Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?

·25·Спорт
Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?

Англия Премьер-лигасида ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бири содир бўлди. Лондоннинг «Тоттенхэм» клуби раҳбарияти «Ливерпуль» ва Нидерландия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Коди Гакпонинг қароридан қаттиқ шокка тушди. Аввалига шимолий лондонликлар сафига ўтишга деярли рози бўлган 27 ёшли форвард охирги сонияларда Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» вариантига тўхталди.

Нуфузли TeamTalk нашри хабарига кўра, Гакпо «шпорлар» билан барча шахсий шартнома бандлари бўйича тўлиқ келишувга эришиб бўлган эди.

90 миллиондан 99 миллионгача: «Шаҳарликлар» қандай қилиб трансферни илиб кетди?

Трансфер курашидаги асосий молиявий ва тактик жиҳатлар:

  • «Тоттенхэм»нинг таклифи: Лондон клуби нидерландиялик вингер учун тахминан 90 миллион евро тўлашга ва уни ҳужум чизиғининг асосий етакчисига айлантиришга тайёр эди;

  • «Манчестер Сити»нинг 99 млн евролик зарбаси: Ҳолатга аралашган «шаҳарликлар» рақобатчини ортда қолдириб, футболчи учун нақ 99 миллион евро сарфлашга розилик билдиришди;

  • Футболчи танлови: Совринлар учун кураш ва Чемпионлар Лигасидаги барқарорлик омили сабаб Гакпо карьерасини Манчестерда давом эттиришни маъқул кўрди.

Гакпонинг «Ливерпуль»даги кўрсаткичлари

Коди Гакпо мерсисайдликлар сафида ўтган мавсумда қуйидагича статистика қайд этган эди:

  • АПЛдаги иштирок: Англия Премьер-лигаси доирасида жами 36 та учрашувда майдонга тушди;

  • Сермаҳсуллик: Рақиблар дарвозасига 7 та гол киритди ва жамоадошларига 5 та голли узатма етказиб берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!Бугун, 11:31Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиЭмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиБугун, 11:21Реал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозондиБугун, 09:50Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Бугун, 09:16Азизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиАзизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиБугун, 09:12Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бугун, 09:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)