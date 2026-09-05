“Сўғдиёна” ўз майдонида “Машъал”ни 5:2 ҳисобида тор-мор этди
Ўзбекистон Суперлигасининг 20-тури доирасида Жиззахда кечган учрашув футбол ихлосмандларига ҳақиқий голлар шоусини туҳфа этди. «Сўғдиёна» ўз майдонида Муборакнинг «Машъал» жамоасини қабул қилиб, 5:2 ҳисобидаги йирик ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Мезбонлар сафида Забиҳилло Ўринбоевнинг дубли ҳамда асосий етакчиларнинг фаоллиги жиззахликларнинг муҳим 3 очкони ўз ҳисобига ёзиб қўйиб, турнир жадвалида юқорилашини таъминлади.
Биринчи бўлимдаги ҳужумкор босим ва Ўринбоевнинг бенефиси
Учрашув мезбонларнинг илк дақиқалардан бошланган кескин босими билан старт олди:
4-дақиқадаги тезкор гол: Баҳснинг дастлабки дақиқаларидаёқ Забиҳилло Ўринбоев рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жиззахликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Ивановичнинг устунликни ошириши: 33-дақиқага келиб легионер Филип Иванович рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан фойдаланди ва ҳисобни 2:0 кўринишига етказди;
Ўринбоевдан дубль: Орадан кўп ўтмай, 40-дақиқада Забиҳилло Ўринбоев ўзининг учрашувдаги иккинчи тўпини киритиб, таблодаги натижани йирик кўринишга келтирди (3:0);
Муборакликларнинг жавоби: Тезкор ҳужумга ўтган «Машъал» атиги бир дақиқа ўтиб (41-дақиқа) Маҳмуд Жўрабоев орқали битта жавоб тўпини киритди ва танаффусга 3:1 ҳисобида чиқиб кетилди.
Иккинчи бўлим: Дориев, Болтабоев ва ғалабанинг расмийлаштирилиши
Танаффусдан кейин ҳам «Сўғдиёна» ўз ташаббусини қўлдан бермади:
Дориев ва Болтабоевнинг якуний зарбалари: 51-дақиқада Люпчо Дориев тўртинчи голни урган бўлса, 66-дақиқада Жамшид Болтабоев рақиб дарвозабонини яна бир бор ранжитиб, ҳисобни 5:1 га етказди;
Муртозаевнинг таскин берувчи голи: Муборакликлар таркибида захирадан майдонга тушган Ҳумоюн Муртозаев 71-дақиқада «Машъал»нинг иккинчи голини урди ва баҳснинг якуний нуқтасини қўйди (5:2);
Таркиб ротацияси ва назорат: Йирик ҳисобни таъминлаган жиззахликлар мураббийлар штаби ўйин якунига яқин асосий ўйинчиларни алмаштириб, захира кучларига имконият берди.
Турнир жадвали: «Сўғдиёна» кўтарилди, «Машъал» чуқур инқирозда
Мазкур баҳс натижаси иккала жамоанинг мусобақадаги мавқеига жиддий таъсир кўрсатди:
Жиззах клуби 10-ўринда: Қўлга киритилган ёрқин ғалабадан сўнг «Сўғдиёна» ўз очколари сонини 27 тага етказиб, хавфли ҳудуддан узоқлашган ҳолда турнир жадвалининг 10-поғонасига кўтарилди;
«Машъал» учун хавфли сўнгги ўрин: Муборак клуби 20 та тур якунларига кўра бор-йўғи 4 очко билан жадвалнинг энг тубида қолмоқда ва лигада жон сақлаб қолиш вазифасини янада мураккаблаштириб олди.
Сизнингча, «Сўғдиёна»нинг ушбу 5:2 ҳисобидаги ғалабаси жамоанинг иккинчи даврадаги тўлиқ уйғонишидан далолатми? Муборакнинг «Машъал» клуби қолган турларда мана шундай оғир аҳволдан чиқиб кетиш учун куч топа оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…