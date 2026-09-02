Нурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот берди

·0·Спорт
Нурсултон Рўзибоев 5 сентябрдаги катта жанг олдидан очиқ баёнот берди

5 сентябрь куни Франция пойтахти Париж шаҳрида бўлиб ўтадиган навбатдаги нуфузли UFC турнирида октагонга кўтариладиган ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев бўлажак рақиби — британиялик юлдуз Майкл «Венум» Пейж билан тўқнашув тафсилотлари ҳақида илк бор батафсил тўхталди. Ўзбекистонлик жангчи ушбу баҳс қандай ташкил этилгани, рақибнинг ноодатий услуби ҳамда бир йил олдинги қизиқарли тасодиф хусусида очиқ гапириб берди.

«UFC’га қилган мурожаатим жавобсиз қолмади»

Рўзибоевнинг таъкидлашича, у аввалги жанги якунланиши биланоқ лига раҳбариятидан рейтингнинг энг кучли жангчилари билан тўқнашиш имкониятини талаб қилган:

«Тўғри, охирги жангимдан кейин ўзим рейтингда топ-15дан рақиб сўраган эдим. UFC дарров Майкл Пейжни берди. Ўзим бундан жуда хурсандман. Худо хоҳласа, шанба куни мухлисларга чиройли ва мазмунли жанг кўрсатишга ҳаракат қиламан».

«Беллатор»дан бошланган кузатув: Пейжнинг ноқулай услуби

Нурсултон британиялик файтерга шунчаки навбатдаги рақиб сифатида қараётгани йўқ. У Пейжнинг фаолиятини анча йиллардан бери диққат билан кузатиб келаётганини алоҳида қайд этди:

  • Ҳаракатчанлик ва ноодатий стойка: «Майкл Пейжнинг жангларини олдиндан, «Беллатор»да юрган вақтларидан бери кўриб тураман. У бир жойда турмайди, доимий ҳаракатда бўлади. Жуда ноқулай стойкаси бор», — дея тан олади Рўзибоев.

  • Махсус тайёргарлик: Британиялик спортчининг масофани ҳис қилиш ва кутилмаган бурчакдан зарба бериш қобилиятига қарши машғулот лагерида алоҳида тактик ишланмалар олиб борилган.

Бир йил олдинги суҳбат ва амалга ошган башорат

Жангчи ушбу тўқнашув тасодифан юзага келмаганини, бундан роппа-роса бир йил олдин маҳаллий медиада бу мавзу кўтарилганини эслаб ўтди:

«Адашмасам, бир йил олдин Ўзбекистонда бир блоггер шу Майкл Пейж билан жанг ўтказиш эҳтимоли ҳақида сўраган эди. «Агар шу жанг амалга ошса, зўр тўқнашув бўларди» деган фикр билдирилганди. Ўшанда ўзимда ҳам қизиқиш пайдо бўлиб: «Бўлади, бу менга қизиқ», деб жавоб бергандим. Мана, орадан бир йил ўтиб, UFC айнан шу рақибни рўбарў қилди. Шунга яраша пухта тайёрландим».

Мухлисларга мурожаат ва ғалаба ваъдаси

Сўзининг якунида Нурсултон барча ватандошлари ва ММА ихлосмандларига мурожаат қилиб, уларни шанба оқшомида октагон атрофида бирлашишга чорлади:

«Худо хоҳласа, 5 сентябрь куни жангим бўлиб ўтади. Кўринглар, томоша қилинглар ва қўллаб-қувватланглар. Сизларни чиройли ғалаба билан хурсанд қилиш учун бор кучимни ишга соламан».

Бу баҳсдаги ғалаба Рўзибоевни тўғридан-тўғри яримўрта вазн тоифасининг энг кучли 15 нафар жангчиси сафига олиб чиқади ва чемпионлик пойгасига яқинлаштиради.

Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев Майкл Пейжнинг ноодатий ҳаракатларини партерда зарарсизлантира оладими ёки жанг тўлиқ давом этиб, ҳакамлар қарорига кўра ҳал бўладими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариАПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариБугун, 18:33«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо берди«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо бердиБугун, 18:24Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтгандан сўнг илк баёнотини бердиЭнцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтгандан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 18:23Катта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлдиКатта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлдиБугун, 15:51Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиБугун, 12:37Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди