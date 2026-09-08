Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилди
Суперўрта вазн тоифасида WBA камари учун мажбурий даъвогар бўлиб турган таниқли чарм қўлқоп устамиз Бектемир Мелиқўзиев кейинги жангини айнан чемпионлик мақомида ўтказиш ниятида жиддий қадам ташлади. Вакилимиз ўз олдига қўйган юқори мақсадлари сари илдамлаб, дивизиондаги энг нуфузли рақиблардан бири билан тўқнаш келиш истагини очиқ баён этди. Хўш, Бектемир Мелиқўзиев кимни жангга чорлади ва ушбу кутилувчи тўқнашув қачон ҳамда қандай муҳитда ўтиши мумкин? Мақола охирида эса асосий интрига — жанг таклиф қилинган профессионал бокс оқшомининг санаси ва унинг марказий беллашуви ҳақидаги барча тафсилотларни барча тафсилотлари билан очиб берамиз.
Хайме Мунгияга юборилган расмий таклиф ва чемпионлик мақоми
Бектемир Мелиқўзиевнинг профессионал боксдаги навбатдаги қадамлари катта қизиқиш уйғотмоқда:
Мажбурий даъвогарлик мақоми: Юртдошимиз суперўрта вазн тоифасида WBA камари учун расмий ва мажбурий даъвогар сифатида ўз имкониятини қўлдан бой бермасликка ҳаракат қилмоқда;
Асосий рақиб манзили: Вакилимиз WBA йўналишининг амалдаги чемпиони, Мексика вакили Хайме Мунгия билан чемпионлик жангини ўтказиш истагини қатъий билдирди;
Жанг санаси ва манзили: Бектемир Мелиқўзиевнинг жамоаси Мунгияга мазкур жангни жорий йилнинг 31 октябрь куни ташкил этишни таклиф қилди.
«Mexico vs The World» бокс оқшоми ва глобал масштабдаги жанг
Тадбирнинг ташкилий кўлами ва унинг аҳамияти мухлислар эътиборида турибди:
Проф бокс оқшоми: Таклиф қилинаётган мазкур жанг нуфузли «Mexico vs The World» профессионал бокс оқшоми доирасида бўлиб ўтиши режалаштирилган;
Оқшомнинг марказий воқеаси: Мазкур глобал спорт тадбирининг энг асосий ва марказий жанги жаҳон босқичидаги машҳур чарм қўлқоп усталари Сауль Альварес ҳамда Кристиан Мбилли ўртасида кечади;
Ўзбекистонлик боксчининг имконияти: Агар ушбу келишув амалга ошса, юртдошимиз учун жаҳон аренасида яна бир катта чемпионлик сари йўл очилади.
Асосий ечим ва кутилувчи натижалар
Бокс оламидаги мазкур муҳим жараённинг тафсилотлари қуйидагича кўриниш олди:
Чемпионлик мақсади: Бектемир Мелиқўзиевнинг асосий мақсади WBA камарини қўлга киритиб, Ўзбекистон профессионал бокси тарихида янги саҳифа очишдир;
Ташкилий жараёнлар: Ҳозирча Хайме Мунгия ва унинг промоутерлари томонидан мазкур таклифга расмий жавоб қайтарилгани йўқ, бироқ мухлислар ушбу жангнинг содир бўлишини катта қизиқиш билан кутмоқда;
Келажакдаги истиқболлар: Ушбу жангнинг амалга ошиши юртдошимизнинг жаҳон рейтингларидаги ўрнини янада мустаҳкамлайди.
Сизнингча, Бектемир Мелиқўзиев Хайме Мунгияга қарши рингга кўтарилиб, WBA чемпионлик камарини Ўзбекистонга олиб кела оладими? Сизнинг фикрингизча, бу каби йирик жангларда боксчиларимизнинг имкониятлари қандай баҳоланади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим спорт янгилигини яқинларингизга улашинг!
…