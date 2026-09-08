Бекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритди
Ўзбекистонлик чавандоз Бекзод Қурбонов Германиядаги нуфузли от спорти мусобақасида муваффақиятли иштирок этиб, совриндорлар қаторидан жой олди. Унинг натижаси баландлиги 145 сантиметр бўлган мураккаб тўсиқларни забт этиш дастурида қайд этилди.
Германиядаги мусобақада Ўзбекистон вакили совриндор бўлди
Германиянинг Обербайерн округида от спортининг конкур йўналиши бўйича «Чиемсее Пфердефестивал» турнири ташкил этилди.
Мусобақада турли давлатлардан келган маҳоратли чавандозлар иштирок этди. Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Бекзод Қурбонов ҳам турнирда юртимиз шарафини ҳимоя қилди.
145 сантиметрлик тўсиқлар Қурбонов учун тўсиқ бўла олмади
Чавандозимиз турнирнинг баландлиги 145 сантиметр бўлган тўсиқлардан сакраш дастурида иштирок этиб, якунда иккинчи ўринни эгаллади.
Мусобақа давомида Қурбоновга «Матц ВГ» лақабли тулпор ҳамроҳлик қилди.
Бекзод Қурбоновнинг Германиядаги натижаси Ўзбекистон конкур спорти учун навбатдаги халқаро соврин бўлди.
Бекзод Қурбонов натижаси
Кўрсаткич
Маълумот
Мусобақа
«Чиемсее Пфердефестивал»
Мамлакат
Германия
Ҳудуд
Обербайерн
Йўналиш
Конкур
Тўсиқлар баландлиги
145 см
Натижа
Кумуш медаль
Чавандоз
Бекзод Қурбонов
От
«Матц ВГ»
Нега бу натижа муҳим?
Конкурда чавандознинг шахсий маҳорати билан бир қаторда от билан уйғун ҳаракат қилиши ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Айниқса, 145 сантиметрлик тўсиқлардан сакраш дастурида кичик хатонинг ўзи якуний натижага таъсир қилиши мумкин.
Шу жиҳатдан Бекзод Қурбоновнинг Германиядаги турнирини совринли якунлаши унинг халқаро майдондаги рақобатбардошлигини яна бир бор кўрсатди.
Шундай қилиб, «Чиемсее Пфердефестивал» турнирида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Бекзод Қурбонов 145 сантиметрлик тўсиқлардан сакраш дастурида кумуш медални қўлга киритди. Бу натижага у «Матц ВГ» тулпори билан биргаликда эришди.
…