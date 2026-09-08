Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"
Жаҳон футболининг икки афсонаси — Лионель Месси ва Криштиану Роналду тез орада илк бор бир жамоа сафида майдонга тушиши мумкин. Бу ҳақда аргентиналик собиқ футболчи Карлос Тевес «Foot Mercato» нашрига берган интервьюсида маълум қилди.
Тевес 2026 йил декабрь ойида Буэнос-Айресдаги «La Bombonera» стадионида хайрлашув учрашувини ўтказишни режалаштирмоқда. У мазкур баҳсга фаолияти давомида бирга ўйнаган собиқ жамоадошлари ва яқин дўстларини таклиф қилмоқчи. Улар орасида Месси ва Роналду ҳам бор.
Тевеснинг сўзларига кўра, у ҳар икки футболчини бир жамоада кўришни узоқ вақтдан бери орзу қилган. Собиқ ҳужумчи Роналду билан боғланган ва португалиялик футболчи таклифни қабул қилган. Мессини ҳам таклифга кўндириш қийин бўлмаган.
«Роналду у ерда бўлишини айтди. Леонинг розилигини олиш ҳам қийин бўлмади. Иккаласи ҳам рози бўлди. Мен буни интиқлик билан кутяпман. Бу жуда таъсирли ўйин бўлади», — деди Тевес.
Агар режа амалга ошса, Месси ва Роналду фаолиятларида илк бор бир жамоа сафида майдонга тушади. Улар аввал турли жамоаларда ўзара рақиб сифатида кўп бор тўқнаш келган.
Тевеснинг хайрлашув учрашуви декабрь ойида «Ла Бомбонера»да ўтказилиши режалаштирилган. Бироқ унинг аниқ санаси ҳозирча эълон қилинмаган.
Маълумот учун, Карлос Тевес 2022 йил июнь ойида профессионал футболчилик фаолиятини якунлаган. У Лионель Месси билан Аргентина терма жамоасида, Криштиану Роналду билан эса «Манчестер Юнайтед»да бирга ўйнаган.
…