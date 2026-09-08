19 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?

·60·Спорт
19 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?

Кеча, 6 сентябрь куни “Барселона” ҳужумчиси Ламин Ямаль “Валенсия”га қарши учрашувда гол урганидан сўнг бармоғини оғзига қўйиб, сўрғичга ўхшаш ишора қилди. Мазкур ҳаракат ижтимоий тармоқларда футболчи фарзанд кутяпти, деган тахминларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди.

Ямаль голни нишонлаш жараёнида бармоғини оғзига қўйгани ортидан тармоқ фойдаланувчилари унинг севгани Инес Гарсия Сантос ҳомиладор бўлиши мумкинлиги ҳақида турли миш-мишларни тарқата бошлади.

Бироқ ҳозирча бу тахминларни тасдиқловчи расмий маълумот йўқ. “Yahoo Sports” маълумотларига кўра, Ямаль ушбу ишорани фарзанд кутгани учун эмас, балки кичик укаси Кейнга бағишлаган. Кейн сентябрь ойида тўрт ёшга тўлади.

Шу тариқа, футболчининг голдан кейинги ишораси оталик ҳақидаги хабар эмас, балки укасига аталган самимий табрик ва меҳр ифодаси бўлгани айтилмоқда.

Инес Гарсия Сантоснинг ҳомиладорлиги ҳақида эса ҳозирча на Ямальнинг ўзи, на унинг вакиллари томонидан расмий маълумот берилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиКилиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 14:18Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиҚозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиБугун, 13:46Бекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБугун, 13:37Ҳусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларҲусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларБугун, 13:31Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Бугун, 13:06Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда