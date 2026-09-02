«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо берди

·30·Спорт
«Манчестер Сити» раҳбарияти Энцо Фернандес трансферига расмий баҳо берди

Аргентиналик жаҳон чемпиони Энцо Фернандеснинг «Челси»дан «Манчестер Сити»га шов-шувли ўтиши АПЛдаги кучлар мувозанатини жиддий ўзгартириб юборди. Манчестерликлар техник директори лавозимида фаолият юритаётган Угу Виана 25 ёшли хавбекнинг трансфери бўйича илк бор расмий баёнот бериб, мазкур қарорнинг стратегик аҳамиятини очиқлади.

«Жаҳон даражасидаги мақом»: Угу Виана трансферни қандай баҳолади?

Клуб матбуот хизматига берган интервьюсида спорт функционери «Манчестер Сити»нинг трансфер сиёсати ҳамиша юқори стандартларга асосланишини ва Энцо бу талабларга тўлиқ жавоб беришини таъкидлади:

  • «Клубимиз доимо жаҳон даражасидаги футболчилар билан шартнома имзолашни истайди. Фернандес бу мақомга тўла мос келади;

  • Энцо — яримҳимоя учун идеал ўйинчи. Унинг энди бизнинг жамоамизда эканидан жуда мамнунмиз. Фернандес «Манчестер Сити»ни сезиларли даражада кучайтиради».

Марказда янги босқич: Виана ва «Сити»нинг узоқ муддатли режаси

Угу Виананинг раҳбарлик позициясидаги илк йирик ва ҳал қилувчи қадамларидан бири айнан Фернандес билан 5 йиллик битим тузиш бўлди. Экспертлар фикрича, ушбу келишув қуйидаги стратегик вазифаларни ҳал қилади:

  • Майдон марказидаги абсолют назорат: Энцонинг тўпни узоқ масофага аниқ етказиб бериш ва прессинг остида тезкор қарор қабул қилиш қобилияти Пеп Гвардиола тактикасига мукаммал уйғунлашади;

  • Ўрта чизиқдаги янгиланиш: Кевин Де Брюйне ва бошқа етакчилар ёши билан боғлиқ ўзгаришлар фонида аргентиналик яримҳимоячи узоқ йиллар давомида жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлишга номзод ҳисобланади.

АПЛ гранди ушбу трансфер орқали нафақат таркибни кучайтирди, балки бош рақобатчисидан асосий юлдузлардан бирини тортиб олиб, мавсумдаги чемпионлик амбицияларини яна бир бор намойиш этди.

Сизнингча, Угу Виананинг баҳоси ўзини оқлайдими — Энцо Фернандес «Манчестер Сити»нинг ўйинини кучайтириб, у ерда жаҳоннинг энг яхши яримҳимоячиси мақомини исботлай оладими? Фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариАПЛда трансфер ойнаси ёпилди: 2026 йил ёзининг энг шов-шувли битимлариБугун, 18:33Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтгандан сўнг илк баёнотини бердиЭнцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтгандан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 18:23Катта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлдиКатта жанг олдидан: Нурсултон Рўзибоев расмий медиа тадбирида пайдо бўлдиБугун, 15:51Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиБугун, 12:37Альваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиАльваро Гонсалес Криштиану Роналду ҳақида нималарни ошкор қилдиБугун, 12:14Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Арман Царукян шов-шувли таклиф билан чиқди: ММАни нима кутмоқда?Бугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди