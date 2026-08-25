«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!
Англия Премьер-лигасида ёзги трансфер ойнасининг навбатдаги йирик битими расман тасдиқланди. «Манчестер Юнайтед» клуби «Брайтон»нинг истеъдодли ярим ҳимоячиси Карлос Балеба билан шартнома имзолаганини оммага эълон қилди.
«Олд Траффорд»да майдон марказини кучайтириш режаси доирасида амалга оширилган ушбу келишув «қизил иблислар»нинг янги мавсумдаги энг муҳим стратегик қадамларидан бири бўлди.
«5+1» схемаси ва 76 миллион евролик молиявий пакет
Томонлар ўртасида имзоланган битим шартлари қуйидагича кўриниш олди:
Шартнома муддати: 22 ёшли камерунлик футболчи билан «5+1» схемаси бўйича (5 йиллик асосий шартнома ва яна бир мавсумга узайтириш банди) узоқ муддатли келишув тузилди;
Асосий трансфер суммаси: «Брайтон» ушбу трансфердан кафолатланган 70 миллион евро ишлаб олади;
Бонуслар: Келишув шартларига кўра, футболчининг шахсий ва жамоавий ютуқларига қараб яна қарийб 6 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар тўлаб берилади;
Умумий қиймат: Шу тариқа, битимнинг умумий баҳоси 76 миллион еврога етмоқда.
Балебанинг «Брайтон»даги фаолияти
Камерунлик истеъдод қисқа вақт ичида Премьер-лиганинг энг кучли ёш ярим ҳимоячилари сафидан жой олишга улгурди:
«Чайкалар» сафидаги даври: Карлос Балеба 2023/24 йилги мавсумдан буён «Брайтон» шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди;
Ўтган мавсум статистикаси: Ярим ҳимоячи ўтган мавсумда барча мусобақалар доирасида жами 35 та учрашувда майдонга тушиб, майдон марказидаги жисмоний қуввати, тўпни олиб қўйиш ва ҳужумга чиқаришдаги юқори фаоллиги билан ажралиб турди.
«Манчестер Юнайтед» бош мураббийлар штаби 22 ёшли футболчини жамоанинг узоқ йиллар давомидаги асосий таянч етакчиларидан бири бўлишига тўлиқ ишонч билдирмоқда.
…