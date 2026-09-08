Ҳусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминлар
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов тўп сураётган “Манчестер Сити” УЕФА Чемпионлар лигаси янги мавсумининг илк сафар учрашувини Португалиянинг “Порту” клубига қарши ўтказади. Бу баҳс “шаҳарликлар” учун 2021 йилги финалдан буён “Эстадиу ду Драгау” стадионига илк қадам ҳисобланади. Хўш, англиялик экспертлар ўзбекистонлик легионерни асосий таркибда кўрмаётганига сабаб нима ва мураббий Энцо Мареска қандай таркибни танлайди? Мақола охирида эса асосий интрига — экспертлар томонидан эълон қилинган тахминий бошланғич таркиб ва захирадаги футболчиларнинг барча тафсилотларини очиб берамиз.
Энцо Мареска бошчилигидаги янги мавсум ва мураббийнинг қайтиши
“Манчестер Сити”нинг еврокубокдаги юриши ва мураббийлар штабидаги янгиликлар мухлислар диққат марказида турибди:
Маресканинг еврокубокдаги қайтиши: Энцо Мареска “Манчестер Сити” бош мураббийи сифатида илк бор Чемпионлар лигасида майдонга чиқади. Бу унинг 2023 йилда “Интер”га қарши кечган ва Родрининг голи ҳал қилган финалдан кейинги илк мураббийлик иштирокидир;
Сўнгги мавсумлардаги тўсиқлар: Сўнгги йилларда мазкур турнирда англиялик клубнинг юриши “Реал Мадрид” тўсиғи сабабли чорак финал ва 1/8 финал босқичларида эрта якунланган эди;
Муҳим сафар беллашуви: Португалиядаги “Драгау” стадионида кечадиган баҳс янги мавсумдаги дастлабки жиддий синов сифатида баҳоланмоқда.
«Шундан бери “Манчестер Сити” қитъанинг энг нуфузли турнирида “Реал Мадрид”га уч марта мағлуб бўлиб, иштирокини эрта тўхтатган эди», — дейилади таҳлилий маълумотларда.
Экспертлар тахмини: Абдуқодир Ҳусанов нега асосий таркибга киритилмади?
Нуфузли cityxtra.co.uk портали экспертларининг янги ҳисоботи футбол жамоатчилигида турли муҳокамаларга сабаб бўлди:
Таркибдаги ўзгаришлар: Шу пайтга қадар барча учрашувларда майдонга тушиб келган Абдуқодир Ҳусанов Португалиядаги ўйиннинг тахминий бошланғич таркибига киритилмади;
Рақобат ва универсаллик: Экспертларнинг фикрича, ўнг қанот ҳимоясида Матеуш Нуньешнинг жисмоний ҳолати тиклангани ва унинг универсаллиги мураббийга кўпроқ имконият беради;
Мухлислар умиди: Шунга қарамай, бу фақат тахминий таркиб бўлиб, расмий қарорни бош мураббий бевосита ўйин олдидан қабул қилади.
“Манчестер Сити”нинг “Порту”га қарши кутилаётган асосий таркиби
Мутахассисларнинг хулосасига кўра, майдонга тушиши мумкин бўлган асосий футболчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олган:
Дарвоза ва ҳимоя чизиғи: Жанлуижи Доннарумма, Матеуш Нуньеш, Рубен Диаш, Марк Гехи, Йошко Гвардиол;
Ярим ҳимоя ва ҳужум маркази: Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Райан Шерки;
Ҳужум чизиғи вакиллари: Антуан Семеньо, Эрлинг Холанд, Илиман Ндиай.
Асосий ечим ва тўлиқ таркиб тафсилотлари
Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий масала — бугунги учрашувда қайси футболчилар жамоани майдонга бошлаб бориши ва захирада кимлар қолишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, экспертлар тузган тахминий бошланғич таркибга кўра, майдонга Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гехи, Гвардиол, Андерсон, Фернандес, Шерки, Семеньо, Холанд ва Ндиай тушиши кутилмоқда. Захира ўриндиғидан эса Рулли, Беттинелли, Льюис, Ҳусанов, Рейс, Айт-Нури, Буадди, Ковачич, Фоден, МакАйду ва Аллан жой олган. Ўзбекистонлик мухлислар эса Ҳусанов айнан асосий таркибдан жой олишига ишонч билдирмоқда.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов “Порту”га қарши ўйинда асосий таркибда майдонга тушиб, ўз маҳоратини яна бир бор исботлай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим спорт янгилигини футбол мухлисларига улашинг!
…