Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимоя

·3·Техно
Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимоя

Oppo бренди ўзининг ички бозорида фойдаланувчилар эътиборини тортишга қодир бўлган янги Oppo A7 Pro смартфонини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма ўта йирик батареяни нисбатан ингичка ва ихчам корпусда жамлай олгани билан технология бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфон ўлчамлари ва оғирлиги бўйича мувозанатли ечимга эга бўлиб, унинг қалинлиги атиги 8,8 миллиметрни, вазни эса 205 граммни ташкил этади. Корпус ичида эса нақ 8000 мА/ч сиғимли улкан аккумулятор жойлаштирилган бўлиб, бу бир қувватланишда узоқ муддатли автоном иш фаолиятини таъминлайди.

Дисплей ва техник имкониятлар

Oppo A7 Pro модели диагоналига 6,57 дюймли юқори сифатли OLED экран билан жиҳозланган. Дисплейнинг тасвир аниқлиги 2372 х 1080 пикселни ташкил этиб, 120 Hz кадрлар частотаси ва 1400 нит максимал ёрқинлик даражасини тақдим этади. Шунингдек, биометрик хавфсизликни таъминлаш мақсадида бармоқ излари сканери тўғридан-тўғри экран остига ўрнатилган.

Қурилманинг ишлаш унумдорлиги MediaTek Dimensity 6360 Max процессорига таянади. Фойдаланувчиларга иккита хотира конфигурацияси таклиф этилади: 6 GB ёки 8 GB тезкор хотирага эга версиялар ҳар иккала ҳолда ҳам 256 GB доимий ички хотира билан таъминланган. Аккумуляторни тўлдириш учун 45 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси кўзда тутилган.

Мустаҳкамлик ва нарх сиёсати

Смартфоннинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг ўта юқори ҳимоя даражасидир. Oppo A7 Pro маиший қурилмалар учун мавжуд бўлган энг юқори стандартдаги IP69K чанг ва намликдан ҳимоя қатламига эга бўлиб, бу уни экстремал шароитларда ҳам ишончли қилади.

Аккумулятив имкониятлар қаторида замонавий алоқа воситалари ҳам ўрин олган. Аппарат Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC чипини қўллаб-қувватлайди ва сунъий йўлдош навигация тизими билан жиҳозланган. Асосий камера 50 мегапикселли Sony датчигига таянилса, олд камера 8 мегапикселли линза билан таъминланган.

Ички бозордаги нархларга кўра, 6 GB оператив ва 256 GB доимий хотирага эга бошланғич версия 330 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. 8 GB RAM ва 256 GB хотирали илғор модификация эса харидорларга 370 доллардан таклиф этилмоқда.

OppoOppo A7 ProСмартфонларMediaTekТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиHuawei янги Мобиле ВиФи 6 Pro роутерини тақдим этдиБугун, 08:56NASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиNASA X-59 экспериментал самолёти 25 та синов парвозини муваффақиятли якунладиБугун, 03:26OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиOpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этдиБугун, 00:16Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаApple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаКеча, 22:59Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияHuawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияКеча, 22:29Mistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиMistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиКеча, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди