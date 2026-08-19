Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкин
Криштиану Роналду шу йил ноябр ойида «Ал-Наср» сафида Ўзбекистонга келиши мумкин. 2 ноябр куни Тошкентнинг «Пахтакор» клуби 2026/27 йилги Осиё Чемпионлар Лигаси элит босқичида «Ал-Наср»ни қабул қилиши кутилмоқда. Агар Роналду учрашувда майдонга тушса, бу унинг Ўзбекистонга илк ташрифи бўлиши мумкин. Шунингдек, 23 ноябр куни «Нефтчи» «Ал-Ҳилол»ни қабул қилади ва мухлислар Карим Бенземани кўриш имкониятига эга бўлиши мумкин.
Футбол мухлисларини хурсанд қиладиган хабар: афсонавий португалиялик футболчи Криштиану Роналду шу йил ноябрь ойида Ўзбекистонга ташриф буюриши мумкин.
2026/27 йилги Осиё Чемпионлар Лигаси элит босқичининг тақвими маълум бўлди. Унга кўра, Тошкентнинг «Пахтакор» клуби 2 ноябрь куни ўз майдонида Криштиану Роналду тўп тепадиган Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» жамоасини қабул қилиши кутилмоқда.
Агар учрашувда Роналду майдонга тушса, бу унинг Ўзбекистонга илк ташрифи бўлиши мумкин. Португалиялик юлдуз айни пайтда «Ал-Наср» сафида фаолиятини давом эттирмоқда.
Ўзбекистонлик футбол мухлисларини яна бир йирик учрашув кутмоқда. Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси 23 ноябрь куни Саудия Арабистонининг «Ал-Ҳилол» клубини қабул қилиши белгиланган. Бу баҳсда мухлислар жаҳон футболи юлдузларидан бири — Карим Бенземани кўриш имкониятига эга бўлиши мумкин.
Шу тариқа ноябрь ойида Ўзбекистонда жаҳон футболи юлдузлари иштирокидаги икки муҳим учрашувга қизиқиш катта бўлиши кутилмоқда.
Хўш, Криштиану Роналду Тошкентга келиб, «Пахтакор»га қарши майдонга тушадими?
…