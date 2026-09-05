Toyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгилади

·5·Авто
Toyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгилади

Toyota компанияси Япония бозорида катта талабга эга бўлган ва 2014-йилдан бери ишлаб чиқарилаётган Toyota Пробох универсалининг навбатдаги янгиланишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, автомобил дизайни, интерери ва двигателлар гаммаси бўйича ўзгаришсиз қолган бўлса-да, унинг хавфсизлик ва рақамли имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий янгилик сифатида барча комплектациялар учун стандарт жиҳозлаш таркибига киритилган Т-Коннект телематик тизими тақдим этилди. Ушбу тизим ҳайдовчига фавқулодда вазиятларда тезкор ёрдам кўрсатиш ҳамда махсус хавфсизлик функцияларини бажаришга мўлжалланган бўлиб, автомобилга ўрнатилган ДКМ коммуникацион модули эвазига харидорларга беш йиллик бепул хизмат кўрсатиш тақдим этилади.

Хавфсизлик тизимлари ва замонавий функциялар

Т-Коннект тизимининг таркибий қисми бўлган ҲелпНет хизмати хавфсизлик ёстиқчалари билан бевосита боғланган. Автомобил жиддий ЙТга учраган тақдирда, тизим автоматик равишда тезкор хизматлар оператори билан боғланади. Шунингдек, модел ғайриоддий функция — агрессив ҳайдаш ёки эҳтимолий олиб қочиш белгиларини аниқлаш имкониятига эга бўлди.

Агар электроника автомобилнинг ҳаракатини хавфли деб баҳоласа, у ҳуқуқ-тартибот идораларига маълумот узатиши мумкин. Toyota буни оддий ҳайдаш услубини назорат қилиш воситаси эмас, балки қўшимча хавфсизлик элементи сифатида тақдим этмоқда. Бундан ташқари, панелда огоҳлантирувчи индикатор ёнганда оператор билан боғланиш имконини берувчи эКаре хизмати ҳам қўшилди.

Мй Toyota+ мобил иловаси ёрдамида эгалар масофадан туриб автомобил ҳолатини текширишлари мумкин. Смартфон орқали эшиклар қулфлангани ва авария сигнали ўчирилганини назорат қилиш, шунингдек, машина очиқ қолган тақдирда огоҳлантириш олиш имкони яратилди.

Техник қисм ва нархлар

Автомобилнинг техник қисмида ҳеч қандай ўзгариш амалга оширилмади. Toyota Пробох аввалгидек 108 от кучига эга 1,5 литрли атмосферали бензинли двигател ёки умумий қуввати 99 от кучини ташкил этувчи гибрид қурилма билан таклиф этилади. Бензинли версия вариатор ва олд ёки тўлиқ узатмали тизим билан таъминланса, гибрид фақат олд приводли бўлади.

Телематик тизимнинг жорий этилиши машина нархига бироз таъсир қилиб, уни қарийб 47 300 иянга ($300) қимматлаштирди. Янгиланишдан кейин Японияда олд приводли базавий версия 1 965 700 иендан ($12 600), тўлиқ узатмали модел эса 2 127 400 иендан ($13 600) бошланади. Энг юқори гибрид Пробох Ф нархи 2 308 900 иенани ($14 800) ташкил этади.

Мазкур оилавий универсал тарихи 2002-йилдан бошланиб, жорий авлод модели аллақачон 12 йилдан буён конвейрда турибди. Япония оммавий ахборот воситаларининг хабарларига кўра, Toyota 2027-йилнинг охири ёки 2028-йилда тўлақонли янги авлод Пробох моделини тақдим этиши мумкин. Янги авлод автомобили Ярис русумида қўлланиладиган замонавий ТНГА-Б платформасига ўтиши кутилмоқда.

ToyotaПробохАвтоянгиликларЯпонияАвтоТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилиндиБугун, 00:55«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этдиКеча, 20:32Донут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатдиДонут Лаб қаттиқ ҳолатдаги батареяси 409 В•ч/кг зичлик кўрсатди03.09, 18:24Geely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқдаGeely беш дақиқада қувватловчи 1800 кВ қувватга эга станцияларни ишлаб чиқмоқда03.09, 13:24BYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этдиBYD хусусий уйлар учун қуёш электр станцияларини тақдим этди03.09, 09:557 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?7 ойда 263 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилди — бозорда қайси русумлар пешқадам?03.09, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди
Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилди