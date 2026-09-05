Қўқонда жанговар муроса: “Қўқон-1912” ва “Динамо” 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади
Ўзбекистон Суперлигасининг 20-тури доирасида Қўқон шаҳрида кечган баҳсда «Қўқон-1912» ўз майдонида Самарқанднинг «Динамо» клубини қабул қилди. Турнир жадвалида хавфли ҳудуддан узоқлашишга интилаётган водийликлар ҳамда кучли ўнталикда мустаҳкамланишни мақсад қилган самарқандликлар ўртасидаги тўқнашув кескин ва муросасиз курашларга бой кечиб, 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Нимелининг голи ва Радаевнинг тезкор жавоби: Ўйин драмаси
Учрашув тақдири асосан таймларнинг туташган нуқталаридаги хавфли ҳужумлар оқибатида ҳал бўлди:
Танаффус олдидаги гол: Баҳснинг 43-дақиқасида мезбонларнинг кескин ҳужуми самара берди — Эгор Кондратюк томонидан етказиб берилган тўпни легионер ҳужумчи Силванус Нимели дарвозага аниқ йўллаб, қўқонликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Радаевдан мувозанат зарбаси: Биринчи таймдаги устунликни узоқ сақлаб қолиш мезбонларга насиб этмади. Иккинчи бўлим бошида — 51-дақиқада «Динамо» ярим ҳимоячиси Тигран Аванесяннинг узатмасидан сўнг Артём Радаев ҳисобни тенглаштирди;
Майдондаги кескин кураш: Баҳснинг муросасизлиги огоҳлантиришларда ҳам кўринди — биринчи таймда самарқандликлар сафида Марко Станоевич (12-дақиқа) ва Жасур Ҳайдаров (35-дақиқа) ҳакам томонидан сариқ карточка билан жазоланди.
Тактик ротациялар ва турнир жадвалидаги муҳим очколар
Иккинчи бўлимда ҳар икки жамоа мураббийлар штаби ғалаба тўпини киритиш учун бир қатор ўзгаришларни амалга оширди:
Кенг кўламли алмаштиришлар: «Динамо» сафида 66-дақиқада бирданига учта ўзгариш қилинди (Хайдаревич, Худайбердиев, Абдуллаев тушди), баҳс якунига яқин эса тажрибали Фарҳод Насимов ва Абдусаломов майдонга ташланди. Мезбонлар ҳам Кондратюк, Хасанов, Нимели ва Акрамовлар ўрнига янги кучларни тушириб босимни оширишга уринди;
«Динамо» 9-ўринда мустаҳкамланди: Ушбу дуранг натижасида самарқандликлар ўз очколари сонини 27 тага етказиб, мусобақа жадвалининг 9-поғонасида қолди;
«Қўқон-1912» 13-ўринга кўтарилди: Қўлга киритилган муҳим бир очко қўқонликларга ўз жамғармасини 20 тага етказиб олиш ва турнир жадвалининг 13-поғонасига кўтарилиш имконини берди.
Сизнингча, мазкур 1:1 ҳисобидаги дуранг қайси жамоа учун кўпроқ фойдали бўлди — ўз мухлислари кўз ўнгида ғалабани қўлдан чиқарган «Қўқон-1912»гами ёки мураккаб сафардан очко билан қайтган «Динамо»га? Суперлига финишида бу жамоаларнинг имкониятларини қандай баҳолайсиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…