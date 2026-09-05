“Сўғдиёна” ўз майдонида “Машъал”ни 5:2 ҳисобида тор-мор этди

·11·Спорт
“Сўғдиёна” ўз майдонида “Машъал”ни 5:2 ҳисобида тор-мор этди

Ўзбекистон Суперлигасининг 20-тури доирасида Жиззахда кечган учрашув футбол ихлосмандларига ҳақиқий голлар шоусини туҳфа этди. «Сўғдиёна» ўз майдонида Муборакнинг «Машъал» жамоасини қабул қилиб, 5:2 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Мезбонлар сафида Забиҳилло Ўринбоевнинг дубли ҳамда асосий етакчиларнинг фаоллиги жиззахликларнинг муҳим 3 очкони ўз ҳисобига ёзиб қўйиб, турнир жадвалида юқорилашини таъминлади.

Биринчи бўлимдаги ҳужумкор босим ва Ўринбоевнинг бенефиси

Учрашув мезбонларнинг илк дақиқалардан бошланган кескин босими билан старт олди:

  • 4-дақиқадаги тезкор гол: Баҳснинг дастлабки дақиқаларидаёқ Забиҳилло Ўринбоев рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жиззахликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Ивановичнинг устунликни ошириши: 33-дақиқага келиб легионер Филип Иванович рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланди ва ҳисобни 2:0 кўринишига етказди;

  • Ўринбоевдан дубль: Орадан кўп ўтмай, 40-дақиқада Забиҳилло Ўринбоев ўзининг учрашувдаги иккинчи тўпини киритиб, таблодаги натижани йирик кўринишга келтирди (3:0);

  • Муборакликларнинг жавоби: Тезкор ҳужумга ўтган «Машъал» атиги бир дақиқа ўтиб (41-дақиқа) Маҳмуд Жўрабоев орқали битта жавоб тўпини киритди ва танаффусга 3:1 ҳисобида чиқиб кетилди.

Иккинчи бўлим: Дориев, Болтабоев ва ғалабанинг расмийлаштирилиши

Танаффусдан кейин ҳам «Сўғдиёна» ўз ташаббусини қўлдан бермади:

  • Дориев ва Болтабоевнинг якуний зарбалари: 51-дақиқада Люпчо Дориев тўртинчи голни урган бўлса, 66-дақиқада Жамшид Болтабоев рақиб дарвозабонини яна бир бор ранжитиб, ҳисобни 5:1 га етказди;

  • Муртозаевнинг таскин берувчи голи: Муборакликлар таркибида захирадан майдонга тушган Ҳумоюн Муртозаев 71-дақиқада «Машъал»нинг иккинчи голини урди ва баҳснинг якуний нуқтасини қўйди (5:2);

  • Таркиб ротацияси ва назорат: Йирик ҳисобни таъминлаган жиззахликлар мураббийлар штаби ўйин якунига яқин асосий ўйинчиларни алмаштириб, захира кучларига имконият берди.

Турнир жадвали: «Сўғдиёна» кўтарилди, «Машъал» чуқур инқирозда

Мазкур баҳс натижаси иккала жамоанинг мусобақадаги мавқеига жиддий таъсир кўрсатди:

  • Жиззах клуби 10-ўринда: Қўлга киритилган ёрқин ғалабадан сўнг «Сўғдиёна» ўз очколари сонини 27 тага етказиб, хавфли ҳудуддан узоқлашган ҳолда турнир жадвалининг 10-поғонасига кўтарилди;

  • «Машъал» учун хавфли сўнгги ўрин: Муборак клуби 20 та тур якунларига кўра бор-йўғи 4 очко билан жадвалнинг энг тубида қолмоқда ва лигада жон сақлаб қолиш вазифасини янада мураккаблаштириб олди.

Сизнингча, «Сўғдиёна»нинг ушбу 5:2 ҳисобидаги ғалабаси жамоанинг иккинчи даврадаги тўлиқ уйғонишидан далолатми? Муборакнинг «Машъал» клуби қолган турларда мана шундай оғир аҳволдан чиқиб кетиш учун куч топа оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...Бугун, 20:48Қўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиҚўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнадиБугун, 20:40“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқдаБугун, 18:54Моуринью “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиМоуринью “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиБугун, 18:51«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирдиБугун, 18:47Ҳусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиҲусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиБугун, 18:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)