Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди

·7·Авто
Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди

Жанубий Кореянинг Kia компанияси ўзининг энг машҳур кроссоверларидан бири бўлган Sportage моделининг навбатдаги авлодини синовдан ўтказмоқда. Карскоопс нашри хабар беришича, умумий йўлларда синовдан ўтаётган автомобил шпион фотосуратларга муҳрланган бўлиб, у флагман Kia Telluride модели билан ўхшаш жиҳатларга эга бўлишини кўрсатмоқда. Янги кроссовер автомобил бозорида жиддий ўзгаришларни тақдим этиши кутилмоқда ва бу бренд мухлислари учун муҳим янгилик ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ташқи кўриниш ва дизайн хусусиятлари

Эълон қилинган кадрларга кўра, янги Kia Sportage олд қисми деярли вертикал шаклга эга бўлиб, кенг радиатор панжараси ва унинг четларида жойлашган вертикал ёруғлик элементлари билан ажралиб туради. Бампернинг қуйи қисмида тўғри тўртбурчак шаклдаги ҳаво қабул қилувчи мослама ўрнатилган. Автомобилнинг ён қисмлари ҳам текисланган бўлиб, ҳозирги авлоддаги мураккаб эгри чизиқлар ўрнини қатъий сиртлар эгаллаган. Прототип, шунингдек, массив остоналар, деярли горизонтал дераза чизиғи, қия том ва икки рангли ғилдирак дискалари билан жиҳозланган.

Орқа қисмда эса деярли тик шаклдаги юкхона қопқоғи, йирик спойлер ҳамда нисбатан кичик ҳажмстрейдаги орқа ойна эътиборни тортади. Чироқлар вертикал равишда бажарилиб, бир нечта элементларга бўлинган. Автомобилнинг давлат рақами ўрни юкхона эшигидан бамперга кўчирилган. Гарчи интерер тўлиқ кўрсатилмаган бўлса-да, аввалги прототиплар Плеос Коннект номли замонавий мультимедиа тизими пайдо бўлишини кўрсатганди.

Техник имкониятлар ва ўлчамлар

Ушбу платформа доирасида 12,9, 14,6 ёки ҳатто 17 дюймли экранлардан фойдаланиш назарда тутилган. Sportage моделига улардан қайси бири насиб этиши ҳозирча номаълум, бироқ энг катта экран унга берилиши эҳтимолдан йироқ. Kia расмий равишда техник хусусиятларни ҳали ошкор этмагани ҳолда, янги авлод яқинда намойиш этилган янги Hyundai Tucson билан чамбарчас боғлиқ бўлишини тахмин қилишмоқда. Хусусан, Tucson ўтмишдагидан 60 мм узунроқ бўлиб, унинг ғилдирак базаси 30 мм га узайтирилган эди. Sportage'да ҳам шунга ўхшаш ўзгаришлар кутилмоқда.

Тахмин қилинаётган асосий куч агрегатларидан бири 1,6 литрли турбофарғакли бензинли двигателга асосланган янгиланган гибрид қурилма бўлади. Қариндош Hyundai Tucson моделида ушбу тизим 242 от кучи ва 380 Н·м момент ишлаб чиқаради. Таққослаш учун, жорий Kia Sportage Ҳйбрид қуввати 232 от кучига тенг. Kia учун ушбу моделнинг муваффақияти улкан аҳамиятга эга, чунки Sportage АҚШ бозорида бренднинг энг кўп сотиладиган автомобили саналади. Фақатгина август ойининг ўзида америкалик дилерлар 18 723 та машинани сотишга муваффақ бўлган. Янги авлод бозорга 2028-йилги модел сифатида чиқиши режалаштирилган.

Kia SportageКроссоверАвтомобилларЯнги авлодГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгиладиToyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгиладиБугун, 13:57150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилиндиБугун, 00:55«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этдиКеча, 20:32Донут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатдиДонут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатди03.09, 18:24Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаGeely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқда03.09, 13:24BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиBYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этди03.09, 09:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди