Toyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгилади
Toyota компанияси Япония бозорида катта талабга эга бўлган ва 2014-йилдан бери ишлаб чиқарилаётган Toyota Пробох универсалининг навбатдаги янгиланишини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, автомобил дизайни, интерери ва двигателлар гаммаси бўйича ўзгаришсиз қолган бўлса-да, унинг хавфсизлик ва рақамли имкониятлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий янгилик сифатида барча комплектациялар учун стандарт жиҳозлаш таркибига киритилган Т-Коннект телематик тизими тақдим этилди. Ушбу тизим ҳайдовчига фавқулодда вазиятларда тезкор ёрдам кўрсатиш ҳамда махсус хавфсизлик функцияларини бажаришга мўлжалланган бўлиб, автомобилга ўрнатилган ДКМ коммуникацион модули эвазига харидорларга беш йиллик бепул хизмат кўрсатиш тақдим этилади.
Хавфсизлик тизимлари ва замонавий функцияларТ-Коннект тизимининг таркибий қисми бўлган ҲелпНет хизмати хавфсизлик ёстиқчалари билан бевосита боғланган. Автомобил жиддий ЙТга учраган тақдирда, тизим автоматик равишда тезкор хизматлар оператори билан боғланади. Шунингдек, модел ғайриоддий функция — агрессив ҳайдаш ёки эҳтимолий олиб қочиш белгиларини аниқлаш имкониятига эга бўлди.
Агар электроника автомобилнинг ҳаракатини хавфли деб баҳоласа, у ҳуқуқ-тартибот идораларига маълумот узатиши мумкин. Toyota буни оддий ҳайдаш услубини назорат қилиш воситаси эмас, балки қўшимча хавфсизлик элементи сифатида тақдим этмоқда. Бундан ташқари, панелда огоҳлантирувчи индикатор ёнганда оператор билан боғланиш имконини берувчи эКаре хизмати ҳам қўшилди.
Мй Toyota+ мобил иловаси ёрдамида эгалар масофадан туриб автомобил ҳолатини текширишлари мумкин. Смартфон орқали эшиклар қулфлангани ва авария сигнали ўчирилганини назорат қилиш, шунингдек, машина очиқ қолган тақдирда огоҳлантириш олиш имкони яратилди.
Техник қисм ва нархларАвтомобилнинг техник қисмида ҳеч қандай ўзгариш амалга оширилмади. Toyota Пробох аввалгидек 108 от кучига эга 1,5 литрли атмосферали бензинли двигател ёки умумий қуввати 99 от кучини ташкил этувчи гибрид қурилма билан таклиф этилади. Бензинли версия вариатор ва олд ёки тўлиқ узатмали тизим билан таъминланса, гибрид фақат олд приводли бўлади.
Телематик тизимнинг жорий этилиши машина нархига бироз таъсир қилиб, уни қарийб 47 300 иянга ($300) қимматлаштирди. Янгиланишдан кейин Японияда олд приводли базавий версия 1 965 700 иендан ($12 600), тўлиқ узатмали модел эса 2 127 400 иендан ($13 600) бошланади. Энг юқори гибрид Пробох Ф нархи 2 308 900 иенани ($14 800) ташкил этади.
Мазкур оилавий универсал тарихи 2002-йилдан бошланиб, жорий авлод модели аллақачон 12 йилдан буён конвейрда турибди. Япония оммавий ахборот воситаларининг хабарларига кўра, Toyota 2027-йилнинг охири ёки 2028-йилда тўлақонли янги авлод Пробох моделини тақдим этиши мумкин. Янги авлод автомобили Ярис русумида қўлланиладиган замонавий ТНГА-Б платформасига ўтиши кутилмоқда.
…