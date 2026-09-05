“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда
Испания Ла Лигасининг 4-тури доирасида миллионлаб футбол ихлосмандларини экран қаршисига михлайдиган навбатдаги марказий тўқнашув бўлиб ўтади. Басклар ўлкасининг енгилмас қалъаси ҳисобланган маҳобатли «Сан-Мамес» стадионида «Атлетик Билбао» Мадриднинг «Атлетико» клубини қабул қилади. Тошкент вақти билан соат 19:15 да бошланадиган ушбу баҳс нафақат навбатдаги уч очко, балки икки хил кучли характер, муросасиз тактика ва юлдузлар қарама-қаршилиги сабабли турнинг энг қайноқ воқеасига айланиши кутилмоқда.
«Сан-Мамес» қалъасидаги синов: Ака-ука Уильямслар ва Лапортнинг ҳимоядаги қўрғони
Уй эгалари дастлабки уч турда бор-йўғи 3 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг 13-поғонасига тушиб қолган бўлса-да, ўз майдонида ҳар қандай грандни таслим этишга қодир асосий кучларини жангга ташламоқда:
Дарвоза ва мудофаа чизиғи: Дарвозани Испания миллий терма жамоасининг биринчи рақамли посбони Унаи Симон қўриқласа, ҳимоя марказида қайтиш қилган тажрибали Эмерик Лапорт ҳамда Ерай Альварес, қанотларда эса Хесус Аресо ва Юрий Берчиче ҳаракатланади;
Марказдаги боғлам: Ярим ҳимоя чизиғи Иньиго Руис, Беньят Геренабаррена ҳамда креатив плеймейкер Ойян Сансетга ишониб топширилган;
Қанотлардаги «ўқдай» тезлик: Ҳужум чизиғида Европа чемпиони Нико Уильямс, жамоа сардори ва етакчиси Иньяки Уильямс ҳамда ёш иқтидор Роберто Наварро рақиб ҳимоячиларининг мустаҳкамлигини синовдан ўтказади.
Диего Симеоненинг янгиланган армияси: Лукман, Ли Кан Ин ва Гримальдо илк дақиқалардан
Дастлабки турларда 7 очко тўплаб, 4-ўринни банд этиб турган Диего Симеоне жамоаси Билбаога жиддий ўзгарган ва ниҳоятда ҳужумкор таркиб билан ташриф буюрди:
Дарвозабон ва мустаҳкам қўрғон: Жаҳоннинг энг ишончли дарвозабонларидан бири Ян Облак посбонлик қиладиган чизиқда Марк Пубиль ҳамда Давид Ганцко марказий ҳимояни эгаллаган. Қанотларда эса чарчамас Маркос Льоренте ва чап қанот устаси Алехандро Гримальдо тўп суради;
Ярим ҳимоядаги темир тартиб: Марказда мураббийнинг ўғли Жулиано Симеоне, истеъдодли Пабло Барриос, даниялик таянч футболчиси Мортен Юльманн ҳамда тўпни назорат қилувчи Алекс Баэна ҳаракат қилади;
Олдинги чизиқнинг янги хавфи: Мадридликларнинг ҳужум учлигини сайёрамизнинг энг хавфли вингерларидан бири Адемола Лукман ҳамда кореялик маҳорат эгаси Ли Кан Ин ташкил этиб, мезбонлар жарима майдони ичида хавфли вазиятларни юзага келтиришга масъул бўлади.
Турнир жадвалидаги вазият: Етакчилар пойгасими ёки басклар сенсацияси?
Ушбу баҳс Ла Лиганинг юқори қисмидаги курашни янада кескинлаштириши аниқ:
«Атлетико»нинг 10 очколик режаси: Агар мадридликлар ғалаба қозонса, ўз очколари сонини 10 тага етказиб, чемпионат пешқадамлари қаторида яккаҳукмронлик учун даъвогарликни кучайтиради;
«Атлетик»нинг инқироздан чиқиш имконияти: Мезбонлар учун эса 13-ўриндан юқорига сакраш ва ўз ишқибозлари кўз ўнгида турнир фаворитларидан бирини тўхтатиб қолиш кечиктириб бўлмас вазифадир.
Сизнингча, «Сан-Мамес»нинг шиддатли муҳитида кимнинг қўли баланд келади — Лапорт ва ака-ука Уильямслар етакчилигидаги «Атлетик»ми ёки Лукман ва Ли Кан Ин билан кучайган Симеоненинг мадридликларими? Ўйин тақдирини қайси юлдуз ҳал қилади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…