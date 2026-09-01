Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтди

·0·Спорт
Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтди

ММА оламининг энг тажрибали мураббийларидан бири, машҳур AKA зали асосчиси Хавьер Мендес Submission Radio нашрига берган эксклюзив интервьюсида Шанхайда бўлиб ўтган UFC Fight Night 286 турниридаги шов-шувли воқелик ҳақида очиқ гапирди.

Тажрибали мутахассис Умар Нурмагомедовнинг хитойлик рақиби Сонг Ядонгга кутилмаганда чуқур нокаутга учраши уни қаттиқ ларзага солганини ва ўша лаҳзада нима юз берганини тушунмай қолганини иқрор бўлди.

«Ёнида бўлишим керак эди»: Мендеснинг юрак сўзлари

Хавьер Мендес шогирдининг мағлубиятини шахсий фожиа сифатида қабул қилганини билдирди:

  • Биринчи реакция ва карахтлик: «Ростини айтсам, ҳаммаси шу қадар тез рўй бердики, ўша лаҳзада жағим тушиб қолди. Ўзимга ўзим: „Нима бўлди ўзи?“ дедим. Мен ҳақиқий шок ҳолатига тушиб қолгандим, чунки Умарни жуда яхши кўраман ва қадрлайман»;

  • Шахсий оғриқ: «Қачонки бирор инсон сен учун жуда яқин ва қадрли бўлса, унинг бундай оғир мағлубияти юракка икки ҳисса кўпроқ оғриқ беради. „Ёнида бўлишим керак эди“, деб ўйладим. Лекин у шундоқ ҳам ишончли қўлларда эди. Бу — спорт, баъзида шундай кутилмаган ҳолатлар юз бериб туради».

Ҳал қилувчи хато: Сонг Ядонг Умарни қандай тузоққа туширди?

AKA мураббийи нокаут юз берган дақиқанинг тактик таҳлилини қуйидагича очиқлади:

  • Хавфли режа: Сонг Ядонг жангнинг илк сонияларидан бошлаб айнан шундай қарши зарба — апперкот уришни режалаштириб ҳаракат қилган;

  • Тайкдаундаги хатолик: Умар кураш усулини ишлатиш учун олдинга интилаётганда позицион хатога йўл қўйиб, бошини марказий чизиқдан четга сурган;

  • Нуқтали ва халокатли зарба: «Сонг уни айнан чакка қисмига урди. Агар инсоннинг айнан шу нуқтасига аниқ ва кучли зарба тегса, у дарҳол ҳушини йўқотади ва қулайди».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Бугун, 22:53Романо Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиРомано Энцо Фернандеснинг «Сити»га рекорд даражадаги трансферини эълон қилдиБугун, 22:47Осиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиОсиё ўйинлари-2026 сари: Ўзбекистон U-23 терма жамоаси йиғинни бошладиБугун, 21:19«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилинди«Челси»дан катта юриш: Ману Коне учун «Рома»га 65 миллион евро таклиф қилиндиБугун, 21:12Тарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилдиТарихий натижа: Жавоҳир Синдаров ФИДЕ жаҳон рейтингида 4-ўринга кўтарилдиБугун, 19:36ПСЖ тарбияланувчиси АПЛга йўл олди: Иброҳим Мбайе «Астон Вилла» футболчисига айландиПСЖ тарбияланувчиси АПЛга йўл олди: Иброҳим Мбайе «Астон Вилла» футболчисига айландиБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)