Вазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жанги

·24·Спорт
Вазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жанги

Франция пойтахти Париж шаҳрида бўлиб ўтадиган навбатдаги нуфузли UFC Fight Night турнири олдидан жангчиларнинг расмий вазн ўлчаш маросими ташкил этилди. Турнирнинг марказий жанги енгил вазн тоифасида Дэн Хукер ҳамда Саладин Парнасс ўртасида кечади. Ўзбекистонлик яккакураш ихлосмандлари учун эса оқшомнинг энг диққатга сазовор тўқнашуви — ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоевнинг машҳур ва ноодатий услуб эгаси бўлган британиялик юлдуз Майкл «Веном» Пейжга қарши жанги бўлади.

Рўзибоев ва Пейж ўртасидаги кескин қарама-қаршилик

Ўрта вазн (84 кг гача) тоифасида октагонга кўтарилувчи ҳар икки атлет белгиланган меъёрни муваффақиятли бажарди:

  • Нурсултон Рўзибоев меъёрда: Ўзбекистонлик жангчи тарозида 84,36 кг тош босиб, жангга тўлиқ жисмоний тайёрлигини кўрсатди;

  • Майкл Пейж кўрсаткичи: Октагонда чалғитувчи ва кутилмаган ҳаракатлари билан ном қозонган британиялик фахрий жангчи 83,91 кг вазн қайд этди;

  • Жанг аҳамияти: Ушбу баҳс Рўзибоев учун UFC рейтингларида юқори поғоналарга кўтарилиш ва дунё миқёсидаги энг хавфли номлардан бири устидан ғалаба қозониш учун улкан имкониятдир.

Асосий кард вазн натижалари: Марказий тўқнашув ва водийлик қўшнилар

Мусобақанинг асосий кардидан ўрин олган бошқа тўқнашувлар иштирокчилари ҳам ортиқча муаммосиз вазн чегарасига сиғди:

  • Марказий жанг (Енгил вазн): Дэн Хукер (70,3 кг) vs Саладин Парнасс (70,3 кг) — ҳар икки даъвогар бенуқсон натижа билан марказий тўқнашувга чиқмоқда;

  • Енгил вазн: Фарес Зиам (70,3 кг) vs Аксель Сола (70,3 кг);

  • Ярим ўрта вазн: Даниил Донченко (77,11 кг) vs Пунахэле Сориано (77,11 кг);

  • Ярим енгил вазн: Кёртис Кэмпбелл (66,22 кг) vs Тревор Пик (66,22 кг);

  • Ярим енгил вазн: Лосен Кейта (66,22 кг) vs Муҳаммад Наимов (65,77 кг). Тожикистонлик Муҳаммад Наимовнинг муросасиз жангчи Кейтага қарши баҳси ҳам минтақа ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Прелим кард жангчилари ва Тошкент вақти билан старт

Мусобақани очиб берувчи дастлабки беллашувлар ҳам кучли рақобат остида кечиши кутилмоқда:

  • Прелим кард иштирокчилари: Морган Чаррье (65,77 кг) vs Фелипе Лима (66,22 кг), Марио Пинто (114,3 кг) vs Раян Спэнн (115,66 кг), Умар Си (93,44 кг) vs Модестас Букаускас (92,98 кг), Натаниэль Вуд (66,22 кг) vs Павел Андруска (66,22 кг), Майкл Алжаруж (57,15 кг) vs Фабиа Сайнтес (56,69 кг);

  • Аёллар ва ўрта вазн: Нора Корнолл (61,68 кг) vs Клаудия Сигула (61,68 кг), Маттье Дюкло (83,91 кг) vs Луис Фелипе Диас (83,91 кг), Делфин Бенуиш (52,16 кг) vs София Монтенегро (52,16 кг);

  • Турнир вақти: UFC Paris жанглари эртага бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олади.

Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев Майкл «Веном» Пейжнинг ўзига хос ноанъанавий зарбалар техникаси ва чалғитувчи услубига қандай тактика билан қарши туриши лозим — партерга олиб тушиб бўғишми ёки тик туриб кучли мушт билан зарба беришми? Ҳамюртимизнинг бу жангдаги ғалабасига қанчалик ишонасиз? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урди«Башакшеҳир» «Галатасарой»га қарши триллерда мағлуб бўлди — Шомуродов гол урдиБугун, 00:06Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Хамзат Чимаев Шон Стрикленд билан баҳсли жангдан сўнг нималар деди?Кеча, 23:51US Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиUS Open: Камилла Раҳимова Нью-Йоркда 3-босқичгача етиб бордиКеча, 23:27UFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиUFC чемпиони Жастин Гейджи Конор Макгрегор билан жанг сабабларини очиқладиКеча, 22:49«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Олтин пойгада интрига авжига чиқди»: «Пахтакор» «Андижон»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 22:33«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Насаф» «Нефтчи»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча, 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)