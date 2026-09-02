Нурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот берди
5 сентябрь куни Франция пойтахти Париж шаҳрида бўлиб ўтадиган навбатдаги нуфузли UFC турнирида октагонга кўтариладиган ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев бўлажак рақиби — британиялик юлдуз Майкл «Венум» Пейж билан тўқнашув тафсилотлари ҳақида илк бор батафсил тўхталди. Ўзбекистонлик жангчи ушбу баҳс қандай ташкил этилгани, рақибнинг ноодатий услуби ҳамда бир йил олдинги қизиқарли тасодиф хусусида очиқ гапириб берди.
«UFC’га қилган мурожаатим жавобсиз қолмади»
Рўзибоевнинг таъкидлашича, у аввалги жанги якунланиши биланоқ лига раҳбариятидан рейтингнинг энг кучли жангчилари билан тўқнашиш имкониятини талаб қилган:
«Тўғри, охирги жангимдан кейин ўзим рейтингда топ-15дан рақиб сўраган эдим. UFC дарров Майкл Пейжни берди. Ўзим бундан жуда хурсандман. Худо хоҳласа, шанба куни мухлисларга чиройли ва мазмунли жанг кўрсатишга ҳаракат қиламан».
«Беллатор»дан бошланган кузатув: Пейжнинг ноқулай услуби
Нурсултон британиялик файтерга шунчаки навбатдаги рақиб сифатида қараётгани йўқ. У Пейжнинг фаолиятини анча йиллардан бери диққат билан кузатиб келаётганини алоҳида қайд этди:
Ҳаракатчанлик ва ноодатий стойка: «Майкл Пейжнинг жангларини олдиндан, «Беллатор»да юрган вақтларидан бери кўриб тураман. У бир жойда турмайди, доимий ҳаракатда бўлади. Жуда ноқулай стойкаси бор», — дея тан олади Рўзибоев.
Махсус тайёргарлик: Британиялик спортчининг масофани ҳис қилиш ва кутилмаган бурчакдан зарба бериш қобилиятига қарши машғулот лагерида алоҳида тактик ишланмалар олиб борилган.
Бир йил олдинги суҳбат ва амалга ошган башорат
Жангчи ушбу тўқнашув тасодифан юзага келмаганини, бундан роппа-роса бир йил олдин маҳаллий медиада бу мавзу кўтарилганини эслаб ўтди:
«Адашмасам, бир йил олдин Ўзбекистонда бир блоггер шу Майкл Пейж билан жанг ўтказиш эҳтимоли ҳақида сўраган эди. «Агар шу жанг амалга ошса, зўр тўқнашув бўларди» деган фикр билдирилганди. Ўшанда ўзимда ҳам қизиқиш пайдо бўлиб: «Бўлади, бу менга қизиқ», деб жавоб бергандим. Мана, орадан бир йил ўтиб, UFC айнан шу рақибни рўбарў қилди. Шунга яраша пухта тайёрландим».
Мухлисларга мурожаат ва ғалаба ваъдаси
Сўзининг якунида Нурсултон барча ватандошлари ва ММА ихлосмандларига мурожаат қилиб, уларни шанба оқшомида октагон атрофида бирлашишга чорлади:
«Худо хоҳласа, 5 сентябрь куни жангим бўлиб ўтади. Кўринглар, томоша қилинглар ва қўллаб-қувватланглар. Сизларни чиройли ғалаба билан хурсанд қилиш учун бор кучимни ишга соламан».
Бу баҳсдаги ғалаба Рўзибоевни тўғридан-тўғри яримўрта вазн тоифасининг энг кучли 15 нафар жангчиси сафига олиб чиқади ва чемпионлик пойгасига яқинлаштиради.
Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжнинг ноодатий ҳаракатларини партерда зарарсизлантира оладими ёки жанг тўлиқ давом этиб, ҳакамлар қарорига кўра ҳал бўладими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…