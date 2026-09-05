Қўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади

·14·Спорт
Қўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади

Ўзбекистон Суперлигасининг 20-тури доирасида Қўқон шаҳрида кечган баҳсда «Қўқон-1912» ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» клубини қабул қилди. Турнир жадвалида хавфли ҳудуддан узоқлашишга интилаётган водийликлар ҳамда кучли ўнталикда мустаҳкамланишни мақсад қилган самарқандликлар ўртасидаги тўқнашув кескин ва муросасиз курашларга бой кечиб, 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Нимелининг голи ва Радаевнинг тезкор жавоби: Ўйин драмаси

Учрашув тақдири асосан таймларнинг туташган нуқталаридаги хавфли ҳужумлар оқибатида ҳал бўлди:

  • Танаффус олдидаги гол: Баҳснинг 43-дақиқасида мезбонларнинг кескин ҳужуми самара берди — Эгор Кондратюк томонидан етказиб берилган тўпни легионер ҳужумчи Силванус Нимели дарвозага аниқ йўллаб, қўқонликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Радаевдан мувозанат зарбаси: Биринчи таймдаги устунликни узоқ сақлаб қолиш мезбонларга насиб этмади. Иккинчи бўлим бошида — 51-дақиқада «Динамо» ярим ҳимоячиси Тигран Аванесяннинг узатмасидан сўнг Артём Радаев ҳисобни тенглаштирди;

  • Майдондаги кескин кураш: Баҳснинг муросасизлиги огоҳлантиришларда ҳам кўринди — биринчи таймда самарқандликлар сафида Марко Станоевич (12-дақиқа) ва Жасур Ҳайдаров (35-дақиқа) ҳакам томонидан сариқ карточка билан жазоланди.

Тактик ротациялар ва турнир жадвалидаги муҳим очколар

Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа мураббийлар штаби ғалаба тўпини киритиш учун бир қатор ўзгаришларни амалга оширди:

  • Кенг кўламли алмаштиришлар: «Динамо» сафида 66-дақиқада бирданига учта ўзгариш қилинди (Хайдаревич, Худайбердиев, Абдуллаев тушди), баҳс якунига яқин эса тажрибали Фарҳод Насимов ва Абдусаломов майдонга ташланди. Мезбонлар ҳам Кондратюк, Хасанов, Нимели ва Акрамовлар ўрнига янги кучларни тушириб босимни оширишга уринди;

  • «Динамо» 9-ўринда мустаҳкамланди: Ушбу дуранг натижасида самарқандликлар ўз очколари сонини 27 тага етказиб, мусобақа жадвалининг 9-поғонасида қолди;

  • «Қўқон-1912» 13-ўринга кўтарилди: Қўлга киритилган муҳим бир очко қўқонликларга ўз жамғармасини 20 тага етказиб олиш ва турнир жадвалининг 13-поғонасига кўтарилиш имконини берди.

Сизнингча, мазкур 1:1 ҳисобидаги дуранг қайси жамоа учун кўпроқ фойдали бўлди — ўз мухлислари кўз ўнгида ғалабани қўлдан чиқарган «Қўқон-1912»гами ёки мураккаб сафардан очко билан қайтган «Динамо»га? Суперлига финишида бу жамоаларнинг имкониятларини қандай баҳолайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Сўғдиёна” ўз майдонида “Машъал”ни 5:2 ҳисобида тор-мор этди“Сўғдиёна” ўз майдонида “Машъал”ни 5:2 ҳисобида тор-мор этдиБугун, 20:38“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқда“Атлетик Билбао” ва “Атлетико Мадрид” Ла Лига 4-турида тўқнаш келмоқдаБугун, 18:54Моуринью “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиМоуринью “Бетис” футболчиларини очиқча симуляцияда айблади — айёрликлар тўқнашувиБугун, 18:51«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирди«Барселона» устози «Реал»нинг «Бетис»дан учраган мағлубияти ҳақида гапирдиБугун, 18:47Ҳусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиҲусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиБугун, 18:37Ламине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиЛамине Ямал Барселона сардорлари гуруҳига киритилдиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)