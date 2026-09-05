Хитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетди

·2·Техно
Хитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши орбитада парчаланиб кетди

Космосда яна бир йирик техноген ҳодиса қайд этилди. Жорий йилнинг март ойида коинотга учирилган Хитойнинг Яоган-50 (02) сунъий йўлдоши номаълум сабабларга кўра камида 43 та бўлакка бўлиниб кетди. Ушбу ҳолат сайёрамиз атрофидаги орбитада мавжуд бўлган космик чиқиндилар муаммосини яна бир бор кескин кун тартибига олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур космик аппаратнинг парчаланиши АҚШ Космик кучларининг 18-космик мудофаа эскадриляцияси томонидан расман каталоглаштирилди. Ҳозирги вақтда ҳалокатнинг аниқ сабаблари номаълим бўлиб қолмоқда. Мутахассислар двигател ёки аккумулятор батареясининг ишдан чиққани ёхуд бошқа космик объект билан тўқнашув содир бўлганини эҳтимолий сабаб сифатида кўриб чиқишмоқда.

Ноодатий орбита ва унинг хавфлари

Қулаган аппарат 15-март куни Тайюан космодромидан Лонг Марч 6A ракетаси ёрдамида ноёб ҳисобланган кучли ретроград орбитага чиқарилган эди. Бундай орбитада сунъий йўлдош Ернинг айланиш йўналишига қарши ҳаракатланади. Гарчи бу усул кўпроқ энергия талаб қилиб, ракета фойдали юкини камайтирса-да, аппаратга Ер юзасига нисбатан тезроқ ҳаракатланиш ҳамда ўрта кенгликларни, жумладан Хитой ҳудудини тез-тез кузатиш имконини берарди.

Ҳозирда ҳосил бўлган юзлаб бўлаклар 600 дан 1100 километргача бўлган баландликдаги орбита бўйлаб сочилиб кетган. Ушбу баландликда атмосфера қаршилиги деярли сезилмайди. Шу сабабли, ҳосил бўлган космик чиқиндилар коинотда ўнлаб йиллар давомида сақланиб қолиб, бошқа амалдаги сунъий йўлдошлар учун жиддий хавф туғдириши кутилмоқда.

Космик чиқиндиларнинг глобал муаммоси

Хитой томони ҳозирча ҳодиса юзасидан оммавий баёнот бермаган бўлсада, мамлакатнинг Спасемаппер космик объектлар каталогида ушбу аппарат билан боғлиқ тўртта фрагмент аллақачон қайд этилган. Бу Хитой кузатув воситалари ҳам мазкур аварияни фиксациялаганини англатади. Гарчи КАСК корпорацияси Яоган туркумидаги қурилмаларни қишлоқ хўжалиги ва табиий офатларни бартараф этиш учун мўлжалланган деб атаса-да, ғарбий таҳлилчилар уларнинг айримлари ҳарбий разведка мақсадларида ҳам ишлатилишини тахмин қилишади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, коинотдаги чиқиндилар муаммоси аллақачон алоҳида авариялар кўламидан чиқиб кетган. Бугунги кунда орбитада ўлчами 10 сантиметрдан ошадиган 54 000 га яқин объект кузатиб борилади. Уларнинг атиги 9300 таси ишлайдиган аппаратлардир. 1 дан 10 сантиметргача бўлган кичик фрагментлар сони 1,2 миллионни, 1 миллиметрдан 1 сантиметргача бўлган заррачалар эса 140 миллионни ташкил қилади.

Космик чиқиндиларХитойСуний ёлдошЯоган-50Коинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаDeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқдаБугун, 12:52Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиTecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиБугун, 12:29Колорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаКолорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаБугун, 11:54NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиБугун, 11:25Xiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиБугун, 10:55Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиБугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди