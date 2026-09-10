ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозонди
Европа Чемпионлар лигасининг 1-туридан ўрин олган марказий тўқнашувлар чинакам футбол драматизми ва голлар ёмғири билан якунланди. Бутун қитъа нигоҳи қаратилган кечада Европа грандлари ўз амбицияларини тўлиқ намойиш этди: Парижда «ПСЖ» рақибини аяб ўтирмай йирик ҳисобда тор-мор келтирган бўлса, «Энфилд»да «Ливерпуль» ва «Атлетико» ўртасида шиддатли камбэк кузатилди, Неаполда эса «Арсенал» совуққон тактик ғалабани қўлга киритди. Хўш, Париждаги голлар шоусида кимлар ҳет-трик ва дублга эришди, «Ливерпуль» қандай қилиб мағлубиятни ғалабага айлантирди ва «канонирлар» сафида ким қаҳрамон бўлди? Мақола охирида эса асосий интрига — тунги учрашувларнинг тўлиқ ҳисоблари, голлар муаллифлари ва жамоаларнинг расмий протоколлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
Парижда голлар шоуси ва Торреснинг ҳет-трики
Франция пойтахтида кечган «ПСЖ» ва Словакиянинг «Слован» жамоалари ўртасидаги учрашув мезбонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида ўтди:
Дембеледан тезкор дубль: Баҳснинг 17 ва 23-дақиқаларида Усмон Дембеле рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олиб, парижликларнинг ишончли стартини таъминлади;
Ферран Торреснинг бенефиси: Учрашув қаҳрамонига айланган Ферран Торрес 31, 47 ва 57-дақиқаларда кетма-кет тўп киритиб, ЕЧЛнинг илк туридаёқ ажойиб ҳет-трикни расмийлаштирди;
Нуқта қўйган Руис ва меҳмонлар голи: «Слован» сафида 59-дақиқада Камара бир тўп киритиб орадаги фарқни қисқартирган бўлса-да, 87-дақиқада Фабиан Руис ҳисобни 6:1 кўринишига олиб келди.
«Биз ўйинни тўлиқ назорат қилдик. Ҳужум чизиғимизнинг бундай сермаҳсуллиги умумий босқичдаги қолган учрашувлар олдидан катта ишонч бағишлайди», — дея таъкидланмоқда Париж клуби штаби баҳоларида.
«Энфилд»даги драматик камбэк ва Неаполдаги муҳим 3 очко
Туннинг қолган икки марказий қарама-қаршилигида ҳам муросасиз кураш кечди:
«Ливерпуль»нинг иродаси: Мадриднинг «Атлетико» клуби 17-дақиқада Маркос Льорентенинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ «қизиллар» таслим бўлмади — 40-дақиқада Доминик Собослаи мувозанатни тиклади, 50-дақиқада эса Алексис Макаллистер «Ливерпуль»га 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабани келтирган голни урди;
Эдегорнинг Неаполдаги ҳал қилувчи зарбаси: «Наполи» ва «Арсенал» ўртасидаги кескин ва ҳимоявий баҳсда ягона гол тақдирни ҳал қилди. Учрашувнинг 75-дақиқасида «канонирлар» сардори Мартин Эдегор Мерет ўрнига тушган посбон дарвозасини ишғол қилиб, лондонликларга сафардаги 0:1 ҳисобидаги қимматли 3 очкони тақдим этди.
Учрашувларнинг расмий натижалари ҳамда таркиблари
Кўпчилик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛнинг ушбу триллерга бой туни якунлари бўйича жамоаларнинг тўлиқ қайдномаси қандай кўриниш олганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, умумий босқичнинг илк туридаёқ «Ливерпуль», «Арсенал» ва «ПСЖ» ўз мақомларини мустаҳкамлаб, 3 тадан муҳим очкони жамғарди. Ўйинларнинг расмий кўрсаткичлари қуйидагича қайд этилди:
«Ливерпуль» – «Атлетико» 2:1
Голлар: Доминик Собослаи (40), Алексис Макаллистер (50) — Маркос Льоренте (17).
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Жаке, Керкез, Виртц, Собослаи, Араухо, Нгумоҳа, Барколя, Макаллистер, Исак.
«Атлетико»: Облак, Ромеро, Пубил, Ҳанско, Льоренте, Коке (Лукман, 59), Канг Ин Ли (Гримальдо, 59), Барриос, Баэна, Симеоне, Альварес.
«Наполи» – «Арсенал» 0:1
Гол: Мартин Эдегор (75).
«Наполи»: Мерет (Милинкович-Савич, 46), ди Лоренцо, Раҳмани, Марин, Оливера, Лоботка, Гилмур, Политано, Де Брюйне, Алиссон, Ҳойлунд.
«Арсенал»: Райя, Уайт, Инакпие, Габриэл, Конса, Райс, Мерино, Эдегор, Сака, Эзе, Гокереш.
«ПСЖ» – «Слован» 6:1
Голлар: Усмон Дембеле (17, 23), Ферран Торрес (31, 47, 57), Фабиан Руис (87) — Камара (59).
«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Мендеш, Забарный, Витинья, Руис, Фернандес, Дембеле, Аклиуш, Торрес.
«Слован»: Такач, Блэкман, Байрич, Маркович, Круш, Мартинес, Покорны, Барсегян, Ибраҳим (Мустафич, 60), Камара, Шпорар.
Сизнингча, Чемпионлар лигасининг ушбу тунида қайси жамоанинг ўйини энг катта таассурот қолдирди: 6 та гол урган «ПСЖ»ми, «Атлетико»ни енгган «Ливерпуль»ми ёки Неаполдан ғалаба билан қайтган «Арсенал»? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қитъанинг энг нуфузли мусобақасидаги қайноқ натижаларни яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!
…