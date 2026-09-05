“Галатасарой” Элдор Шомуродовни ўз сафига қўшиб олишга чақирилмоқда...
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва етакчи тўпурари Элдор Шомуродовнинг Туркия Суперлигасидаги ёрқин ва сермаҳсул ўйини маҳаллий ҳамда халқаро футбол экспертларининг диққат марказида бўлиб турибди. «Истанбул Башакшеҳир» сафида кетма-кет тўртта турда тўп киритиб, ҳақиқий тўпурарлик маҳоратини намойиш этаётган ўзбек ҳужумчиси атрофида катта шов-шув кўтарилди. «Галатасарой»га қарши кечган драматик дербидан (2:3) сўнг туркиялик таниқли экспертлар амалдаги чемпион раҳбариятига жароҳат олган Виктор Осимхеннинг ўрнига айнан Элдор Шомуродовни шошилинч тарзда таклиф қилиш ташаббуси билан чиқди.
Дербидаги голлар жанги ва Осимхеннинг жароҳати: Сенсация қандай туғилди?
Истанбул дербиси нафақат кескин натижа, балки чемпионатнинг энг кучли икки ҳужумчиси тўқнашуви билан тарихга кирди:
Икки юлдузнинг баҳси: «Галатасарой»нинг 3:2 ҳисобидаги ғалабаси билан тугаган ўйинда Виктор Осимхен ҳам, Элдор Шомуродов ҳам ўз жамоаларининг дастлабки голларига муаллифлик қилди;
Мавсум рекорди: Туркия Суперлигаси бошланганидан буён дастлабки тўрт турнинг барчасида тўп киритиш фақат мана шу икки форвардга — Осимхен ва Шомуродовгагина насиб этди;
Нигериялик юлдуз сафдан чиқди: Учрашув давомида Осимхен кутилмаганда жиддий жароҳат олиб, биринчи бўлимнинг ўзидаёқ майдонни тарк этишга мажбур бўлди;
Чемпионлар лигаси олдидаги ташвиш: Европа ва Саудия Арабистонининг бадавлат клублари нишонида турган ва тез орада кетиши кутилаётган Осимхеннинг сафдан чиқиши «Галатасарой» учун Чемпионлар лигаси ва миллий чемпионатдаги оғир баҳслар олдидан кутилмаган муаммони юзага келтирди.
«Элдорни зудлик билан ижарага олинг!»: Экспертлар тавсияси ва Нигерия матбуоти тасдиғи
Мазкур вазият ортидан турк ва хориж нашрларида катта трансфер муҳокамаси бошланди:
Левент Тюземеннинг очиқ чақириғи: A Spor телеканалининг етакчи шарҳловчиси ва футбол эксперти Левент Тюземен «Галатасарой» боссларига юзланиб, нигериялик юлдузнинг ўрнини тўлдиришга қодир бирдан-бир номзод сифатида сермаҳсул ўйнаётган Элдор Шомуродовни зудлик билан ижарага олишни таклиф қилди;
Нигерия нашрлари диққатида: Ушбу хабар Осимхеннинг ватанида ҳам катта резонанс келтириб чиқарди — Нигериянинг нуфузли Daily Post нашри «Галатасарой»нинг ўзбек тўпурари вариантига жиддий эътибор қаратаётгани ҳақидаги маълумотни расман тасдиқлади;
Қишки дарча истиқболи: Трансфер бозори қоидаларига кўра, мазкур битимни амалга ошириш учун қишки трансфер ойнаси кутилиши лозим бўлади, бироқ музокаралар пойдевори ҳозирдан бошланиши эҳтимоли юқори.
Туркияни лол қолдирган статистика: Шомуродовнинг тўхтатиб бўлмас кўрсаткичлари
Элдор Шомуродов Туркия чемпионатига мослашиш босқичидан ўтиб, лиганинг бош юлдузига айланиб улгурди:
«Олтин бутса» соҳиби: Ўтган мавсумда «Рома»дан ижарага олинган Элдор Суперлигада 34 та баҳсда 22 та гол уриб, Поль Онуачу билан бирга чемпионатнинг энг яхши тўпурарига айланган эди;
Тўлиқ харид қилинган етакчи: «Башакшеҳир»ни турнир жадвалининг 5-ўрнига олиб чиққан ўзбек футболчисининг шартномаси ёзда тўлиқ сотиб олинди ва у янги мавсумни яна 4 та ўйинда 4 та гол билан шиддатли бошлади;
Қиммат бадал пули: Ўзбекистонлик ҳужумчига «Трабзонспор», шунингдек, Саудия ва Россия клублари жиддий қизиқиш билдирган бўлса-да, «Башакшеҳир» қўйган юқори трансфер баҳоси сабабли келишувлар амалга ошмай қолган эди.
Сизнингча, Элдор Шомуродов «Галатасарой»дек Европа грандига ўтиб, жароҳат олган Виктор Осимхеннинг ўрнини тўлиқ боса оладими? «Башакшеҳир» ўз етакчисини тўғридан-тўғри шаҳардаги асосий рақибига бериб юборадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…