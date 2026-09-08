Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтди

·23·Техно
Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтди

ҲМД Глобал компанияси илгари Нокиа томонидан арзон мобил қурилмалар учун фойдаланилган машҳур Аша брендини расман бозорга қайтарди. Ixbt.com маълумотига кўра, возрожденной сериядаги илк янги қурилма — ҲМД Аша 305 смартфони тақдим этилди. Ушбу гаджет замонавий Android базасида ишлайдиган, бироқ анъанавий ёндашувдан воз кечган оддий ва ҳамёнбоп қурилма сифатида эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2010-йилларнинг бошларида Нокиа Аша қурилмалари оддий тугмали телефонлар ва қимматроқ смартфонлар ўртасидаги оралиқ бозорни эгаллаган эди. ҲМД ҳозирда айнан шу концепцияни замонавий Android-платформага кўчиришга ҳаракат қилмоқда. Янги смартфон ўзининг соддалиги ва тежамкорлиги билан айниқса ривожланаётган бозорлардаги фойдаланувчилар учун қизиқарли бўлиши кутилмоқда.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Қурилма 854 × 480 пикселлар аниқлигига эга бўлган 5 дюймли ИПС экран билан жиҳозланган. Смартфоннинг аппарат қисмига Унисок T137 процессори асос қилиб олинган. Шунингдек, модел 2 GB тезкор ва 16 GB доимий хотирага эга бўлиб, бу кундалик энг оддий вазифалар учун етарли ҳисобланади.

Аша 305 модели камералар борасида ҳам соддалиги билан ажралиб туради. Ҳам асосий, ҳам олд камера 2 мегапикселли датчиклар билан таъминланган. Қурилманинг қалинлиги 10,2 мм ни ташкил этиб, вазни 145 граммни ташкил қилади. Харидорлар учун бошланғич босқичда қора ва ёрқин яшил рангдаги корпус вариантлари таклиф этилади.

Аутономия ва дастурий таъминот

Смартфон сиғими 2500 мА·ч бўлган аккумулятор билан таъминланган ва атиги 5 В қувват олиш қувватини қўллаб-қувватлайди. Бироқ кам қувват сарфлайдиган компонентлар эвазига ишлаб чиқарувчи битта қувватланишда 32 соатгача автоном ишлаш муддатини вада қилмоқда.

Дастурий қисмга келсак, қурилма Android базасида қурилган махсус Пульсе ОС операцион тизимида ишлайди. Энг муҳим жиҳатлардан бири шундаки, смартфонда Google хизматлари ва Google Play дўкони мавжуд эмас. Уларнинг ўрнига ҲМД TikTok каби енгиллаштирилган иловалар мавжуд бўлган ўзининг шахсий каталогини таклиф этади.

Ҳозирча ҲМД Аша 305 смартфонининг аниқ нархи ва унинг сотувга чиқарилиш санаси эълон қилинмаган. Компания тез орада ушбу маълумотларни ошкор қилиши кутилмоқда.

ҲМДНокиаАша 305AndroidСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиXiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиБугун, 12:58MediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипMediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипБугун, 10:54Samsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиSamsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиБугун, 10:26Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиVivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиБугун, 09:51Apple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиApple'дан мутлақ янгилик: iPhone 18 Pro ва Ultra тақдимотига саноқли соатлар қолдиБугун, 09:29Opendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиOpendoor асосчиси қурилишдаги кадрлар танқислигига қарши сунъий интеллект лойиҳасини бошладиБугун, 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди