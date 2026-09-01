Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!

·0·Спорт
Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!

Озарбайжоннинг амалдаги чемпиони «Сабах» клуби Европа Чемпионлар лигасининг саралаш ва плей-офф босқичларидан муваффақиятли ўтиб, энг нуфузли еврокубокнинг асосий умумий босқичига йўлланмани қўлга киритди. 2026/2027 йилги мавсум қуръаси натижаларига кўра, ҳамюртимиз Умарали Раҳмоналиев жамоаси дунёнинг энг қудратли грандлари билан тўқнаш келадиган бўлди.

Клуб Кузатув кенгаши аъзоси Игорь Пономарёв қуръа натижаларини шарҳлар экан, жамоа ЕЧЛнинг ҳақиқий «ўлим гуруҳи»га тушганини ва охиригача жанг қилишини билдирди.

«Биз шунчаки таслим бўлмаймиз»: Пономарёвнинг жанговар баёноти

Игорь Пономарёв кутилаётган шиддатли баҳслар ва рақибларнинг кучи ҳақида қуйидаги фикрларни билдирди:

  • «Ўлим гуруҳи» синови: «Айтиш мумкинки, биз „ўлим гуруҳи“га тушдик, рақибларимиз ниҳоятда кучли. Бироқ бу бизнинг обрўйимизни оширади — бундай савияда ўйнаш учун янада кўпроқ ривожланишимиз шарт»;

  • Бокудаги катта футбол байрами: «Бундай буюк жамоаларнинг Озарбайжонга келиши ажойиб воқелик. Биз шунчаки очко улашиб таслим бўлмаймиз, майдонда бор кучимиз билан курашамиз»;

  • Швеция феномени ва сабоқ: «2006 йилги Жаҳон чемпионатида Швеция „ўлим гуруҳи“дан муваффақиятли чиқиб кетганини унутмайман. Биз ҳам имкон қадар юқори натижа учун ҳаракат қиламиз. Бундай жамоаларга қарши майдонга тушиш футболчилар учун улкан мактаб ва катта завқдир».

«Сабах»нинг ЕЧЛдаги тақвими: Сафарлар ва Бокудаги тўқнашувлар

Қуръага кўра, Озарбайжон клубини қуйидаги марказий учрашувлар кутмоқда:

  • Сафардаги даҳшатли ўйинлар:

  • Боку шаҳрида қабул қилинадиган грандлар:

    • «Барселона» (Испания);

    • «Боруссия Дортмунд» (Германия);

    • «Наполи» (Италия);

    • «Славия Прага» (Чехия).

Умарали Раҳмоналиевнинг ЕЧЛдаги порлоқ статистикаси

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 23 ёшли яримҳимоячиси ушбу тарихий натижанинг асосий ижодкорларидан бири бўлди:

  • 100% иштирок: Раҳмоналиев саралаш ва плей-офф босқичларидаги жами 8 та учрашувнинг барчасида асосий таркибда майдонга тушди;

  • Сермаҳсуллик: Ҳамюртимиз майдон марказида ишончли ҳаракат қилиб, ўз ҳисобига 1 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйди ҳамда жамоасининг асосий гуруҳга чиқишига катта ҳисса қўшди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 07:53«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлди«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлдиБугун, 07:18«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...Бугун, 07:13«Реал»да янги тактика: Моуринью Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтди«Реал»да янги тактика: Моуринью Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтдиБугун, 06:15Мастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиМастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиБугун, 06:07Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиМуҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиБугун, 06:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)