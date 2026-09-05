«Менда онамни ўлдирган ген бор»: аёлнинг қарори ҳайратлантирди

·4·Дунё
«Менда онамни ўлдирган ген бор»: аёлнинг қарори ҳайратлантирди

Флоридада яшовчи 32 ёшли блогер ва уч нафар фарзанд онаси Даниэллэ Марпл онасининг саратон касаллиги билан вафот этгандан сўнг ўз ҳаёти учун кескин қарор қабул қилди. У BRCA1 ген мутацияси ташувчиси эканини билгач, келажакда саратон хавфини камайтириш мақсадида репродуктив аъзолари ва кўкрак безларини олиб ташлатди.

Даниэллэ ҳаётни сақлаб қолишга қаратилган профилактик операциялардан кейин тикланиш жараёнини ижтимоий тармоқларда кузатувчилари билан бўлишмоқда. Унинг айтишича, бу қарорни қабул қилишда энг асосий сабаб — уч нафар фарзандини ўзи бошидан кечирган оғриқдан асраш истаги бўлган.

BRCA1 гендаги зарарли ўзгариш кўкрак, тухумдон ва бошқа турдаги саратон касалликлари ривожланиши хавфини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Даниэллэ профилактик гистерэктомия ҳамда икки томонлама профилактик мастэктомия операцияларини ўтказган. Жарроҳлик амалиётлари август ойида амалга оширилган ва ҳозир у тикланиш жараёнини бошдан кечирмоқда.

Блогер онасидан айрилганида бор-йўғи 7 ёшда эди. У 23 ёшида BRCA1 мутацияси ташувчиси эканини билиб қолган, аммо операция қилиш ҳақидаги қарорни деярли ўн йил ўтиб қабул қилган.

Даниэллэ операциядан кейинги дренажлари билан рақс тушган видеосини ҳам эълон қилди. Унинг ушбу ролиги 20 мингдан ортиқ лайк тўплади.

У видеога: «Онангизни ёшлигингизда олиб кетган саратондан ўзингизни ҳимоя қилиш учун барча репродуктив аъзоларингиз ва кўкракларингизни олиб ташлаш — ўзига хос жасорат», мазмунида изоҳ қолдирди.

Блогер операцияларнинг асосий мақсади BRCA1 мутацияси билан боғлиқ хавфни камайтириш эканини таъкидлади. У, аввало, уч нафар фарзандини онасидан айрилган пайтидаги каби оғир ҳолатга тушиб қолишидан асрашни исташини айтди.

Даниэллэнинг жасоратли қарори кузатувчиларидан ҳам илиқ муносабат олди. Улар блогерга тезроқ соғайиб кетишини тилаб, унинг матонати ва кучига таҳсин билдиришди.

Бир кузатувчи: «Бу жуда ёқди, тезроқ соғайиб кетишингизни тилайман», деб ёзган бўлса, яна бири уни «жасур ва ажойиб» деб атаган. Яна бир фойдаланувчи эса унинг кучли иродаси ва доимо табассум билан юришини юқори баҳолаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиАҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиБугун, 12:06Пентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгардиПентагон ҳарбийлар учун тестостерон текширувини жорий этди — кейин қарор ўзгардиБугун, 11:15Пентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиПентагон сунъий интеллект бошқарадиган ракета яратиш учун катта сумма ажратдиБугун, 10:58“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилди“Москва ва Киевни ўққа тутманг”: АҚШ Трамп вакилларининг ташрифи чоғида сулҳ сақлашни талаб қилдиБугун, 10:23Мисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиМисли кўрилмаган фожиа: Францияда аномал жазирама туфайли 7 минг киши вафот этдиБугун, 10:17Парламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиПарламентда кутилмаган томоша: Польша Сейми депутати минбарда туриб вовуллай бошладиБугун, 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди