«Менда онамни ўлдирган ген бор»: аёлнинг қарори ҳайратлантирди
Флоридада яшовчи 32 ёшли блогер ва уч нафар фарзанд онаси Даниэллэ Марпл онасининг саратон касаллиги билан вафот этгандан сўнг ўз ҳаёти учун кескин қарор қабул қилди. У BRCA1 ген мутацияси ташувчиси эканини билгач, келажакда саратон хавфини камайтириш мақсадида репродуктив аъзолари ва кўкрак безларини олиб ташлатди.
Даниэллэ ҳаётни сақлаб қолишга қаратилган профилактик операциялардан кейин тикланиш жараёнини ижтимоий тармоқларда кузатувчилари билан бўлишмоқда. Унинг айтишича, бу қарорни қабул қилишда энг асосий сабаб — уч нафар фарзандини ўзи бошидан кечирган оғриқдан асраш истаги бўлган.
BRCA1 гендаги зарарли ўзгариш кўкрак, тухумдон ва бошқа турдаги саратон касалликлари ривожланиши хавфини сезиларли даражада ошириши мумкин.
Даниэллэ профилактик гистерэктомия ҳамда икки томонлама профилактик мастэктомия операцияларини ўтказган. Жарроҳлик амалиётлари август ойида амалга оширилган ва ҳозир у тикланиш жараёнини бошдан кечирмоқда.
Блогер онасидан айрилганида бор-йўғи 7 ёшда эди. У 23 ёшида BRCA1 мутацияси ташувчиси эканини билиб қолган, аммо операция қилиш ҳақидаги қарорни деярли ўн йил ўтиб қабул қилган.
Даниэллэ операциядан кейинги дренажлари билан рақс тушган видеосини ҳам эълон қилди. Унинг ушбу ролиги 20 мингдан ортиқ лайк тўплади.
У видеога: «Онангизни ёшлигингизда олиб кетган саратондан ўзингизни ҳимоя қилиш учун барча репродуктив аъзоларингиз ва кўкракларингизни олиб ташлаш — ўзига хос жасорат», мазмунида изоҳ қолдирди.
Блогер операцияларнинг асосий мақсади BRCA1 мутацияси билан боғлиқ хавфни камайтириш эканини таъкидлади. У, аввало, уч нафар фарзандини онасидан айрилган пайтидаги каби оғир ҳолатга тушиб қолишидан асрашни исташини айтди.
Даниэллэнинг жасоратли қарори кузатувчиларидан ҳам илиқ муносабат олди. Улар блогерга тезроқ соғайиб кетишини тилаб, унинг матонати ва кучига таҳсин билдиришди.
Бир кузатувчи: «Бу жуда ёқди, тезроқ соғайиб кетишингизни тилайман», деб ёзган бўлса, яна бири уни «жасур ва ажойиб» деб атаган. Яна бир фойдаланувчи эса унинг кучли иродаси ва доимо табассум билан юришини юқори баҳолаган.
…