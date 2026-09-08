Бекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритди

·39·Спорт
Бекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритди

Ўзбекистонлик чавандоз Бекзод Қурбонов Германиядаги нуфузли от спорти мусобақасида муваффақиятли иштирок этиб, совриндорлар қаторидан жой олди. Унинг натижаси баландлиги 145 сантиметр бўлган мураккаб тўсиқларни забт этиш дастурида қайд этилди.

Германиядаги мусобақада Ўзбекистон вакили совриндор бўлди

Германиянинг Обербайерн округида от спортининг конкур йўналиши бўйича «Чиемсее Пфердефестивал» турнири ташкил этилди.

Мусобақада турли давлатлардан келган маҳоратли чавандозлар иштирок этди. Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Бекзод Қурбонов ҳам турнирда юртимиз шарафини ҳимоя қилди.

145 сантиметрлик тўсиқлар Қурбонов учун тўсиқ бўла олмади

Чавандозимиз турнирнинг баландлиги 145 сантиметр бўлган тўсиқлардан сакраш дастурида иштирок этиб, якунда иккинчи ўринни эгаллади.

Мусобақа давомида Қурбоновга «Матц ВГ» лақабли тулпор ҳамроҳлик қилди.

Бекзод Қурбоновнинг Германиядаги натижаси Ўзбекистон конкур спорти учун навбатдаги халқаро соврин бўлди.

Бекзод Қурбонов натижаси

Кўрсаткич

Маълумот

Мусобақа

«Чиемсее Пфердефестивал»

Мамлакат

Германия

Ҳудуд

Обербайерн

Йўналиш

Конкур

Тўсиқлар баландлиги

145 см

Натижа

Кумуш медаль

Чавандоз

Бекзод Қурбонов

От

«Матц ВГ»

Нега бу натижа муҳим?

Конкурда чавандознинг шахсий маҳорати билан бир қаторда от билан уйғун ҳаракат қилиши ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Айниқса, 145 сантиметрлик тўсиқлардан сакраш дастурида кичик хатонинг ўзи якуний натижага таъсир қилиши мумкин.

Шу жиҳатдан Бекзод Қурбоновнинг Германиядаги турнирини совринли якунлаши унинг халқаро майдондаги рақобатбардошлигини яна бир бор кўрсатди.

Шундай қилиб, «Чиемсее Пфердефестивал» турнирида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Бекзод Қурбонов 145 сантиметрлик тўсиқлардан сакраш дастурида кумуш медални қўлга киритди. Бу натижага у «Матц ВГ» тулпори билан биргаликда эришди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиҚозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиБугун, 13:4619 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?19 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?Бугун, 13:46Ҳусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларҲусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларБугун, 13:31Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Бугун, 13:06Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБугун, 12:20Альваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймадиАльваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймадиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда