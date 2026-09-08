Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"

·0·Спорт
Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"

Жаҳон футболининг икки афсонаси — Лионель Месси ва Криштиану Роналду тез орада илк бор бир жамоа сафида майдонга тушиши мумкин. Бу ҳақда аргентиналик собиқ футболчи Карлос Тевес «Foot Mercato» нашрига берган интервьюсида маълум қилди.

Тевес 2026 йил декабрь ойида Буэнос-Айресдаги «La Bombonera» стадионида хайрлашув учрашувини ўтказишни режалаштирмоқда. У мазкур баҳсга фаолияти давомида бирга ўйнаган собиқ жамоадошлари ва яқин дўстларини таклиф қилмоқчи. Улар орасида Месси ва Роналду ҳам бор.

Тевеснинг сўзларига кўра, у ҳар икки футболчини бир жамоада кўришни узоқ вақтдан бери орзу қилган. Собиқ ҳужумчи Роналду билан боғланган ва португалиялик футболчи таклифни қабул қилган. Мессини ҳам таклифга кўндириш қийин бўлмаган.

«Роналду у ерда бўлишини айтди. Леонинг розилигини олиш ҳам қийин бўлмади. Иккаласи ҳам рози бўлди. Мен буни интиқлик билан кутяпман. Бу жуда таъсирли ўйин бўлади», — деди Тевес.

Агар режа амалга ошса, Месси ва Роналду фаолиятларида илк бор бир жамоа сафида майдонга тушади. Улар аввал турли жамоаларда ўзара рақиб сифатида кўп бор тўқнаш келган.

Тевеснинг хайрлашув учрашуви декабрь ойида «Ла Бомбонера»да ўтказилиши режалаштирилган. Бироқ унинг аниқ санаси ҳозирча эълон қилинмаган.

Маълумот учун, Карлос Тевес 2022 йил июнь ойида профессионал футболчилик фаолиятини якунлаган. У Лионель Месси билан Аргентина терма жамоасида, Криштиану Роналду билан эса «Манчестер Юнайтед»да бирга ўйнаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБугун, 12:20Альваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймадиАльваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймадиБугун, 12:11Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?Бугун, 12:08Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!Бугун, 11:26ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!Бугун, 09:09 Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлди Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлдиБугун, 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда