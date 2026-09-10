ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозонди

·8·Спорт
ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозонди

Европа Чемпионлар лигасининг 1-туридан ўрин олган марказий тўқнашувлар чинакам футбол драматизми ва голлар ёмғири билан якунланди. Бутун қитъа нигоҳи қаратилган кечада Европа грандлари ўз амбицияларини тўлиқ намойиш этди: Парижда «ПСЖ» рақибини аяб ўтирмай йирик ҳисобда тор-мор келтирган бўлса, «Энфилд»да «Ливерпуль» ва «Атлетико» ўртасида шиддатли камбэк кузатилди, Неаполда эса «Арсенал» совуққон тактик ғалабани қўлга киритди. Хўш, Париждаги голлар шоусида кимлар ҳет-трик ва дублга эришди, «Ливерпуль» қандай қилиб мағлубиятни ғалабага айлантирди ва «канонирлар» сафида ким қаҳрамон бўлди? Мақола охирида эса асосий интрига — тунги учрашувларнинг тўлиқ ҳисоблари, голлар муаллифлари ва жамоаларнинг расмий протоколлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

Парижда голлар шоуси ва Торреснинг ҳет-трики

Франция пойтахтида кечган «ПСЖ» ва Словакиянинг «Слован» жамоалари ўртасидаги учрашув мезбонларнинг тўлиқ ҳукмронлиги остида ўтди:

  • Дембеледан тезкор дубль: Баҳснинг 17 ва 23-дақиқаларида Усмон Дембеле рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олиб, парижликларнинг ишончли стартини таъминлади;

  • Ферран Торреснинг бенефиси: Учрашув қаҳрамонига айланган Ферран Торрес 31, 47 ва 57-дақиқаларда кетма-кет тўп киритиб, ЕЧЛнинг илк туридаёқ ажойиб ҳет-трикни расмийлаштирди;

  • Нуқта қўйган Руис ва меҳмонлар голи: «Слован» сафида 59-дақиқада Камара бир тўп киритиб орадаги фарқни қисқартирган бўлса-да, 87-дақиқада Фабиан Руис ҳисобни 6:1 кўринишига олиб келди.

«Биз ўйинни тўлиқ назорат қилдик. Ҳужум чизиғимизнинг бундай сермаҳсуллиги умумий босқичдаги қолган учрашувлар олдидан катта ишонч бағишлайди», — дея таъкидланмоқда Париж клуби штаби баҳоларида.

«Энфилд»даги драматик камбэк ва Неаполдаги муҳим 3 очко

Туннинг қолган икки марказий қарама-қаршилигида ҳам муросасиз кураш кечди:

  • «Ливерпуль»нинг иродаси: Мадриднинг «Атлетико» клуби 17-дақиқада Маркос Льорентенинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ «қизиллар» таслим бўлмади — 40-дақиқада Доминик Собослаи мувозанатни тиклади, 50-дақиқада эса Алексис Макаллистер «Ливерпуль»га 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабани келтирган голни урди;

  • Эдегорнинг Неаполдаги ҳал қилувчи зарбаси: «Наполи» ва «Арсенал» ўртасидаги кескин ва ҳимоявий баҳсда ягона гол тақдирни ҳал қилди. Учрашувнинг 75-дақиқасида «канонирлар» сардори Мартин Эдегор Мерет ўрнига тушган посбон дарвозасини ишғол қилиб, лондонликларга сафардаги 0:1 ҳисобидаги қимматли 3 очкони тақдим этди.

Учрашувларнинг расмий натижалари ҳамда таркиблари

Кўпчилик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ЕЧЛнинг ушбу триллерга бой туни якунлари бўйича жамоаларнинг тўлиқ қайдномаси қандай кўриниш олганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, умумий босқичнинг илк туридаёқ «Ливерпуль», «Арсенал» ва «ПСЖ» ўз мақомларини мустаҳкамлаб, 3 тадан муҳим очкони жамғарди. Ўйинларнинг расмий кўрсаткичлари қуйидагича қайд этилди:

  • «Ливерпуль» – «Атлетико» 2:1

    Голлар: Доминик Собослаи (40), Алексис Макаллистер (50) — Маркос Льоренте (17).

    «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Жаке, Керкез, Виртц, Собослаи, Араухо, Нгумоҳа, Барколя, Макаллистер, Исак.

    «Атлетико»: Облак, Ромеро, Пубил, Ҳанско, Льоренте, Коке (Лукман, 59), Канг Ин Ли (Гримальдо, 59), Барриос, Баэна, Симеоне, Альварес.

  • «Наполи» – «Арсенал» 0:1

    Гол: Мартин Эдегор (75).

    «Наполи»: Мерет (Милинкович-Савич, 46), ди Лоренцо, Раҳмани, Марин, Оливера, Лоботка, Гилмур, Политано, Де Брюйне, Алиссон, Ҳойлунд.

    «Арсенал»: Райя, Уайт, Инакпие, Габриэл, Конса, Райс, Мерино, Эдегор, Сака, Эзе, Гокереш.

  • «ПСЖ» – «Слован» 6:1

    Голлар: Усмон Дембеле (17, 23), Ферран Торрес (31, 47, 57), Фабиан Руис (87) — Камара (59).

    «ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Мендеш, Забарный, Витинья, Руис, Фернандес, Дембеле, Аклиуш, Торрес.

    «Слован»: Такач, Блэкман, Байрич, Маркович, Круш, Мартинес, Покорны, Барсегян, Ибраҳим (Мустафич, 60), Камара, Шпорар.

Сизнингча, Чемпионлар лигасининг ушбу тунида қайси жамоанинг ўйини энг катта таассурот қолдирди: 6 та гол урган «ПСЖ»ми, «Атлетико»ни енгган «Ливерпуль»ми ёки Неаполдан ғалаба билан қайтган «Арсенал»? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қитъанинг энг нуфузли мусобақасидаги қайноқ натижаларни яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!

Европа Чемпионлар лигиПСЖЛиверпульАтлетикоНеаполГолларХет-трик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор»нинг кечаги мағлубиятидан сўнг Иван Бошкович бор ҳақиқатни очди«Бунёдкор»нинг кечаги мағлубиятидан сўнг Иван Бошкович бор ҳақиқатни очдиБугун, 06:43«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар берди«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар бердиБугун, 06:39Ламине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиЛамине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиКеча, 23:59«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:25Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиХавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиКеча, 22:38Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиКеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди