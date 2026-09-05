Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди
Жанубий Кореянинг Kia компанияси ўзининг энг машҳур кроссоверларидан бири бўлган Sportage моделининг навбатдаги авлодини синовдан ўтказмоқда. Карскоопс нашри хабар беришича, умумий йўлларда синовдан ўтаётган автомобил шпион фотосуратларга муҳрланган бўлиб, у флагман Kia Telluride модели билан ўхшаш жиҳатларга эга бўлишини кўрсатмоқда. Янги кроссовер автомобил бозорида жиддий ўзгаришларни тақдим этиши кутилмоқда ва бу бренд мухлислари учун муҳим янгилик ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ташқи кўриниш ва дизайн хусусиятлариЭълон қилинган кадрларга кўра, янги Kia Sportage олд қисми деярли вертикал шаклга эга бўлиб, кенг радиатор панжараси ва унинг четларида жойлашган вертикал ёруғлик элементлари билан ажралиб туради. Бампернинг қуйи қисмида тўғри тўртбурчак шаклдаги ҳаво қабул қилувчи мослама ўрнатилган. Автомобилнинг ён қисмлари ҳам текисланган бўлиб, ҳозирги авлоддаги мураккаб эгри чизиқлар ўрнини қатъий сиртлар эгаллаган. Прототип, шунингдек, массив остоналар, деярли горизонтал дераза чизиғи, қия том ва икки рангли ғилдирак дискалари билан жиҳозланган.
Орқа қисмда эса деярли тик шаклдаги юкхона қопқоғи, йирик спойлер ҳамда нисбатан кичик ҳажмстрейдаги орқа ойна эътиборни тортади. Чироқлар вертикал равишда бажарилиб, бир нечта элементларга бўлинган. Автомобилнинг давлат рақами ўрни юкхона эшигидан бамперга кўчирилган. Гарчи интерер тўлиқ кўрсатилмаган бўлса-да, аввалги прототиплар Плеос Коннект номли замонавий мультимедиа тизими пайдо бўлишини кўрсатганди.
Техник имкониятлар ва ўлчамларУшбу платформа доирасида 12,9, 14,6 ёки ҳатто 17 дюймли экранлардан фойдаланиш назарда тутилган. Sportage моделига улардан қайси бири насиб этиши ҳозирча номаълум, бироқ энг катта экран унга берилиши эҳтимолдан йироқ. Kia расмий равишда техник хусусиятларни ҳали ошкор этмагани ҳолда, янги авлод яқинда намойиш этилган янги Hyundai Tucson билан чамбарчас боғлиқ бўлишини тахмин қилишмоқда. Хусусан, Tucson ўтмишдагидан 60 мм узунроқ бўлиб, унинг ғилдирак базаси 30 мм га узайтирилган эди. Sportage'да ҳам шунга ўхшаш ўзгаришлар кутилмоқда.
Тахмин қилинаётган асосий куч агрегатларидан бири 1,6 литрли турбофарғакли бензинли двигателга асосланган янгиланган гибрид қурилма бўлади. Қариндош Hyundai Tucson моделида ушбу тизим 242 от кучи ва 380 Н·м момент ишлаб чиқаради. Таққослаш учун, жорий Kia Sportage Ҳйбрид қуввати 232 от кучига тенг. Kia учун ушбу моделнинг муваффақияти улкан аҳамиятга эга, чунки Sportage АҚШ бозорида бренднинг энг кўп сотиладиган автомобили саналади. Фақатгина август ойининг ўзида америкалик дилерлар 18 723 та машинани сотишга муваффақ бўлган. Янги авлод бозорга 2028-йилги модел сифатида чиқиши режалаштирилган.
…