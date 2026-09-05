“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда

·5·Спорт
“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда

Испания Ла Лигасининг 4-тури доирасида миллионлаб футбол ихлосмандларини экран қаршисига михлайдиган навбатдаги марказий тўқнашув бўлиб ўтади. Басклар ўлкасининг енгилмас қалъаси ҳисобланган маҳобатли «Сан-Мамес» стадионида «Атлетик Билбао» Мадриднинг «Атлетико» клубини қабул қилади. Тошкент вақти билан соат 19:15 да бошланадиган ушбу баҳс нафақат навбатдаги уч очко, балки икки хил кучли характер, муросасиз тактика ва юлдузлар қарама-қаршилиги сабабли турнинг энг қайноқ воқеасига айланиши кутилмоқда.

«Сан-Мамес» қалъасидаги синов: Ака-ука Уильямслар ва Лапортнинг ҳимоядаги қўрғони

Уй эгалари дастлабки уч турда бор-йўғи 3 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг 13-поғонасига тушиб қолган бўлса-да, ўз майдонида ҳар қандай грандни таслим этишга қодир асосий кучларини жангга ташламоқда:

  • Дарвоза ва мудофаа чизиғи: Дарвозани Испания миллий терма жамоасининг биринчи рақамли посбони Унаи Симон қўриқласа, ҳимоя марказида қайтиш қилган тажрибали Эмерик Лапорт ҳамда Ерай Альварес, қанотларда эса Хесус Аресо ва Юрий Берчиче ҳаракатланади;

  • Марказдаги боғлам: Ярим ҳимоя чизиғи Иньиго Руис, Беньят Геренабаррена ҳамда креатив плеймейкер Ойян Сансетга ишониб топширилган;

  • Қанотлардаги «ўқдай» тезлик: Ҳужум чизиғида Европа чемпиони Нико Уильямс, жамоа сардори ва етакчиси Иньяки Уильямс ҳамда ёш иқтидор Роберто Наварро рақиб ҳимоячиларининг мустаҳкамлигини синовдан ўтказади.

Диего Симеоненинг янгиланган армияси: Лукман, Ли Кан Ин ва Гримальдо илк дақиқалардан

Дастлабки турларда 7 очко тўплаб, 4-ўринни банд этиб турган Диего Симеоне жамоаси Билбаога жиддий ўзгарган ва ниҳоятда ҳужумкор таркиб билан ташриф буюрди:

  • Дарвозабон ва мустаҳкам қўрғон: Жаҳоннинг энг ишончли дарвозабонларидан бири Ян Облак посбонлик қиладиган чизиқда Марк Пубиль ҳамда Давид Ганцко марказий ҳимояни эгаллаган. Қанотларда эса чарчамас Маркос Льоренте ва чап қанот устаси Алехандро Гримальдо тўп суради;

  • Ярим ҳимоядаги темир тартиб: Марказда мураббийнинг ўғли Жулиано Симеоне, истеъдодли Пабло Барриос, даниялик таянч футболчиси Мортен Юльманн ҳамда тўпни назорат қилувчи Алекс Баэна ҳаракат қилади;

  • Олдинги чизиқнинг янги хавфи: Мадридликларнинг ҳужум учлигини сайёрамизнинг энг хавфли вингерларидан бири Адемола Лукман ҳамда кореялик маҳорат эгаси Ли Кан Ин ташкил этиб, мезбонлар жарима майдони ичида хавфли вазиятларни юзага келтиришга масъул бўлади.

Турнир жадвалидаги вазият: Етакчилар пойгасими ёки басклар сенсацияси?

Ушбу баҳс Ла Лиганинг юқори қисмидаги курашни янада кескинлаштириши аниқ:

  • «Атлетико»нинг 10 очколик режаси: Агар мадридликлар ғалаба қозонса, ўз очколари сонини 10 тага етказиб, чемпионат пешқадамлари қаторида яккаҳукмронлик учун даъвогарликни кучайтиради;

  • «Атлетик»нинг инқироздан чиқиш имконияти: Мезбонлар учун эса 13-ўриндан юқорига сакраш ва ўз ишқибозлари кўз ўнгида турнир фаворитларидан бирини тўхтатиб қолиш кечиктириб бўлмас вазифадир.

Сизнингча, «Сан-Мамес»нинг шиддатли муҳитида кимнинг қўли баланд келади — Лапорт ва ака-ука Уильямслар етакчилигидаги «Атлетик»ми ёки Лукман ва Ли Кан Ин билан кучайган Симеоненинг мадридликларими? Ўйин тақдирини қайси юлдуз ҳал қилади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиМоуриньо “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиБугун, 18:51«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирдиБугун, 18:47Ҳусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиҲусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиБугун, 18:37Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиЛамине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиБугун, 15:35Real Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиReal Betis ҳимоячиси Мбаппе пеналтисини қандай қайтарганини айтдиБугун, 15:34Барселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБарселона жиддий йўқотиш ёқасида: Ламин Ямал машғулотни ўтказиб юбордиБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)