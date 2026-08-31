Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?
Англия Премьер-лигасида ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бири содир бўлди. Лондоннинг «Тоттенхэм» клуби раҳбарияти «Ливерпуль» ва Нидерландия миллий терма жамоаси ҳужумчиси Коди Гакпонинг қароридан қаттиқ шокка тушди. Аввалига шимолий лондонликлар сафига ўтишга деярли рози бўлган 27 ёшли форвард охирги сонияларда Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» вариантига тўхталди.
Нуфузли TeamTalk нашри хабарига кўра, Гакпо «шпорлар» билан барча шахсий шартнома бандлари бўйича тўлиқ келишувга эришиб бўлган эди.
90 миллиондан 99 миллионгача: «Шаҳарликлар» қандай қилиб трансферни илиб кетди?
Трансфер курашидаги асосий молиявий ва тактик жиҳатлар:
«Тоттенхэм»нинг таклифи: Лондон клуби нидерландиялик вингер учун тахминан 90 миллион евро тўлашга ва уни ҳужум чизиғининг асосий етакчисига айлантиришга тайёр эди;
«Манчестер Сити»нинг 99 млн евролик зарбаси: Ҳолатга аралашган «шаҳарликлар» рақобатчини ортда қолдириб, футболчи учун нақ 99 миллион евро сарфлашга розилик билдиришди;
Футболчи танлови: Совринлар учун кураш ва Чемпионлар Лигасидаги барқарорлик омили сабаб Гакпо карьерасини Манчестерда давом эттиришни маъқул кўрди.
Гакпонинг «Ливерпуль»даги кўрсаткичлари
Коди Гакпо мерсисайдликлар сафида ўтган мавсумда қуйидагича статистика қайд этган эди:
АПЛдаги иштирок: Англия Премьер-лигаси доирасида жами 36 та учрашувда майдонга тушди;
Сермаҳсуллик: Рақиблар дарвозасига 7 та гол киритди ва жамоадошларига 5 та голли узатма етказиб берди.
…