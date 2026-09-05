GOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилди

·35·Спорт
GOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилди

Жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоасидаги 20 йиллик ёрқин фаолияти якунланишига бағишланган шов-шувли реклама ролигини тақдим этди. Видеонинг кутилмаган ва ниҳоятда провокацион финали ижтимоий тармоқларда бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар йиғиб, футбол оламида йиллар давомида тинмаган «тарихдаги энг буюк ўйинчи» (GOAT) борасидаги баҳсларни яна авжига чиқарди.

Узун касса чеки ва 20 йиллик тарих: Бардаги рамзий саҳна

Роликдаги асосий сюжет оддий кўринса-да, жуда теран метафорик маънога эга:

  • Бармен ва ҳисоб-китоб варақаси: Кадрда бармен Лионель Мессига ичган ичимликлари учун ҳисобни тўлашни таклиф қилади ва касса аппаратидан чек чиқара бошлайди;

  • Ичимликлар эмас, тарихий ғалабалар: Кассадан тўхтовсиз равишда чиқаётган улкан чекда одатдаги нархлар ўрнига Мессининг 20 йилдан зиёд вақт мобайнида Аргентина термаси либосида қўлга киритган барча муҳим унвонлари, рекордлари ва совринлари санаб ўтилади;

  • Тўлиқ тўланган «қарз»: Ушбу узун рўйхат Мессининг ўз ватани ва миллий жамоаси олдидаги барча масъулиятни, узоқ кутилган Жаҳон чемпионлиги ва қитъа кубокларини тўлиқ «тўлаб» улгурганини рамзий тарзда ифодалайди.

«GOAT мунозараси: ҳал қилинди»: Видеонинг энг қайноқ нуқтаси

Тармоқ аҳли ва спорт нашрлари орасида энг катта шов-шувга сабаб бўлган жиҳат қоғознинг энг сўнгги қатори бўлди:

  • Баҳсли якуний сатр: Чекнинг охирги қисмида очиқ ва дадил тарзда: «GOAT мунозараси: ҳал қилинди» (GOAT debate: settled) деган ёзув намоён бўлади;

  • Мухлислар тўқнашуви: Мазкур жумла тармоқда баҳс-мунозараларни портлатди — Месси мухлислари 2022 йилги Қатар мундиалидаги ғалабадан сўнг бу масала чиндан ҳам ҳал бўлганини даъво қилса, Криштиану Роналду ихлосмандлари бундай хулоса бирёқлама эканини билдиришмоқда;

  • Рекламадан ташқарига чиққан маъно: Экспертлар бу лавҳа шунчаки маркетинг иши эмас, балки Месси томонидан футбол тарихидаги ўз мутлақ ўрнини расман эълон қилиш сифатида қабул қилинаётганини таъкидламоқда.

Аргентина либосидаги буюк давр хотимаси

Узоқ йиллар давомида терма жамоада омадсизликларга учраб, ҳатто вақтинча кетган пайтлари бўлган Месси ўз сафарини энг юқори чўққида ниҳояламоқда:

  • Сўнгги йиллардаги триумф: Ҳужумчи Аргентина билан кетма-кет Америка Кубоги, Финалиссима ва ниҳоят Жаҳон кубогини боши узра кўтариб, мамлакат тарихидаги энг муваффақиятли сардорга айланди;

  • Етиб бўлмас марра: Месси миллий либос билан хайрлашар экан, келажак авлод футболчилари учун такрорлаш деярли имконсиз бўлган улкан мерос қолдирмоқда.

Сизнингча, Лионель Месси видеода таъкидланганидек GOAT (барча даврларнинг энг кучлиси) баҳсига ҳақиқатан ҳам бутунлай нуқта қўйдими ёки Криштиану Роналду билан рақобат футбол тарихида абадий тенг кучли бўлиб қоладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиЛуис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиБугун, 09:43Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиФабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиБугун, 08:01«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?Бугун, 07:58Моуринью «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиМоуринью «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 07:54Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиШов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиБугун, 07:51«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлдиБугун, 07:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)