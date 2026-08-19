Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкин

·2·Спорт
Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкин
Қисқача

Криштиану Роналду шу йил ноябр ойида «Ал-Наср» сафида Ўзбекистонга келиши мумкин. 2 ноябр куни Тошкентнинг «Пахтакор» клуби 2026/27 йилги Осиё Чемпионлар Лигаси элит босқичида «Ал-Наср»ни қабул қилиши кутилмоқда. Агар Роналду учрашувда майдонга тушса, бу унинг Ўзбекистонга илк ташрифи бўлиши мумкин. Шунингдек, 23 ноябр куни «Нефтчи» «Ал-Ҳилол»ни қабул қилади ва мухлислар Карим Бенземани кўриш имкониятига эга бўлиши мумкин.

Футбол мухлисларини хурсанд қиладиган хабар: афсонавий португалиялик футболчи Криштиану Роналду шу йил ноябрь ойида Ўзбекистонга ташриф буюриши мумкин.

2026/27 йилги Осиё Чемпионлар Лигаси элит босқичининг тақвими маълум бўлди. Унга кўра, Тошкентнинг «Пахтакор» клуби 2 ноябрь куни ўз майдонида Криштиану Роналду тўп тепадиган Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» жамоасини қабул қилиши кутилмоқда.

Агар учрашувда Роналду майдонга тушса, бу унинг Ўзбекистонга илк ташрифи бўлиши мумкин. Португалиялик юлдуз айни пайтда «Ал-Наср» сафида фаолиятини давом эттирмоқда.

Ўзбекистонлик футбол мухлисларини яна бир йирик учрашув кутмоқда. Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси 23 ноябрь куни Саудия Арабистонининг «Ал-Ҳилол» клубини қабул қилиши белгиланган. Бу баҳсда мухлислар жаҳон футболи юлдузларидан бири — Карим Бенземани кўриш имкониятига эга бўлиши мумкин.

Futbolchilar Krishtianu Ronaldu va Karim Benzemaning yonma-yon portretlari.

Шу тариқа ноябрь ойида Ўзбекистонда жаҳон футболи юлдузлари иштирокидаги икки муҳим учрашувга қизиқиш катта бўлиши кутилмоқда.

Хўш, Криштиану Роналду Тошкентга келиб, «Пахтакор»га қарши майдонга тушадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларНаполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларБугун, 18:57Арсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиАрсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиБугун, 18:32Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиМурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиБугун, 18:26Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Бугун, 18:21Ювентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинЮвентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинБугун, 18:17Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаЮвентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди