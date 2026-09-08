Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилди
Япония мезбонлик қиладиган нуфузли XX ёзги «Осиё ўйинлари-2026» мусобақасида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоасининг бокс бўйича расмий таркиби маълум бўлди. Бу ҳақда Sports.kz нашри хабар тарқатди. Қўшни мамлакат спортчилари мазкур глобал мусобақа олдидан махсус қўшма ўқув-машғулот йиғинларини ўтказиши режалаштирилган. Хўш, қозоғистонлик боксчилар орасида қайси таниқли чемпионлар жамоадан жой олди ва жанглар қачон бошланади? Мақола охирида эса асосий интрига — эркаклар ва аёллар вазн тоифаларидаги тўлиқ таркиб ҳамда мусобақанинг аниқ ўтказилиш муддатларининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Япониядаги Осиё ўйинлари ва терма жамоанинг тайёргарлик жараёни
Қитъанинг энг йирик спорт форуми олдидан қўшни мамлакат терма жамоаси жиддий тайёргарлик кўрмоқда:
Мусобақа манзили ва санаси: Бокс бўйича беллашувлар жорий йилнинг 21 сентябридан бошланиши эълон қилинган бўлиб, бутун мусобақа 19 сентябрдан 4 октябрга қадар Япониянинг Айти – Нагоя минтақасида бўлиб ўтади;
Машғулотлар жараёни: Расмий старт олдидан қозоғистонлик чарм қўлқоп усталари спорт формасини янада яхшилаш мақсадида қўшма ўқув-машғулот йиғинларида иштирок этишади;
Жамоа мақсади: Қўшни мамлакат спорт раҳбарияти Осиё ўйинларида мутлақо юқори натижалар кўрсатиш ва чемпионлик камарларини қўлга киритишни мақсад қилган.
«Қозоғистон терма жамоасининг бокс бўйича Осиё ўйинларида иштирок этадиган таркиби тўлиқ шакллантирилди ва улар мусобақага жиддий ҳозирлик кўрмоқда», — дейилади хабарларда.
Эркаклар ва аёллар ўртасидаги вазн тоифалари ва таркиб номзодлари
Мусобақада қўшниларимиз шарафини ҳимоя қилувчи спортчилар рўйхати қуйидагича кўриниш олди:
Эркаклар жамоаси: Маҳмуд Сабирхан (-55 кг), Оразбек Асилқулов (-60 кг), Торехан Сабирхан (-70 кг), Сабиржан Акқаликов (-80 кг), Нурбек Оралбай (-90 кг) ҳамда Айбек Оралбай (+90 кг);
Аёллар жамоаси: Алуа Балкибекова (-51 кг), Назим Қизайбай (-54 кг), Виктория Графеева (-60 кг), Аида Абикеева (-65 кг) ва Наталья Богданова (-75 кг);
Тажриба ва ёшлик уйғунлиги: Таркибдан ҳам тажрибали жаҳон чемпионлари, ҳам истеъдодли ёш спортчилар жой олган.
Асосий ечим ва мусобақанинг расмий муддатлари
Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий масала — бундай йирик қитъа миқёсидаги мусобақа қачон ўтказилиши ва унинг асосий саналар тақвими қандайлигидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, «Осиё ўйинлари-2026» мусобақалари расман 19 сентябрдан 4 октябрга қадар Япониянинг Айти – Нагоя минтақасида бўлиб ўтади, бокс жанглари эса 21 сентябрь куни ўз стартини олади.
Сизнингча, Қозоғистон терма жамоасининг мазкур янгиланган таркиби Япониядаги Осиё ўйинларида нечта олтин медални қўлга кирита олади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу спорт янгилигини бокс мухлисларига улашинг!
…