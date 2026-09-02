«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо берди
Аргентиналик жаҳон чемпиони Энцо Фернандеснинг «Челси»дан «Манчестер Сити»га шов-шувли ўтиши АПЛдаги кучлар мувозанатини жиддий ўзгартириб юборди. Манчестерликлар техник директори лавозимида фаолият юритаётган Угу Виана 25 ёшли хавбекнинг трансфери бўйича илк бор расмий баёнот бериб, мазкур қарорнинг стратегик аҳамиятини очиқлади.
«Жаҳон даражасидаги мақом»: Угу Виана трансферни қандай баҳолади?
Клуб матбуот хизматига берган интервьюсида спорт функционери «Манчестер Сити»нинг трансфер сиёсати ҳамиша юқори стандартларга асосланишини ва Энцо бу талабларга тўлиқ жавоб беришини таъкидлади:
«Клубимиз доимо жаҳон даражасидаги футболчилар билан шартнома имзолашни истайди. Фернандес бу мақомга тўла мос келади;
Энцо — яримҳимоя учун идеал ўйинчи. Унинг энди бизнинг жамоамизда эканидан жуда мамнунмиз. Фернандес «Манчестер Сити»ни сезиларли даражада кучайтиради».
Марказда янги босқич: Виана ва «Сити»нинг узоқ муддатли режаси
Угу Виананинг раҳбарлик позициясидаги илк йирик ва ҳал қилувчи қадамларидан бири айнан Фернандес билан 5 йиллик битим тузиш бўлди. Экспертлар фикрича, ушбу келишув қуйидаги стратегик вазифаларни ҳал қилади:
Майдон марказидаги абсолют назорат: Энцонинг тўпни узоқ масофага аниқ етказиб бериш ва прессинг остида тезкор қарор қабул қилиш қобилияти Пеп Гвардиола тактикасига мукаммал уйғунлашади;
Ўрта чизиқдаги янгиланиш: Кевин Де Брюйне ва бошқа етакчилар ёши билан боғлиқ ўзгаришлар фонида аргентиналик яримҳимоячи узоқ йиллар давомида жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлишга номзод ҳисобланади.
АПЛ гранди ушбу трансфер орқали нафақат таркибни кучайтирди, балки бош рақобатчисидан асосий юлдузлардан бирини тортиб олиб, мавсумдаги чемпионлик амбицияларини яна бир бор намойиш этди.
Сизнингча, Угу Виананинг баҳоси ўзини оқлайдими — Энцо Фернандес «Манчестер Сити»нинг ўйинини кучайтириб, у ерда жаҳоннинг энг яхши яримҳимоячиси мақомини исботлай оладими? Фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…