Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчи
АҚШ Президенти Дональд Трамп Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин билан жорий йилнинг ўзида янги учрашув ўтказиш ниятида эканини тасдиқлади. Оқ уй олдида журналистлар билан мулоқотда бўлган давлат раҳбари КХДРнинг ядровий салоҳиятини очиқлаб, Пхеньян билан муносабатларни шахсий дипломатия орқали қайта тиклашга тайёрлигини билдирди.
«Унда 57 та қудратли ядро қуроли бор»: Трампнинг баёноти
АҚШ Президенти КХДР раҳбари билан муносабатларини юқори баҳолаб, ядровий муаммони ҳал қилишда раҳбарлик омили муҳимлигини таъкидлади:
"Ҳа, мен у билан албатта учрашаман. Ким Чен Ин билан муносабатларимиз яхши. Унда жуда қудратли 57 та ядро қуроли бор. Бунга аслида йўл қўймаслик керак эди, аммо бу қуроллар ҳозир унда мавжуд. Мен уни жуда яхши биламан. Бизда ақлли президент бўлса, унинг ишлари яхши бўлади. Агар раҳбар нодон бўлса, ҳеч нарса ўхшамайди. Ким Чен Ин менга доимо катта ҳурмат билан муносабатда бўлган.", - деди Дональд Трамп.
Трамп ва Ким Чен Ин мулоқоти хроникаси
Кўрсаткич
Тарихий фактлар ва кутилаётган учрашув
Аввалги учрашувлар сони
Жами 3 марта (2018 йилда 1 та, 2019 йилда 2 та саммит)
Музокаралар тўхташи сабаби
Ядро инфратузилмасини йўқ қилиш ва санкцияларни бекор қилишдаги келишмовчилик
КХДРнинг ҳозирги салоҳияти
Трамп баёнотига кўра, тахминан 57 та ядро заряди
Янги учрашув муддати
2026 йилнинг куз ойлари (The Wall Street Journal)
Бош мақсад
Пхеньяннинг ядровий дастури бўйича тўхтаб қолган музокараларни қайта бошлаш
Кузда кутилаётган янги тарихий саммит
The Wall Street Journal нашрининг ёзишича, Трамп маъмурияти Пхеньян ядро дастури бўйича тўхтаб қолган мулоқотни қайта тиклаш учун шу йилнинг кузида тўғридан-тўғри учрашув ташкил этишни режалаштирмоқда.
Шу ҳафта бошида Шимолий Корея етакчиси Вашингтоннинг мулоқот таклифига ижобий жавоб бергани маълум қилинди. Экспертларнинг фикрича, томонларнинг тўртинчи бор юзма-юз келиши Корея ярим оролидаги кескинликни пасайтириш ва глобал хавфсизликни мустаҳкамлаш учун янги имконият бўлиши мумкин.
Сизнингча, Дональд Трамп ва Ким Чен Ин ўртасида кутилаётган янги учрашув Шимолий Кореянинг ядровий қуролларидан воз кечишига олиб келадими ёки аввалгидек натижасиз тугайдими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсат ихлосмандларига ушбу муҳим таҳлилий хабарни дарҳол улашинг!
…