Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилди

·2·Жамият
Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилди

Оилавий ва шахсий муносабатларда эркаклар ҳамда аёлларнинг мулоқот тарзи кўпинча икки хил дунёқараш тўқнашувига айланади. Аёллар ҳар бир сўздан очиқ маъно ва ҳис-туйғу изласа, эркаклар ортиқча можародан қочиш, оилавий тинчликни сақлаш ёки ўз шахсий ғурурини ҳимоя қилиш мақсадида асл ниятларини қисқа ва «пардозланган» жумлалар ортига усталик билан яширишади. Оилавий психологлар кундалик ҳаётда ҳар бир хонадонда учрайдиган ва юзаки қараганда оддий туюладиган эркаклар фразалари ортида аслида қандай психологик сигналлар ётишини таҳлил қилди.

Рад жавоби ва яширин огоҳлантириш: Сўзлар нимани англатади?

Баъзида очиқ «йўқ» дейишдан кўра дипломатик йўлни танлаш эркаклар табиатига хос жиҳатдир:

  • «Майли, кўрамиз» — Юмшатилган 100 фоизлик рад жавоби: Кўпчилик бу иборани умид ёки ўйлаб кўриш белгиси деб қабул қилади. Аслида эса бу қатъий рад этишдир. Эркак киши суҳбатдошини ёки жуфтини шу лаҳзада ранжитмаслик, баҳсга киришмаслик учун кескин «йўқ» сўзини вақтинчалик ушбу парда ортига беркитади;

  • «Хоҳлаганингни қил» — Рухсат эмас, хавфли қизил чизиқ: Бу фраза асло эркинлик ёки қўллаб-қувватлашни англатмайди. Бу ниқобланган огоҳлантириш бўлиб, «агар шу қарорни амалга оширсанг, оқибати яхшилик билан тугамайди, яхшиси дарҳол фикрингдан қайт» деган кескин талаб ҳисобланади;

  • «5 дақиқада бораман» — Саноқсиз чўзиладиган вақт: Эркакларнинг вақтни баҳолаши мураккаб механизмга эга. «Беш дақиқа» аксар ҳолларда камида ярим соат ёки бир соатлик кутишни англатади, чунки у ҳозиргина бошқа бир ишга ёки суҳбатга чалғиган бўлиши мумкин.

Эркаклик ғурури ва молиявий ожизлик: Тилга чиқмайдиган ҳақиқатлар

Моддий масалаларда ожиз кўриниш эркак киши учун энг катта зарбалардан биридир:

  • «Кейин оламиз, хўп» — Чўнтакдаги бўшлиқ ва ғурур: «Ҳозир пулим йўқ» ёки «бунга қурбим етмайди» деб очиқ айтиш эркак кишининг шахсий мавқеига тўғри келмайди. Вазиятни юмшатиш ва ўз обрўсини туширмаслик учун муддат номаълум бўлган «кейин» ваъдаси ишга солинади;

  • «Ўзим тўғрилаб қўяман, уста шарт эмас» — Харажатдан қочиш амбицияси: Уй анжомлари ёки автомобилдаги бузилишларни профессионал устасиз бартараф этишга уриниш кўпинча маблағни тежаш истаги билан боғлиқ. Бироқ бундай ўзига ҳаддан зиёд ишониш кўпинча техниканинг янада жиддийроқ ишдан чиқишига олиб келади.

Шахсий ҳудуд ва шопинг қийноқлари: Эркак сабрининг чегаралари

Чарчоқ ва шахсий эркинлик истаги эркакларни қуйидаги ибораларни ишлатишга мажбур қилади:

  • «Ухлайман» — Ёлғизлик ва экран ортидаги тинчлик: Бу сўз ҳар доим ҳам тўғридан-тўғри уйқуни англатмайди. Кўпинча эркак инсон шунчаки мулоқотдан, оғир савол-жавоблардан чарчаган ва телефон экранига тикилиб, ҳеч ким безовта қилмайдиган шахсий ҳудудга муҳтож бўлади;

  • «Дўстларим билан озгина ўтириб келаман» — Тўлиқ автоном ҳудуд: «Озгина» сўзи аниқ муддатга эга эмас. Бу — эркаклар даврасида бўлиш ва бу даврда доимий қўнғироқлар ёки «қачон келасиз?» қабилидаги смслар билан безовта қилинмаслик илтимосининг сирли кодидир;

  • «Менга фарқи йўқ, хоҳлаганингни олавер» — Дўкондан қочиш истаги: Савдо марказларида узоқ вақт кийим танлаш эркак асаб тизими учун ҳақиқий синовдир. Бу гап кийимнинг чиндан ҳам маъқул келганини эмас, балки сабр тугаганини ва бу макондан иложи борича тезроқ чиқиб кетиш истагини ифодалайди.

Оилавий мураккаб сиёсат: Она ва рафиқа ўртасидаги дипломатия

Ҳаётдаги энг оғир тўқнашувлардан бири эркак кишининг икки олов орасида қолишидир:

  • «Ўзингдан билиб-билиб ишингни қил» — Низодан четлашиш чораси: Ушбу ибора эркак киши ўз онаси ва рафиқаси ўртасидаги келишмовчиликка аралашишни истамаслигини билдиради. У асл вазиятни ва ким ҳақ эканини ич-ичидан тушуниб турса-да, очиқ позиция олиш катта жанжалга олиб келишини билган ҳолда, масъулиятни аёлларнинг ўзига ташлашни маъқул кўради.

Сизнингча, эркакларнинг бундай ибораларни ишлатиши муносабатлардаги ортиқча баҳсларнинг олдини олишга хизмат қилувчи фойдали оилавий дипломатиями ёки очиқ гаплашишга бўлган қўрқув ва журъатсизлик белгисими? Шахсий ҳаётингизда бундай ҳолатларга кўпроқ қайси вазиятларда дуч келасиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Бугун, 12:33Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)Бугун, 11:20Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Бугун, 11:11Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБугун, 06:47Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиМудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиБугун, 06:18Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ