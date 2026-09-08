Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтди
ҲМД Глобал компанияси илгари Нокиа томонидан арзон мобил қурилмалар учун фойдаланилган машҳур Аша брендини расман бозорга қайтарди. Ixbt.com маълумотига кўра, возрожденной сериядаги илк янги қурилма — ҲМД Аша 305 смартфони тақдим этилди. Ушбу гаджет замонавий Android базасида ишлайдиган, бироқ анъанавий ёндашувдан воз кечган оддий ва ҳамёнбоп қурилма сифатида эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
2010-йилларнинг бошларида Нокиа Аша қурилмалари оддий тугмали телефонлар ва қимматроқ смартфонлар ўртасидаги оралиқ бозорни эгаллаган эди. ҲМД ҳозирда айнан шу концепцияни замонавий Android-платформага кўчиришга ҳаракат қилмоқда. Янги смартфон ўзининг соддалиги ва тежамкорлиги билан айниқса ривожланаётган бозорлардаги фойдаланувчилар учун қизиқарли бўлиши кутилмоқда.
Техник хусусиятлар ва имкониятларҚурилма 854 × 480 пикселлар аниқлигига эга бўлган 5 дюймли ИПС экран билан жиҳозланган. Смартфоннинг аппарат қисмига Унисок T137 процессори асос қилиб олинган. Шунингдек, модел 2 GB тезкор ва 16 GB доимий хотирага эга бўлиб, бу кундалик энг оддий вазифалар учун етарли ҳисобланади.
Аша 305 модели камералар борасида ҳам соддалиги билан ажралиб туради. Ҳам асосий, ҳам олд камера 2 мегапикселли датчиклар билан таъминланган. Қурилманинг қалинлиги 10,2 мм ни ташкил этиб, вазни 145 граммни ташкил қилади. Харидорлар учун бошланғич босқичда қора ва ёрқин яшил рангдаги корпус вариантлари таклиф этилади.
Аутономия ва дастурий таъминотСмартфон сиғими 2500 мА·ч бўлган аккумулятор билан таъминланган ва атиги 5 В қувват олиш қувватини қўллаб-қувватлайди. Бироқ кам қувват сарфлайдиган компонентлар эвазига ишлаб чиқарувчи битта қувватланишда 32 соатгача автоном ишлаш муддатини вада қилмоқда.
Дастурий қисмга келсак, қурилма Android базасида қурилган махсус Пульсе ОС операцион тизимида ишлайди. Энг муҳим жиҳатлардан бири шундаки, смартфонда Google хизматлари ва Google Play дўкони мавжуд эмас. Уларнинг ўрнига ҲМД TikTok каби енгиллаштирилган иловалар мавжуд бўлган ўзининг шахсий каталогини таклиф этади.
Ҳозирча ҲМД Аша 305 смартфонининг аниқ нархи ва унинг сотувга чиқарилиш санаси эълон қилинмаган. Компания тез орада ушбу маълумотларни ошкор қилиши кутилмоқда.
…