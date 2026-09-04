Вазн ўлчаш маросими якунланди — Нурсултон Рўзибоев ва Майкл Пейж жанги
Франция пойтахти Париж шаҳрида бўлиб ўтадиган навбатдаги нуфузли UFC Fight Night турнири олдидан жангчиларнинг расмий вазн ўлчаш маросими ташкил этилди. Турнирнинг марказий жанги енгил вазн тоифасида Дэн Хукер ҳамда Саладин Парнасс ўртасида кечади. Ўзбекистонлик яккакураш ихлосмандлари учун эса оқшомнинг энг диққатга сазовор тўқнашуви — ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоевнинг машҳур ва ноодатий услуб эгаси бўлган британиялик юлдуз Майкл «Веном» Пейжга қарши жанги бўлади.
Рўзибоев ва Пейж ўртасидаги кескин қарама-қаршилик
Ўрта вазн (84 кг гача) тоифасида октагонга кўтарилувчи ҳар икки атлет белгиланган меъёрни муваффақиятли бажарди:
Нурсултон Рўзибоев меъёрда: Ўзбекистонлик жангчи тарозида 84,36 кг тош босиб, жангга тўлиқ жисмоний тайёрлигини кўрсатди;
Майкл Пейж кўрсаткичи: Октагонда чалғитувчи ва кутилмаган ҳаракатлари билан ном қозонган британиялик фахрий жангчи 83,91 кг вазн қайд этди;
Жанг аҳамияти: Ушбу баҳс Рўзибоев учун UFC рейтингларида юқори поғоналарга кўтарилиш ва дунё миқёсидаги энг хавфли номлардан бири устидан ғалаба қозониш учун улкан имкониятдир.
Асосий кард вазн натижалари: Марказий тўқнашув ва водийлик қўшнилар
Мусобақанинг асосий кардидан ўрин олган бошқа тўқнашувлар иштирокчилари ҳам ортиқча муаммосиз вазн чегарасига сиғди:
Марказий жанг (Енгил вазн): Дэн Хукер (70,3 кг) vs Саладин Парнасс (70,3 кг) — ҳар икки даъвогар бенуқсон натижа билан марказий тўқнашувга чиқмоқда;
Енгил вазн: Фарес Зиам (70,3 кг) vs Аксель Сола (70,3 кг);
Ярим ўрта вазн: Даниил Донченко (77,11 кг) vs Пунахэле Сориано (77,11 кг);
Ярим енгил вазн: Кёртис Кэмпбелл (66,22 кг) vs Тревор Пик (66,22 кг);
Ярим енгил вазн: Лосен Кейта (66,22 кг) vs Муҳаммад Наимов (65,77 кг). Тожикистонлик Муҳаммад Наимовнинг муросасиз жангчи Кейтага қарши баҳси ҳам минтақа ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Прелим кард жангчилари ва Тошкент вақти билан старт
Мусобақани очиб берувчи дастлабки беллашувлар ҳам кучли рақобат остида кечиши кутилмоқда:
Прелим кард иштирокчилари: Морган Чаррье (65,77 кг) vs Фелипе Лима (66,22 кг), Марио Пинто (114,3 кг) vs Раян Спэнн (115,66 кг), Умар Си (93,44 кг) vs Модестас Букаускас (92,98 кг), Натаниэль Вуд (66,22 кг) vs Павел Андруска (66,22 кг), Майкл Алжаруж (57,15 кг) vs Фабиа Сайнтес (56,69 кг);
Аёллар ва ўрта вазн: Нора Корнолл (61,68 кг) vs Клаудия Сигула (61,68 кг), Маттье Дюкло (83,91 кг) vs Луис Фелипе Диас (83,91 кг), Делфин Бенуиш (52,16 кг) vs София Монтенегро (52,16 кг);
Турнир вақти: UFC Paris жанглари эртага бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олади.
Сизнингча, Нурсултон Рўзибоев Майкл «Веном» Пейжнинг ўзига хос ноанъанавий зарбалар техникаси ва чалғитувчи услубига қандай тактика билан қарши туриши лозим — партерга олиб тушиб бўғишми ёки тик туриб кучли мушт билан зарба беришми? Ҳамюртимизнинг бу жангдаги ғалабасига қанчалик ишонасиз? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…