«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!

·33·Спорт
«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!

Англия Премьер-лигасида ёзги трансфер ойнасининг навбатдаги йирик битими расман тасдиқланди. «Манчестер Юнайтед» клуби «Брайтон»нинг истеъдодли ярим ҳимоячиси Карлос Балеба билан шартнома имзолаганини оммага эълон қилди.

«Олд Траффорд»да майдон марказини кучайтириш режаси доирасида амалга оширилган ушбу келишув «қизил иблислар»нинг янги мавсумдаги энг муҳим стратегик қадамларидан бири бўлди.

«5+1» схемаси ва 76 миллион евролик молиявий пакет

Томонлар ўртасида имзоланган битим шартлари қуйидагича кўриниш олди:

  • Шартнома муддати: 22 ёшли камерунлик футболчи билан «5+1» схемаси бўйича (5 йиллик асосий шартнома ва яна бир мавсумга узайтириш банди) узоқ муддатли келишув тузилди;

  • Асосий трансфер суммаси: «Брайтон» ушбу трансфердан кафолатланган 70 миллион евро ишлаб олади;

  • Бонуслар: Келишув шартларига кўра, футболчининг шахсий ва жамоавий ютуқларига қараб яна қарийб 6 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар тўлаб берилади;

  • Умумий қиймат: Шу тариқа, битимнинг умумий баҳоси 76 миллион еврога етмоқда.

Балебанинг «Брайтон»даги фаолияти

Камерунлик истеъдод қисқа вақт ичида Премьер-лиганинг энг кучли ёш ярим ҳимоячилари сафидан жой олишга улгурди:

  • «Чайкалар» сафидаги даври: Карлос Балеба 2023/24 йилги мавсумдан буён «Брайтон» шарафини ҳимоя қилиб келаётган эди;

  • Ўтган мавсум статистикаси: Ярим ҳимоячи ўтган мавсумда барча мусобақалар доирасида жами 35 та учрашувда майдонга тушиб, майдон марказидаги жисмоний қуввати, тўпни олиб қўйиш ва ҳужумга чиқаришдаги юқори фаоллиги билан ажралиб турди.

«Манчестер Юнайтед» бош мураббийлар штаби 22 ёшли футболчини жамоанинг узоқ йиллар давомидаги асосий таянч етакчиларидан бири бўлишига тўлиқ ишонч билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Бугун, 22:00Боаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариБоаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариБугун, 21:17Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Бугун, 20:322026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлди2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлдиБугун, 20:29«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилди«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилдиБугун, 20:25Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Бугун, 20:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди