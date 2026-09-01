Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтди
ММА оламининг энг тажрибали мураббийларидан бири, машҳур AKA зали асосчиси Хавьер Мендес Submission Radio нашрига берган эксклюзив интервьюсида Шанхайда бўлиб ўтган UFC Fight Night 286 турниридаги шов-шувли воқелик ҳақида очиқ гапирди.
Тажрибали мутахассис Умар Нурмагомедовнинг хитойлик рақиби Сонг Ядонгга кутилмаганда чуқур нокаутга учраши уни қаттиқ ларзага солганини ва ўша лаҳзада нима юз берганини тушунмай қолганини иқрор бўлди.
«Ёнида бўлишим керак эди»: Мендеснинг юрак сўзлари
Хавьер Мендес шогирдининг мағлубиятини шахсий фожиа сифатида қабул қилганини билдирди:
Биринчи реакция ва карахтлик: «Ростини айтсам, ҳаммаси шу қадар тез рўй бердики, ўша лаҳзада жағим тушиб қолди. Ўзимга ўзим: „Нима бўлди ўзи?“ дедим. Мен ҳақиқий шок ҳолатига тушиб қолгандим, чунки Умарни жуда яхши кўраман ва қадрлайман»;
Шахсий оғриқ: «Қачонки бирор инсон сен учун жуда яқин ва қадрли бўлса, унинг бундай оғир мағлубияти юракка икки ҳисса кўпроқ оғриқ беради. „Ёнида бўлишим керак эди“, деб ўйладим. Лекин у шундоқ ҳам ишончли қўлларда эди. Бу — спорт, баъзида шундай кутилмаган ҳолатлар юз бериб туради».
Ҳал қилувчи хато: Сонг Ядонг Умарни қандай тузоққа туширди?
AKA мураббийи нокаут юз берган дақиқанинг тактик таҳлилини қуйидагича очиқлади:
Хавфли режа: Сонг Ядонг жангнинг илк сонияларидан бошлаб айнан шундай қарши зарба — апперкот уришни режалаштириб ҳаракат қилган;
Тайкдаундаги хатолик: Умар кураш усулини ишлатиш учун олдинга интилаётганда позицион хатога йўл қўйиб, бошини марказий чизиқдан четга сурган;
Нуқтали ва халокатли зарба: «Сонг уни айнан чакка қисмига урди. Агар инсоннинг айнан шу нуқтасига аниқ ва кучли зарба тегса, у дарҳол ҳушини йўқотади ва қулайди».
…