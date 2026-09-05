Барселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юборди

·34·Спорт
Барселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юборди

Испаниянинг Барселона клуби Ла Лига доирасидаги Валенсияга қарши сафар ўйини олдидан жиддий кадрлар муаммосига дуч келди. Жамоанинг ёрқин юлдузи ва етакчи қанот ҳужумчиси Ламин Ямал шанба кунги сўнгги машғулотда иштирок этмади ва унинг Месталладаги баҳсда майдонга тушиши сўроқ остида қолди. Ханси Флик шогирдлари 2026/27 йилги мавсумнинг тўртинчи турига тайёргарлик кўраётган бир пайтда бу хабар жамоа мухлислари ва мураббийлар штабини хавотирга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, 19 ёшли футболчининг жамоанинг сўнгги машғулотида кутилмаганда кўриниш бермагани шифокорлар ва мураббийларни ҳушёр торттирган. Душанба куни Раё Валлекано қаршисидаги учрашувда ажойиб ўйин кўрсатган истеъдодли вингернинг жисмоний ҳолати клуб тиббиёт ходимлари томонидан зудлик билан текширувдан ўтказилмоқда. Клуб ҳали жароҳатнинг аниқ сабаблари бўйича расмий баёнот бермаган бўлса-да, бу ҳолат жамоанинг сафарга отланиши олдидан жиддий муаммо туғдирди.

Сардорлик мақоми ва тактика ўзгариши

Mundo Deportivo хабар қилишича, ушбу кутилмаган ҳолат Ямал учун қувончли воқеа фонида содир бўлди. Айнан шу куни футболчи жамоадошлари ўртасида ўтказилган овоз бериш натижаларига кўра, Барселона жамоасининг янги вице-сардори этиб сайланганди. Бироқ ёш етакчининг сафда йўқлиги бош мураббий Ханси Фликни тактик режаларини ўзгартиришга мажбур қилиши мумкин.

Немис мутахассиси Камп Ноуга келганидан буён юқори интенсивликдаги прессинг тизимини жорий этган бўлиб, Ламин Ямал ушбу ўйин услубининг энг муҳим бўғинларидан бири ҳисобланади. Унинг майдондаги тинимсиз ҳаракатлари ва ҳужумдаги самарадорлиги жамоа ўйинида катта аҳамият касб этади. Агар у ўйинда қатнаша олмаса, мураббийлар штаб таркибда муқобил вариантларни қидиришга мажбур бўлади.

Ижобий янгиликлар ва таркибдаги ўзгаришлар

Goal.com нашрининг ёритишича, Ямалнинг ҳолати хавотир уйғотаётган бир пайтда, Барселона шанба куни иккита муҳим ижобий хабарни ҳам қўлга киритди. Гави асосий таркиб билан тўлиқ машғулотларни якунлади ва навбатдаги ўйинда майдонга тушишга тайёр. Чемпионатнинг очилиш учрашувида Элчега қарши баҳсда тиззасидан жароҳат олиб, кетма-кет ўйинларни ўтказиб юборган ярим ҳимоячи ниҳоят сафга қайтди.

Шунингдек, ёзги трансферлар вақтида Арсенал сафидан келиб қўшилган ҳужумчи Габриел Жезус ҳам ўзининг Блауграна таркибидаги дебютига тайёр турибди. Бразилиялик футболчи охирги ҳафталарда жисмоний ҳолатини тиклаб, оптимал спорт формасига кириб борди ва мураббий қарорига кўра илк бор расмий ўйин қайдномасига киритилиши кутилмоқда. Валенсияга қарши кечадиган мураккаб сафар ўйини олдидан мазкур футболчиларнинг қайтиши жамоага қўшимча куч бағишлайди.

БарселонаЛамин ЯмалЛа ЛигаХанси ФликГабриел Жезус
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиЛамине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиБугун, 15:35Real Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиReal Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиБугун, 15:34“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирдиБугун, 14:19“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирдиБугун, 13:49GOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиGOAT масаласига нуқта қўйилди: Месси тармоқларни ларзага солган видео эълон қилдиБугун, 11:58Луис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиЛуис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирдиБугун, 09:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)