«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилинди

·2·Спорт
«Манчестер Сити»нинг 2026 йил ёзидаги барча трансферлари эълон қилинди

Европанинг топ-лигалари, хусусан, Англия Премьер-лигасида ёзги трансфер ойнаси расман ёпилди. Афсонавий мураббий Пеп Гвардиоланинг кетишидан сўнг «Манчестер Сити»да бошланган янги эра кутилганидек мисли кўрилмаган таркибий инқилобга айланди. Клубнинг янги спорт директори Уго Виана ҳамда бош мураббий лавозимида иш бошлаган италиялик мутахассис Энцо Мареска тандеми «шаҳарликлар» таркибини деярли қайтадан қурди. Жамоа бу ёзги трансфер бозорида нафақат рекорд даражада пул сарфлади, балки бир қатор афсонавий юлдузлари билан хайрлашди.

Рекорд харидлар ва янги юлдузлар: Кимлар келди?

Уго Виана Маресканинг тактик схемаси учун керакли бўлган янги ўйинчиларни қўлга киритишда катта маблағларни аямади:

  • Энцо Фернандес («Челси»дан): 125 миллион фунт стерлинг — ушбу ёзнинг энг шов-шувли ва энг қимматбаҳо трансфери;

  • Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»дан): 116 миллион фунт стерлинг — АПЛ ичидаги яна бир фантастик харид;

  • Айюб Буадди («Лилль»дан): 95 миллион евро (+ 5 миллион евро бонус);

  • Илиман Ндиайе («Эвертон»дан): 60 миллион фунт стерлинг (+ 5 миллион фунт стерлинг бонус);

  • Аллан («Палмейрас»дан): 37,5 миллион евро (+ 2,5 миллион евро);

  • Матис Детурбе («Труа»дан): 25 миллион евро;

  • Жереми Монга («Лестер Сити»дан): 10 миллион фунт стерлинг (+ 2,5 миллион фунт стерлинг);

  • Пирс Чарльз («Шеффилд Уэнсдей»дан): 3 миллион фунт стерлинг (+ камида 5 миллион фунт стерлинг, жами 10 миллион фунтгача);

  • Жеронимо Рулли («Марсель»дан): 2 миллион евро эвазига дарвозабонлар чизиғини кучайтириш учун олинди.

Афсоналар билан хайрлашув ва йирик сотувлар: Кимлар кетди?

Таркибни ёшартириш ва молиявий фэйр-плей қоидаларига риоя қилиш мақсадида жамоанинг асосий юлдузлари бошқа грандларга сотиб юборилди ёки эркин агент сифатида кузатиб қўйилди:

  • Савио: «Тоттенхэм»га 75 миллион фунт стерлинг (+ 10 миллион фунт бонус);

  • Родри: «Барселона»га бонусларни қўшганда 65,4 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинди;

  • Тижани Рейндерс: «Ал-Қодисия»га 52 миллион фунт стерлинг;

  • Нико Гонсалес: «Ньюкасл»га 48 миллион фунт стерлинг (+ 4 миллион фунт бонус);

  • Жеймс Траффорд: «Лидс»га 40 миллион фунт стерлинг (+ бонуслар);

  • Мануэль Аканжи: «Интер»га 15 миллион евро;

  • Натан Аке: «Фенербаҳче»га 7 миллион фунт стерлинг (+ 1,5 миллион фунт бонус);

  • Исса Каборе: «Рексхэм»га 2 миллион фунт стерлинг;

  • Бернарду Силва: Эркин агент сифатида Мадриднинг «Реал» клуби сафига қўшилди;

  • Жон Стоунз: Шартномаси якунлангач, эркин агент мақомида «Интер»га йўл олди.

Кенг қамровли ижара сиёсати: Асосий таркибдан ташқарида қолганлар

Мареска қўл остида ўйин амалиёти кафолатланмаган бир қатор тажрибали ва ёш ўйинчилар бошқа жамоаларга ижара асосида тарқатилди:

  • Умар Мармуш: «Тоттенхэм»га бир мавсумлик ижара ва кейинчалик 50 миллион фунт стерлингга мажбурий сотиб олиш (+ 10 млн фунт бонус) шарти билан берилди;

  • Жума Ба: «Аугсбург»га (20 миллион евролик сотиб олиш опцияси билан);

  • Матис Детурбе: Янги харид қилингач, дарҳол «Монако»га ижарага юборилди;

  • Клаудио Эчеверри: Сотиб олиш ҳуқуқи билан «Бенфика»га ўтди;

  • Жек Грилиш: «Эвертон»га бир мавсумлик ижарага берилди;

  • Шунингдек, Дивайн Мукаса («Вест Хэм»), Дивин Мубама («Саутгемптон»), Стивен Мфуни («Ковентри Сити»), Жереми Монга («Суонси Сити»), Сверре Нюпан ва Ишая Дада-Масколл («Ломмель»), Макс Аллейн («Бёрнли»), Калвин Филлипс ва Жейден Хески («Шеффилд Юнайтед»), Пирс Чарльз (КПР), Оливер Уотмафф («Стокпорт Каунти»), Кристиан Макфарлейн («Лестер Сити»), Чарли Грей («Уиган Атлетик»), Эмилио Лоуренс («Лутон Таун»), Лакайль Сэмюэл («Эксетер Сити»), Спайк Бритс («Саттон Юнайтед») ва Жек Уинт («Киддерминстер Харриерс») бир йил давомида ижарада тўп суради.

Пеп Гвардиола, Родри, Бернарду Силва ва Стоунз каби фигураларсиз қолган «Манчестер Сити» Мареска бошчилигида ўз тарихидаги бутунлай янги саҳифани очади.

Сизнингча, Энцо Мареска ва Уго Виана амалга оширган бу улкан трансфер инқилоби «Манчестер Сити»ни яна АПЛ ва Чемпионлар Лигаси бош соврини сари етаклай оладими ёки Родри ва Гвардиоланинг кетиши жамоада инқирозни бошлайдими? Янги харидлардан қай бири энг муваффақиятли чиқади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқлади"Бензин" тугади: Дэвид Хэй Хргович ва Итаума жангидаги ҳалокатли тактик хатони очиқладиБугун, 13:37Кутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиКутилмаган қайтиш: Карлуш Кейруш яна Гана миллий жамоаси бошқарувига қайтдиБугун, 13:29Энсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафида қандай рол ўйнайдиБугун, 12:55Аргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиАргентина футбол федерацияси Лионель Мессини шарафлашини эълон қилдиБугун, 11:35Стадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиСтадионлар «қотиб қолади»: Аргентина чемпионати ўйинлари Месси шарафига 10-дақиқада тўхтатиладиБугун, 11:21Ўзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиЎзбекистон Суперлигасида 20-тур баҳслари бошланяпти — ўйинлар жадвалиБугун, 11:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)