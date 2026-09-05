DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқда

·6·Техно
DeepSeek Nvidiaдан воз кечиб, Huawei чипини харид қилмоқда

Сунъий интеллект бозорида ўз ўрнига эга бўлган DeepSeek компанияси АҚШ технологияларига бўлган қарамликни кескин камайтириш йўлида муҳим қадам ташламоқда. Bloomberg агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, мазкур ташкилот Ички Мўғулистонда бунёд этилаётган янги йирик маълумотлар маркази учун Huawei компаниясидан қарийб 160 минг дона сунъий интеллект тезлаткичларини сотиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу йирик келишув глобал технология бозоридаги мавжуд мувозанатни ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Агар режалаштирилган лойиҳа тўлиқ амалга оширилса, у Huawei чиплари асосида тузилган энг йирик ҳисоблаш кластерларидан бирига айланади. Бу эса DeepSeek'ка сунъий интеллект моделларини ўқитиш ҳамда уларнинг ишлаш қувватини сезиларли даражада ошириш учун кенг имкониятлар очиб беради. Мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги кунда компания ўз фаолиятида ҳам Nvidia, ҳам Huawei ечимларидан фойдаланиб келмоқда, бироқ янги харид стратегик бурилиш ясаши кутилмоқда.

Саноатдаги янги тенденциялар ва чекловлар

Мазкур йирик шартноманинг тузилишига АҚШ томонидан Хитойга нисбатан жорий этилган илғор яримўтказгичлар ҳамда сунъий интеллект ускуналарини экспорт қилишдаги қаттиқ чекловлар сабаб бўлмоқда. Вашингтон томонидан ўрнатилган санкциялар маҳаллий хитойлик ишлаб чиқарувчиларни ўз альтернативаларини яратишга ва ички бозор имкониятларига таяниб иш кўришга мажбур қилмоқда. Натижада Huawei ускуналари мамлакатдаги технологик мустақилликни таъминлашнинг асосий воситасига айланмоқда.

Шунга қарамай, келишувнинг амалга ошиш жараёни бир қатор омилларга боғлиқ. Жумладан, етказиб бериш муддатлари тўғридан-тўғри Huawei ишлаб чиқариш қувватларига таянади ва таҳлилчиларнинг прогнозларига кўра, жараён бир йилдан кўпроқ вақтни талаб қилиши мумкин. Ҳозирча на DeepSeek ва на Huawei компаниялари ушбу йирик битим юзасидан расмий баёнот бериб, ахборотни тасдиқлашди.

Келгусидаги истиқболлар

Агар 160 минг дона Huawei Ascend 950DT тезлаткичларини харид қилиш режаси муваффақиятли якунланса, бу Хитойнинг яримўтказгичлар саноатига улкан туртки беради. Шунингдек, мазкур қадам Huawei компаниясининг ички бозордаги мавқеини янада мустаҳкамлаб, унинг дунёдаги етакчи аппарат таъминотчилари билан рақобатлашиш имкониятларини кенгайтиради.

Бироқ буюртманинг якуний кўлами Huawei бундай ҳажмдаги маҳсулотни зарур муддатларда етарли миқдорда ишлаб чиқаришга қодир эканига бориб тақалади. Глобал технология саноатида АҚШ ва Хитой ўртасидаги рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, мазкур лойиҳа келгусидаги сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантиришда янги стандартларни белгилаб бериши кутилмоқда.

DeepSeekHuaweiNvidiaСунъий интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиTecno компанияси дунёдаги илк чинакам тўла экранни намойиш қилдиБугун, 12:29Колорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаКолорфул OVA07 тақдим этилди: икки томонлама USB флешкаБугун, 11:54NASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиNASA Ойдаги миссия учун ўта оғир СЛС ракетасини йиғишни бошладиБугун, 11:25Xiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Фолд смартфонининг янги ранглари расман намойиш этилдиБугун, 10:55Google Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиGoogle Pixel 11 Pro ХЛ автономлиги бўйича ўтмишдошини ортда қолдирдиБугун, 10:24iPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаiPhone 18 Pro нархи кутилганидан пастроқ ошиши кутилмоқдаБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди