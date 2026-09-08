Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилди

·44·Спорт
Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилди

Суперўрта вазн тоифасида WBA камари учун мажбурий даъвогар бўлиб турган таниқли чарм қўлқоп устамиз Бектемир Мелиқўзиев кейинги жангини айнан чемпионлик мақомида ўтказиш ниятида жиддий қадам ташлади. Вакилимиз ўз олдига қўйган юқори мақсадлари сари илдамлаб, дивизиондаги энг нуфузли рақиблардан бири билан тўқнаш келиш истагини очиқ баён этди. Хўш, Бектемир Мелиқўзиев кимни жангга чорлади ва ушбу кутилувчи тўқнашув қачон ҳамда қандай муҳитда ўтиши мумкин? Мақола охирида эса асосий интрига — жанг таклиф қилинган профессионал бокс оқшомининг санаси ва унинг марказий беллашуви ҳақидаги барча тафсилотларни барча тафсилотлари билан очиб берамиз.

Хайме Мунгияга юборилган расмий таклиф ва чемпионлик мақоми

Бектемир Мелиқўзиевнинг профессионал боксдаги навбатдаги қадамлари катта қизиқиш уйғотмоқда:

  • Мажбурий даъвогарлик мақоми: Юртдошимиз суперўрта вазн тоифасида WBA камари учун расмий ва мажбурий даъвогар сифатида ўз имкониятини қўлдан бой бермасликка ҳаракат қилмоқда;

  • Асосий рақиб манзили: Вакилимиз WBA йўналишининг амалдаги чемпиони, Мексика вакили Хайме Мунгия билан чемпионлик жангини ўтказиш истагини қатъий билдирди;

  • Жанг санаси ва манзили: Бектемир Мелиқўзиевнинг жамоаси Мунгияга мазкур жангни жорий йилнинг 31 октябрь куни ташкил этишни таклиф қилди.

«Mexico vs The World» бокс оқшоми ва глобал масштабдаги жанг

Тадбирнинг ташкилий кўлами ва унинг аҳамияти мухлислар эътиборида турибди:

  • Проф бокс оқшоми: Таклиф қилинаётган мазкур жанг нуфузли «Mexico vs The World» профессионал бокс оқшоми доирасида бўлиб ўтиши режалаштирилган;

  • Оқшомнинг марказий воқеаси: Мазкур глобал спорт тадбирининг энг асосий ва марказий жанги жаҳон босқичидаги машҳур чарм қўлқоп усталари Сауль Альварес ҳамда Кристиан Мбилли ўртасида кечади;

  • Ўзбекистонлик боксчининг имконияти: Агар ушбу келишув амалга ошса, юртдошимиз учун жаҳон аренасида яна бир катта чемпионлик сари йўл очилади.

Асосий ечим ва кутилувчи натижалар

Бокс оламидаги мазкур муҳим жараённинг тафсилотлари қуйидагича кўриниш олди:

  • Чемпионлик мақсади: Бектемир Мелиқўзиевнинг асосий мақсади WBA камарини қўлга киритиб, Ўзбекистон профессионал бокси тарихида янги саҳифа очишдир;

  • Ташкилий жараёнлар: Ҳозирча Хайме Мунгия ва унинг промоутерлари томонидан мазкур таклифга расмий жавоб қайтарилгани йўқ, бироқ мухлислар ушбу жангнинг содир бўлишини катта қизиқиш билан кутмоқда;

  • Келажакдаги истиқболлар: Ушбу жангнинг амалга ошиши юртдошимизнинг жаҳон рейтингларидаги ўрнини янада мустаҳкамлайди.

Сизнингча, Бектемир Мелиқўзиев Хайме Мунгияга қарши рингга кўтарилиб, WBA чемпионлик камарини Ўзбекистонга олиб кела оладими? Сизнинг фикрингизча, бу каби йирик жангларда боксчиларимизнинг имкониятлари қандай баҳоланади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим спорт янгилигини яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймадиАльваро Мората Испания термасидаги келажагига нуқта қўймадиБугун, 12:11Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?Синдаров Карлсенни тўхтатди: Миллион долларлик муҳим баҳсда нималар содир бўлди?Бугун, 12:08Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!Ҳусанов Чемпионлар лигасида: «Сити» сафида “Порту”га қарши муҳим дебют кутилмоқда!Бугун, 11:26ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!ЕЧЛ фаворити сифатида кутилмаган жамоа 1-ўринга қўйилди — Сенсацион рейтинг!Бугун, 09:09 Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлди Сенсация: «Ал Ҳилол» ўз майдонида кутилмаганда «Неом»га мағлуб бўлдиБугун, 09:00Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиКристоф Дюгарри Килиан Мбаппенинг «Олтин тўп» ҳақидаги орзусини танқид қилдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда