GOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилди
Жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоасидаги 20 йиллик ёрқин фаолияти якунланишига бағишланган шов-шувли реклама ролигини тақдим этди. Видеонинг кутилмаган ва ниҳоятда провокацион финали ижтимоий тармоқларда бир неча соат ичида миллионлаб кўришлар йиғиб, футбол оламида йиллар давомида тинмаган «тарихдаги энг буюк ўйинчи» (GOAT) борасидаги баҳсларни яна авжига чиқарди.
Узун касса чеки ва 20 йиллик тарих: Бардаги рамзий саҳна
Роликдаги асосий сюжет оддий кўринса-да, жуда теран метафорик маънога эга:
Бармен ва ҳисоб-китоб варақаси: Кадрда бармен Лионель Мессига ичган ичимликлари учун ҳисобни тўлашни таклиф қилади ва касса аппаратидан чек чиқара бошлайди;
Ичимликлар эмас, тарихий ғалабалар: Кассадан тўхтовсиз равишда чиқаётган улкан чекда одатдаги нархлар ўрнига Мессининг 20 йилдан зиёд вақт мобайнида Аргентина термаси либосида қўлга киритган барча муҳим унвонлари, рекордлари ва совринлари санаб ўтилади;
Тўлиқ тўланган «қарз»: Ушбу узун рўйхат Мессининг ўз ватани ва миллий жамоаси олдидаги барча масъулиятни, узоқ кутилган Жаҳон чемпионлиги ва қитъа кубокларини тўлиқ «тўлаб» улгурганини рамзий тарзда ифодалайди.
«GOAT мунозараси: ҳал қилинди»: Видеонинг энг қайноқ нуқтаси
Тармоқ аҳли ва спорт нашрлари орасида энг катта шов-шувга сабаб бўлган жиҳат қоғознинг энг сўнгги қатори бўлди:
Баҳсли якуний сатр: Чекнинг охирги қисмида очиқ ва дадил тарзда: «GOAT мунозараси: ҳал қилинди» (GOAT debate: settled) деган ёзув намоён бўлади;
Мухлислар тўқнашуви: Мазкур жумла тармоқда баҳс-мунозараларни портлатди — Месси мухлислари 2022 йилги Қатар мундиалидаги ғалабадан сўнг бу масала чиндан ҳам ҳал бўлганини даъво қилса, Криштиану Роналду ихлосмандлари бундай хулоса бирёқлама эканини билдиришмоқда;
Рекламадан ташқарига чиққан маъно: Экспертлар бу лавҳа шунчаки маркетинг иши эмас, балки Месси томонидан футбол тарихидаги ўз мутлақ ўрнини расман эълон қилиш сифатида қабул қилинаётганини таъкидламоқда.
Аргентина либосидаги буюк давр хотимаси
Узоқ йиллар давомида терма жамоада омадсизликларга учраб, ҳатто вақтинча кетган пайтлари бўлган Месси ўз сафарини энг юқори чўққида ниҳояламоқда:
Сўнгги йиллардаги триумф: Ҳужумчи Аргентина билан кетма-кет Америка Кубоги, Финалиссима ва ниҳоят Жаҳон кубогини боши узра кўтариб, мамлакат тарихидаги энг муваффақиятли сардорга айланди;
Етиб бўлмас марра: Месси миллий либос билан хайрлашар экан, келажак авлод футболчилари учун такрорлаш деярли имконсиз бўлган улкан мерос қолдирмоқда.
Сизнингча, Лионель Месси видеода таъкидланганидек GOAT (барча даврларнинг энг кучлиси) баҳсига ҳақиқатан ҳам бутунлай нуқта қўйдими ёки Криштиану Роналду билан рақобат футбол тарихида абадий тенг кучли бўлиб қоладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…