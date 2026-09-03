«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилинди
Европанинг топ-лигалари, хусусан, Англия Премьер-лигасида ёзги трансфер ойнаси расман ёпилди. Афсонавий мураббий Пеп Гвардиоланинг кетишидан сўнг «Манчестер Сити»да бошланган янги эра кутилганидек мисли кўрилмаган таркибий инқилобга айланди. Клубнинг янги спорт директори Уго Виана ҳамда бош мураббий лавозимида иш бошлаган италиялик мутахассис Энцо Мареска тандеми «шаҳарликлар» таркибини деярли қайтадан қурди. Жамоа бу ёзги трансфер бозорида нафақат рекорд даражада пул сарфлади, балки бир қатор афсонавий юлдузлари билан хайрлашди.
Рекорд харидлар ва янги юлдузлар: Кимлар келди?
Уго Виана Маресканинг тактик схемаси учун керакли бўлган янги ўйинчиларни қўлга киритишда катта маблағларни аямади:
Энцо Фернандес («Челси»дан): 125 миллион фунт стерлинг — ушбу ёзнинг энг шов-шувли ва энг қимматбаҳо трансфери;
Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»дан): 116 миллион фунт стерлинг — АПЛ ичидаги яна бир фантастик харид;
Айюб Буадди («Лилль»дан): 95 миллион евро (+ 5 миллион евро бонус);
Илиман Ндиайе («Эвертон»дан): 60 миллион фунт стерлинг (+ 5 миллион фунт стерлинг бонус);
Аллан («Палмейрас»дан): 37,5 миллион евро (+ 2,5 миллион евро);
Матис Детурбе («Труа»дан): 25 миллион евро;
Жереми Монга («Лестер Сити»дан): 10 миллион фунт стерлинг (+ 2,5 миллион фунт стерлинг);
Пирс Чарльз («Шеффилд Уэнсдей»дан): 3 миллион фунт стерлинг (+ камида 5 миллион фунт стерлинг, жами 10 миллион фунтгача);
Жеронимо Рулли («Марсель»дан): 2 миллион евро эвазига дарвозабонлар чизиғини кучайтириш учун олинди.
Афсоналар билан хайрлашув ва йирик сотувлар: Кимлар кетди?
Таркибни ёшартириш ва молиявий фэйр-плей қоидаларига риоя қилиш мақсадида жамоанинг асосий юлдузлари бошқа грандларга сотиб юборилди ёки эркин агент сифатида кузатиб қўйилди:
Савио: «Тоттенхэм»га 75 миллион фунт стерлинг (+ 10 миллион фунт бонус);
Родри: «Барселона»га бонусларни қўшганда 65,4 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинди;
Тижани Рейндерс: «Ал-Қодисия»га 52 миллион фунт стерлинг;
Нико Гонсалес: «Ньюкасл»га 48 миллион фунт стерлинг (+ 4 миллион фунт бонус);
Жеймс Траффорд: «Лидс»га 40 миллион фунт стерлинг (+ бонуслар);
Мануэль Аканжи: «Интер»га 15 миллион евро;
Натан Аке: «Фенербаҳче»га 7 миллион фунт стерлинг (+ 1,5 миллион фунт бонус);
Исса Каборе: «Рексхэм»га 2 миллион фунт стерлинг;
Бернарду Силва: Эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клуби сафига қўшилди;
Жон Стоунз: Шартномаси якунлангач, эркин агент мақомида «Интер»га йўл олди.
Кенг қамровли ижара сиёсати: Асосий таркибдан ташқарида қолганлар
Мареска қўл остида ўйин амалиёти кафолатланмаган бир қатор тажрибали ва ёш ўйинчилар бошқа жамоаларга ижара асосида тарқатилди:
Умар Мармуш: «Тоттенхэм»га бир мавсумлик ижара ва кейинчалик 50 миллион фунт стерлингга мажбурий сотиб олиш (+ 10 млн фунт бонус) шарти билан берилди;
Жума Ба: «Аугсбург»га (20 миллион евролик сотиб олиш опцияси билан);
Матис Детурбе: Янги харид қилингач, дарҳол «Монако»га ижарага юборилди;
Клаудио Эчеверри: Сотиб олиш ҳуқуқи билан «Бенфика»га ўтди;
Жек Грилиш: «Эвертон»га бир мавсумлик ижарага берилди;
Шунингдек, Дивайн Мукаса («Вест Хэм»), Дивин Мубама («Саутгемптон»), Стивен Мфуни («Ковентри Сити»), Жереми Монга («Суонси Сити»), Сверре Нюпан ва Ишая Дада-Масколл («Ломмель»), Макс Аллейн («Бёрнли»), Калвин Филлипс ва Жейден Хески («Шеффилд Юнайтед»), Пирс Чарльз (КПР), Оливер Уотмафф («Стокпорт Каунти»), Кристиан Макфарлейн («Лестер Сити»), Чарли Грей («Уиган Атлетик»), Эмилио Лоуренс («Лутон Таун»), Лакайль Сэмюэл («Эксетер Сити»), Спайк Бритс («Саттон Юнайтед») ва Жек Уинт («Киддерминстер Харриерс») бир йил давомида ижарада тўп суради.
Пеп Гвардиола, Родри, Бернарду Силва ва Стоунз каби фигураларсиз қолган «Манчестер Сити» Мареска бошчилигида ўз тарихидаги бутунлай янги саҳифани очади.
Сизнингча, Энцо Мареска ва Уго Виана амалга оширган бу улкан трансфер инқилоби «Манчестер Сити»ни яна АПЛ ва Чемпионлар Лигаси бош соврини сари етаклай оладими ёки Родри ва Гвардиоланинг кетиши жамоада инқирозни бошлайдими? Янги харидлардан қай бири энг муваффақиятли чиқади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…