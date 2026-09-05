Луис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирди

·7·Спорт
Луис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирди

Франция чемпионатининг навбатдаги турида «ПСЖ» кутилмаганда «Монако»га мағлуб бўлди. Парижликлар ўз майдонида кечган баҳсда 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, жамоа бош мураббийи Луис Энрике учрашувдан кейин футболчиларининг ҳаракатларидан норози эмаслигини айтди.

Испаниялик мутахассис ҳатто «ПСЖ» ғалабага кўпроқ лойиқ бўлганини таъкидлади. Энрикенинг фикрича, учрашув натижаси майдондаги воқеаларни тўлиқ акс эттирмаган.

Энрике мағлубиятга қарамай, жамоасидан мамнун

«ПСЖ» учун «Монако»га қарши баҳс кутилганидан анча мураккаб кечди. Парижликлар ўз имкониятларидан тўлиқ фойдалана олмади ва якунда рақибига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Шунга қарамай, Луис Энрике жамоасининг ўйинида ижобий жиҳатлар кўп бўлганини айтди.

«Кўрганларимдан мамнунман. Бу мавсумнинг эндигина бошланиши ва биз ҳали ўз даражамизда эмасмиз. Лекин кўплаб ижобий жиҳатларни кўрдим».

«Биз ғалабага лойиқ эдик»

Энрике учрашувдаги статистик кўрсаткичларга ҳам эътибор қаратди. Хусусан, мураббий xG — кутилган голлар кўрсаткичи «ПСЖ»нинг устунлигини кўрсатганини таъкидлади.

«Мен учун аниқки, биз ғалабага лойиқ эдик. Биргина xG кўрсаткичига қарашнинг ўзи етарли. Бироқ футбол шундай ва бу ажойиб спорт тури».

Бу фикр «ПСЖ»нинг мағлубиятига қарамай, Энрике жамоанинг ўйин сифати ва яратган имкониятларидан қониққанини кўрсатади.

Нега «ПСЖ» ғалабани қўлдан чиқарди?

Учрашувдан кейин асосий саволлардан бири — имкониятлар ва натижа ўртасидаги катта фарқ бўлди.

Луис Энрике эса бунга аниқ жавоб бериш осон эмаслигини тан олди:

«Натижани қандай тушунтиришим мумкин? Футболни баъзида тушунтириб бўлмайди».

Мураббийнинг фикрича, бундай учрашувлар жамоанинг келгуси натижалари учун ҳам муҳим сабоқ бўлиши мумкин.

Энрике футболчиларининг менталитетини алоҳида таъкидлади

«ПСЖ» бош мураббийи мағлубиятдан кейин футболчиларининг руҳий ҳолатига ҳам алоҳида тўхталди.

У жамоа менталитетини ижобий баҳолаб, чемпионат ҳали узоқ давом этишини таъкидлади.

«Мен футболчиларнинг менталитетини алоҳида таъкидламоқчиман. Бу қизиқарли чемпионат бўлади. Биз келажакка тайёргарлик кўришимиз керак».

«ПСЖ»ни энди «Брест» синови кутмоқда

«Монако»дан учралган мағлубият «ПСЖ» учун мавсумдаги муҳим огоҳлантиришлардан бири бўлди. Жамоа энди йўл қўйилган хатоларни таҳлил қилиб, чемпионатдаги кейинги баҳсга тайёрланиши керак.

Парижликларнинг навбатдаги рақиби — «Брест». Луис Энрике шогирдлари бу сафар сафарда майдонга тушади.

Хулоса шуки, «ПСЖ»нинг 1:2 ҳисобидаги мағлубияти Энрике учун ҳали жиддий хавотир сабаби эмас. Мураббий жамоа ўйинида ижобий жиҳатларни кўрмоқда ва асосий мақсад — мавсум давомида имкониятларни натижага айлантириш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиФабрегас мўъжизаси А Серияни ларзага солмоқда: «Комо» сафарда «Женоа»ни тор-мор этдиБугун, 08:01«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?«Галатасарой»га қарши ўйинда Шомуродов ва Файзуллаев қандай баҳоланди?Бугун, 07:58Моуринью «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиМоуринью «Бетис»дан учралган сенсацион мағлубиятга муносабат билдирдиБугун, 07:54Шов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиШов-шувли сенсация: ПСЖ ўз майдонида «Монако»га ютқазиб, 12-ўринга шўнғидиБугун, 07:51«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлди«Севильядаги даҳшатли драма»: «Реал» «Бетис»га мағлуб бўлдиБугун, 07:48Реал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиРеал Мадрид ва Real Betis учрашувидаги ҳакамлик можаросиБугун, 02:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)