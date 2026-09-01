Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!
Озарбайжоннинг амалдаги чемпиони «Сабах» клуби Европа Чемпионлар лигасининг саралаш ва плей-офф босқичларидан муваффақиятли ўтиб, энг нуфузли еврокубокнинг асосий умумий босқичига йўлланмани қўлга киритди. 2026/2027 йилги мавсум қуръаси натижаларига кўра, ҳамюртимиз Умарали Раҳмоналиев жамоаси дунёнинг энг қудратли грандлари билан тўқнаш келадиган бўлди.
Клуб Кузатув кенгаши аъзоси Игорь Пономарёв қуръа натижаларини шарҳлар экан, жамоа ЕЧЛнинг ҳақиқий «ўлим гуруҳи»га тушганини ва охиригача жанг қилишини билдирди.
«Биз шунчаки таслим бўлмаймиз»: Пономарёвнинг жанговар баёноти
Игорь Пономарёв кутилаётган шиддатли баҳслар ва рақибларнинг кучи ҳақида қуйидаги фикрларни билдирди:
«Ўлим гуруҳи» синови: «Айтиш мумкинки, биз „ўлим гуруҳи“га тушдик, рақибларимиз ниҳоятда кучли. Бироқ бу бизнинг обрўйимизни оширади — бундай савияда ўйнаш учун янада кўпроқ ривожланишимиз шарт»;
Бокудаги катта футбол байрами: «Бундай буюк жамоаларнинг Озарбайжонга келиши ажойиб воқелик. Биз шунчаки очко улашиб таслим бўлмаймиз, майдонда бор кучимиз билан курашамиз»;
Швеция феномени ва сабоқ: «2006 йилги Жаҳон чемпионатида Швеция „ўлим гуруҳи“дан муваффақиятли чиқиб кетганини унутмайман. Биз ҳам имкон қадар юқори натижа учун ҳаракат қиламиз. Бундай жамоаларга қарши майдонга тушиш футболчилар учун улкан мактаб ва катта завқдир».
«Сабах»нинг ЕЧЛдаги тақвими: Сафарлар ва Бокудаги тўқнашувлар
Қуръага кўра, Озарбайжон клубини қуйидаги марказий учрашувлар кутмоқда:
Сафардаги даҳшатли ўйинлар:
«Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Арсенал» (Англия);
«Вильярреал» (Испания);
«Викинг» (Норвегия).
Боку шаҳрида қабул қилинадиган грандлар:
«Барселона» (Испания);
«Боруссия Дортмунд» (Германия);
«Наполи» (Италия);
«Славия Прага» (Чехия).
Умарали Раҳмоналиевнинг ЕЧЛдаги порлоқ статистикаси
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 23 ёшли яримҳимоячиси ушбу тарихий натижанинг асосий ижодкорларидан бири бўлди:
100% иштирок: Раҳмоналиев саралаш ва плей-офф босқичларидаги жами 8 та учрашувнинг барчасида асосий таркибда майдонга тушди;
Сермаҳсуллик: Ҳамюртимиз майдон марказида ишончли ҳаракат қилиб, ўз ҳисобига 1 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйди ҳамда жамоасининг асосий гуруҳга чиқишига катта ҳисса қўшди.
…