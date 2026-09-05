Луис Энрике «Монако»га мағлубиятдан сўнг ҳайратланарли фикр билдирди
Франция чемпионатининг навбатдаги турида «ПСЖ» кутилмаганда «Монако»га мағлуб бўлди. Парижликлар ўз майдонида кечган баҳсда 1:2 ҳисобида имкониятни бой берган бўлса-да, жамоа бош мураббийи Луис Энрике учрашувдан кейин футболчиларининг ҳаракатларидан норози эмаслигини айтди.
Испаниялик мутахассис ҳатто «ПСЖ» ғалабага кўпроқ лойиқ бўлганини таъкидлади. Энрикенинг фикрича, учрашув натижаси майдондаги воқеаларни тўлиқ акс эттирмаган.
Энрике мағлубиятга қарамай, жамоасидан мамнун
«ПСЖ» учун «Монако»га қарши баҳс кутилганидан анча мураккаб кечди. Парижликлар ўз имкониятларидан тўлиқ фойдалана олмади ва якунда рақибига 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Шунга қарамай, Луис Энрике жамоасининг ўйинида ижобий жиҳатлар кўп бўлганини айтди.
«Кўрганларимдан мамнунман. Бу мавсумнинг эндигина бошланиши ва биз ҳали ўз даражамизда эмасмиз. Лекин кўплаб ижобий жиҳатларни кўрдим».
«Биз ғалабага лойиқ эдик»
Энрике учрашувдаги статистик кўрсаткичларга ҳам эътибор қаратди. Хусусан, мураббий xG — кутилган голлар кўрсаткичи «ПСЖ»нинг устунлигини кўрсатганини таъкидлади.
«Мен учун аниқки, биз ғалабага лойиқ эдик. Биргина xG кўрсаткичига қарашнинг ўзи етарли. Бироқ футбол шундай ва бу ажойиб спорт тури».
Бу фикр «ПСЖ»нинг мағлубиятига қарамай, Энрике жамоанинг ўйин сифати ва яратган имкониятларидан қониққанини кўрсатади.
Нега «ПСЖ» ғалабани қўлдан чиқарди?
Учрашувдан кейин асосий саволлардан бири — имкониятлар ва натижа ўртасидаги катта фарқ бўлди.
Луис Энрике эса бунга аниқ жавоб бериш осон эмаслигини тан олди:
«Натижани қандай тушунтиришим мумкин? Футболни баъзида тушунтириб бўлмайди».
Мураббийнинг фикрича, бундай учрашувлар жамоанинг келгуси натижалари учун ҳам муҳим сабоқ бўлиши мумкин.
Энрике футболчиларининг менталитетини алоҳида таъкидлади
«ПСЖ» бош мураббийи мағлубиятдан кейин футболчиларининг руҳий ҳолатига ҳам алоҳида тўхталди.
У жамоа менталитетини ижобий баҳолаб, чемпионат ҳали узоқ давом этишини таъкидлади.
«Мен футболчиларнинг менталитетини алоҳида таъкидламоқчиман. Бу қизиқарли чемпионат бўлади. Биз келажакка тайёргарлик кўришимиз керак».
«ПСЖ»ни энди «Брест» синови кутмоқда
«Монако»дан учралган мағлубият «ПСЖ» учун мавсумдаги муҳим огоҳлантиришлардан бири бўлди. Жамоа энди йўл қўйилган хатоларни таҳлил қилиб, чемпионатдаги кейинги баҳсга тайёрланиши керак.
Парижликларнинг навбатдаги рақиби — «Брест». Луис Энрике шогирдлари бу сафар сафарда майдонга тушади.
Хулоса шуки, «ПСЖ»нинг 1:2 ҳисобидаги мағлубияти Энрике учун ҳали жиддий хавотир сабаби эмас. Мураббий жамоа ўйинида ижобий жиҳатларни кўрмоқда ва асосий мақсад — мавсум давомида имкониятларни натижага айлантириш.
…