Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилди

·50·Спорт
Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилди

Япония мезбонлик қиладиган нуфузли XX ёзги «Осиё ўйинлари-2026» мусобақасида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоасининг бокс бўйича расмий таркиби маълум бўлди. Бу ҳақда Sports.kz нашри хабар тарқатди. Қўшни мамлакат спортчилари мазкур глобал мусобақа олдидан махсус қўшма ўқув-машғулот йиғинларини ўтказиши режалаштирилган. Хўш, қозоғистонлик боксчилар орасида қайси таниқли чемпионлар жамоадан жой олди ва жанглар қачон бошланади? Мақола охирида эса асосий интрига — эркаклар ва аёллар вазн тоифаларидаги тўлиқ таркиб ҳамда мусобақанинг аниқ ўтказилиш муддатларининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Япониядаги Осиё ўйинлари ва терма жамоанинг тайёргарлик жараёни

Қитъанинг энг йирик спорт форуми олдидан қўшни мамлакат терма жамоаси жиддий тайёргарлик кўрмоқда:

  • Мусобақа манзили ва санаси: Бокс бўйича беллашувлар жорий йилнинг 21 сентябридан бошланиши эълон қилинган бўлиб, бутун мусобақа 19 сентябрдан 4 октябрга қадар Япониянинг Айти – Нагоя минтақасида бўлиб ўтади;

  • Машғулотлар жараёни: Расмий старт олдидан қозоғистонлик чарм қўлқоп усталари спорт формасини янада яхшилаш мақсадида қўшма ўқув-машғулот йиғинларида иштирок этишади;

  • Жамоа мақсади: Қўшни мамлакат спорт раҳбарияти Осиё ўйинларида мутлақо юқори натижалар кўрсатиш ва чемпионлик камарларини қўлга киритишни мақсад қилган.

«Қозоғистон терма жамоасининг бокс бўйича Осиё ўйинларида иштирок этадиган таркиби тўлиқ шакллантирилди ва улар мусобақага жиддий ҳозирлик кўрмоқда», — дейилади хабарларда.

Эркаклар ва аёллар ўртасидаги вазн тоифалари ва таркиб номзодлари

Мусобақада қўшниларимиз шарафини ҳимоя қилувчи спортчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:

  • Эркаклар жамоаси: Маҳмуд Сабирхан (-55 кг), Оразбек Асилқулов (-60 кг), Торехан Сабирхан (-70 кг), Сабиржан Акқаликов (-80 кг), Нурбек Оралбай (-90 кг) ҳамда Айбек Оралбай (+90 кг);

  • Аёллар жамоаси: Алуа Балкибекова (-51 кг), Назим Қизайбай (-54 кг), Виктория Графеева (-60 кг), Аида Абикеева (-65 кг) ва Наталья Богданова (-75 кг);

  • Тажриба ва ёшлик уйғунлиги: Таркибдан ҳам тажрибали жаҳон чемпионлари, ҳам истеъдодли ёш спортчилар жой олган.

Асосий ечим ва мусобақанинг расмий муддатлари

Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий масала — бундай йирик қитъа миқёсидаги мусобақа қачон ўтказилиши ва унинг асосий саналар тақвими қандайлигидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, «Осиё ўйинлари-2026» мусобақалари расман 19 сентябрдан 4 октябрга қадар Япониянинг Айти – Нагоя минтақасида бўлиб ўтади, бокс жанглари эса 21 сентябрь куни ўз стартини олади.

Сизнингча, Қозоғистон терма жамоасининг мазкур янгиланган таркиби Япониядаги Осиё ўйинларида нечта олтин медални қўлга кирита олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу спорт янгилигини бокс мухлисларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиКилиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 14:1819 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?19 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?Бугун, 13:46Бекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБугун, 13:37Ҳусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларҲусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларБугун, 13:31Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Бугун, 13:06Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда