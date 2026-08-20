Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчи

·0·Дунё
Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчи

АҚШ Президенти Дональд Трамп Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин билан жорий йилнинг ўзида янги учрашув ўтказиш ниятида эканини тасдиқлади. Оқ уй олдида журналистлар билан мулоқотда бўлган давлат раҳбари КХДРнинг ядровий салоҳиятини очиқлаб, Пхеньян билан муносабатларни шахсий дипломатия орқали қайта тиклашга тайёрлигини билдирди.

«Унда 57 та қудратли ядро қуроли бор»: Трампнинг баёноти

АҚШ Президенти КХДР раҳбари билан муносабатларини юқори баҳолаб, ядровий муаммони ҳал қилишда раҳбарлик омили муҳимлигини таъкидлади:

"Ҳа, мен у билан албатта учрашаман. Ким Чен Ин билан муносабатларимиз яхши. Унда жуда қудратли 57 та ядро қуроли бор. Бунга аслида йўл қўймаслик керак эди, аммо бу қуроллар ҳозир унда мавжуд. Мен уни жуда яхши биламан. Бизда ақлли президент бўлса, унинг ишлари яхши бўлади. Агар раҳбар нодон бўлса, ҳеч нарса ўхшамайди. Ким Чен Ин менга доимо катта ҳурмат билан муносабатда бўлган.", - деди Дональд Трамп.

Трамп ва Ким Чен Ин мулоқоти хроникаси

Кўрсаткич

Тарихий фактлар ва кутилаётган учрашув

Аввалги учрашувлар сони

Жами 3 марта (2018 йилда 1 та, 2019 йилда 2 та саммит)

Музокаралар тўхташи сабаби

Ядро инфратузилмасини йўқ қилиш ва санкцияларни бекор қилишдаги келишмовчилик

КХДРнинг ҳозирги салоҳияти

Трамп баёнотига кўра, тахминан 57 та ядро заряди

Янги учрашув муддати

2026 йилнинг куз ойлари (The Wall Street Journal)

Бош мақсад

Пхеньяннинг ядровий дастури бўйича тўхтаб қолган музокараларни қайта бошлаш

Кузда кутилаётган янги тарихий саммит

The Wall Street Journal нашрининг ёзишича, Трамп маъмурияти Пхеньян ядро дастури бўйича тўхтаб қолган мулоқотни қайта тиклаш учун шу йилнинг кузида тўғридан-тўғри учрашув ташкил этишни режалаштирмоқда.

Шу ҳафта бошида Шимолий Корея етакчиси Вашингтоннинг мулоқот таклифига ижобий жавоб бергани маълум қилинди. Экспертларнинг фикрича, томонларнинг тўртинчи бор юзма-юз келиши Корея ярим оролидаги кескинликни пасайтириш ва глобал хавфсизликни мустаҳкамлаш учун янги имконият бўлиши мумкин.

Сизнингча, Дональд Трамп ва Ким Чен Ин ўртасида кутилаётган янги учрашув Шимолий Кореянинг ядровий қуролларидан воз кечишига олиб келадими ёки аввалгидек натижасиз тугайдими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро сиёсат ихлосмандларига ушбу муҳим таҳлилий хабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушдиБугун, 08:52Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиПутин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиБугун, 08:05Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиБугун, 08:00Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиФранцияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиБугун, 07:52Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиТрамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиБугун, 07:42Ҳормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиҲормуздаги махфий коридор: АҚШ ҳарбийлари нефт олиб чиқиш учун янги йўналиш очдиБугун, 06:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди