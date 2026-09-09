Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимоя
Oppo бренди ўзининг ички бозорида фойдаланувчилар эътиборини тортишга қодир бўлган янги Oppo A7 Pro смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма ўта йирик батареяни нисбатан ингичка ва ихчам корпусда жамлай олгани билан технология бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфон ўлчамлари ва оғирлиги бўйича мувозанатли ечимга эга бўлиб, унинг қалинлиги атиги 8,8 миллиметрни, вазни эса 205 граммни ташкил этади. Корпус ичида эса нақ 8000 мА/ч сиғимли улкан аккумулятор жойлаштирилган бўлиб, бу бир қувватланишда узоқ муддатли автоном иш фаолиятини таъминлайди.
Дисплей ва техник имкониятларOppo A7 Pro модели диагоналига 6,57 дюймли юқори сифатли OLED экран билан жиҳозланган. Дисплейнинг тасвир аниқлиги 2372 х 1080 пикселни ташкил этиб, 120 Hz кадрлар частотаси ва 1400 нит максимал ёрқинлик даражасини тақдим этади. Шунингдек, биометрик хавфсизликни таъминлаш мақсадида бармоқ излари сканери тўғридан-тўғри экран остига ўрнатилган.
Қурилманинг ишлаш унумдорлиги MediaTek Dimensity 6360 Max процессорига таянади. Фойдаланувчиларга иккита хотира конфигурацияси таклиф этилади: 6 GB ёки 8 GB тезкор хотирага эга версиялар ҳар иккала ҳолда ҳам 256 GB доимий ички хотира билан таъминланган. Аккумуляторни тўлдириш учун 45 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси кўзда тутилган.
Мустаҳкамлик ва нарх сиёсатиСмартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг ўта юқори ҳимоя даражасидир. Oppo A7 Pro маиший қурилмалар учун мавжуд бўлган энг юқори стандартдаги IP69K чанг ва намликдан ҳимоя қатламига эга бўлиб, бу уни экстремал шароитларда ҳам ишончли қилади.
Аккумулятив имкониятлар қаторида замонавий алоқа воситалари ҳам ўрин олган. Аппарат Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC чипини қўллаб-қувватлайди ва сунъий йўлдош навигация тизими билан жиҳозланган. Асосий камера 50 мегапикселли Sony датчигига таянилса, олд камера 8 мегапикселли линза билан таъминланган.
Ички бозордаги нархларга кўра, 6 GB оператив ва 256 GB доимий хотирага эга бошланғич версия 330 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. 8 GB RAM ва 256 GB хотирали илғор модификация эса харидорларга 370 доллардан таклиф этилмоқда.
…