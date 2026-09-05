Барселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юборди
Испаниянинг Барселона клуби Ла Лига доирасидаги Валенсияга қарши сафар ўйини олдидан жиддий кадрлар муаммосига дуч келди. Жамоанинг ёрқин юлдузи ва етакчи қанот ҳужумчиси Ламин Ямал шанба кунги сўнгги машғулотда иштирок этмади ва унинг Месталладаги баҳсда майдонга тушиши сўроқ остида қолди. Ханси Флик шогирдлари 2026/27 йилги мавсумнинг тўртинчи турига тайёргарлик кўраётган бир пайтда бу хабар жамоа мухлислари ва мураббийлар штабини хавотирга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, 19 ёшли футболчининг жамоанинг сўнгги машғулотида кутилмаганда кўриниш бермагани шифокорлар ва мураббийларни ҳушёр торттирган. Душанба куни Раё Валлекано қаршисидаги учрашувда ажойиб ўйин кўрсатган истеъдодли вингернинг жисмоний ҳолати клуб тиббиёт ходимлари томонидан зудлик билан текширувдан ўтказилмоқда. Клуб ҳали жароҳатнинг аниқ сабаблари бўйича расмий баёнот бермаган бўлса-да, бу ҳолат жамоанинг сафарга отланиши олдидан жиддий муаммо туғдирди.
Сардорлик мақоми ва тактика ўзгаришиMundo Deportivo хабар қилишича, ушбу кутилмаган ҳолат Ямал учун қувончли воқеа фонида содир бўлди. Айнан шу куни футболчи жамоадошлари ўртасида ўтказилган овоз бериш натижаларига кўра, Барселона жамоасининг янги вице-сардори этиб сайланганди. Бироқ ёш етакчининг сафда йўқлиги бош мураббий Ханси Фликни тактик режаларини ўзгартиришга мажбур қилиши мумкин.
Немис мутахассиси Камп Ноуга келганидан буён юқори интенсивликдаги прессинг тизимини жорий этган бўлиб, Ламин Ямал ушбу ўйин услубининг энг муҳим бўғинларидан бири ҳисобланади. Унинг майдондаги тинимсиз ҳаракатлари ва ҳужумдаги самарадорлиги жамоа ўйинида катта аҳамият касб этади. Агар у ўйинда қатнаша олмаса, мураббийлар штаб таркибда муқобил вариантларни қидиришга мажбур бўлади.
Ижобий янгиликлар ва таркибдаги ўзгаришларGoal.com нашрининг ёритишича, Ямалнинг ҳолати хавотир уйғотаётган бир пайтда, Барселона шанба куни иккита муҳим ижобий хабарни ҳам қўлга киритди. Гави асосий таркиб билан тўлиқ машғулотларни якунлади ва навбатдаги ўйинда майдонга тушишга тайёр. Чемпионатнинг очилиш учрашувида Элчега қарши баҳсда тиззасидан жароҳат олиб, кетма-кет ўйинларни ўтказиб юборган ярим ҳимоячи ниҳоят сафга қайтди.
Шунингдек, ёзги трансферлар вақтида Арсенал сафидан келиб қўшилган ҳужумчи Габриел Жезус ҳам ўзининг Блауграна таркибидаги дебютига тайёр турибди. Бразилиялик футболчи охирги ҳафталарда жисмоний ҳолатини тиклаб, оптимал спорт формасига кириб борди ва мураббий қарорига кўра илк бор расмий ўйин қайдномасига киритилиши кутилмоқда. Валенсияга қарши кечадиган мураккаб сафар ўйини олдидан мазкур футболчиларнинг қайтиши жамоага қўшимча куч бағишлайди.
…