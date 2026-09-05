DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқда
Сунъий интеллект бозорида ўз ўрнига эга бўлган DeepSeek компанияси АҚШ технологияларига бўлган қарамликни кескин камайтириш йўлида муҳим қадам ташламоқда. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, мазкур ташкилот Ички Мўғулистонда бунёд этилаётган янги йирик маълумотлар маркази учун Huawei компаниясидан қарийб 160 минг дона сунъий интеллект тезлаткичларини сотиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу йирик келишув глобал технология бозоридаги мавжуд мувозанатни ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Агар режалаштирилган лойиҳа тўлиқ амалга оширилса, у Huawei чиплари асосида тузилган энг йирик ҳисоблаш кластерларидан бирига айланади. Бу эса DeepSeek'ка сунъий интеллект моделларини ўқитиш ҳамда уларнинг ишлаш қувватини сезиларли даражада ошириш учун кенг имкониятлар очиб беради. Мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги кунда компания ўз фаолиятида ҳам Nvidia, ҳам Huawei ечимларидан фойдаланиб келмоқда, бироқ янги харид стратегик бурилиш ясаши кутилмоқда.
Саноатдаги янги тенденциялар ва чекловларМазкур йирик шартноманинг тузилишига АҚШ томонидан Хитойга нисбатан жорий этилган илғор яримўтказгичлар ҳамда сунъий интеллект ускуналарини экспорт қилишдаги қаттиқ чекловлар сабаб бўлмоқда. Вашингтон томонидан ўрнатилган санкциялар маҳаллий хитойлик ишлаб чиқарувчиларни ўз альтернативаларини яратишга ва ички бозор имкониятларига таяниб иш кўришга мажбур қилмоқда. Натижада Huawei ускуналари мамлакатдаги технологик мустақилликни таъминлашнинг асосий воситасига айланмоқда.
Шунга қарамай, келишувнинг амалга ошиш жараёни бир қатор омилларга боғлиқ. Жумладан, етказиб бериш муддатлари тўғридан-тўғри Huawei ишлаб чиқариш қувватларига таянади ва таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, жараён бир йилдан кўпроқ вақтни талаб қилиши мумкин. Ҳозирча на DeepSeek ва на Huawei компаниялари ушбу йирик битим юзасидан расмий баёнот бериб, ахборотни тасдиқлашди.
Келгусидаги истиқболларАгар 160 минг дона Huawei Ascend 950DT тезлаткичларини харид қилиш режаси муваффақиятли якунланса, бу Хитойнинг яримўтказгичлар саноатига улкан туртки беради. Шунингдек, мазкур қадам Huawei компаниясининг ички бозордаги мавқеини янада мустаҳкамлаб, унинг дунёдаги етакчи аппарат таъминотчилари билан рақобатлашиш имкониятларини кенгайтиради.
Бироқ буюртманинг якуний кўлами Huawei бундай ҳажмдаги маҳсулотни зарур муддатларда етарли миқдорда ишлаб чиқаришга қодир эканига бориб тақалади. Глобал технология саноатида АҚШ ва Хитой ўртасидаги рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, мазкур лойиҳа келгусидаги сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантиришда янги стандартларни белгилаб бериши кутилмоқда.
…