Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»
Александр Усик ва Тайсон Фьюри ўртасидаги рақобат яна бир бор қизиди. Собиқ мутлақ жаҳон чемпиони британиялик рақибининг учинчи жанг ўтказиш ҳақидаги чақирувига жавоб қайтарди.
Усик ўзининг X ижтимоий тармоғида эълон қилинган видеода Фьюрига қисқа, аммо мазмунли мурожаат қилди:
«Эй, Тайсон, мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни».
Бу жавоб бокс оламида икки супероғир вазн юлдузи ўртасидаги рақобат яна давом этиши мумкинлиги ҳақидаги муҳокамаларни кучайтирди.
Фьюри чақирди, Усик жавоб берди
Сўнгги кунларда Тайсон Фьюри Усик билан яна бир бор рингга чиқиш истагини билдирган эди.
Энди украиналик боксчининг жавоби ҳам маълум бўлди.
Усикнинг ижтимоий тармоқдаги қисқа видеомурожаати унинг ҳам эҳтимолий трилогияга қарши эмаслигини кўрсатди.
Шу тариқа, ҳозирча расмий шартнома ёки жанг санаси мавжуд бўлмаса-да, икки томонда ҳам учинчи жангга қизиқиш борлиги кўриниб турибди.
Усик ва Фьюри неча марта жанг қилган?
Икки боксчи ўртасидаги дастлабки икки жанг супероғир вазн тарихида алоҳида ўрин эгаллади.
Биринчи тўқнашувда Усик ғалаба қозониб, Фьюрини очколар ҳисобида мағлуб этди. Бу жанг украиналик боксчига мутлақ жаҳон чемпиони мақомини олиб келган энг муҳим ғалабалардан бири бўлди.
Реваншда эса Фьюри яна бир бор Усикка қарши рингга чиқди. Бу жангда ҳам украиналик боксчи ҳакамлар қароридан сўнг ғалаба қозонди.
Натижада Усик ва Фьюри ўртасидаги икки жанг ҳам украиналик спортчининг ғалабаси билан якунланган.
Нега трилогия шунчалик катта қизиқиш уйғотмоқда?
Одатда икки элита боксчиси ўртасидаги рақобатда икки жангдан кейин ким устун эканини аниқлаш мумкин.
Бироқ Усик — Фьюри қарама-қаршилигида ҳар бир жанг катта спорт воқеасига айланган.
Бунга бир нечта омил сабаб:
икки боксчи ҳам ўз авлодининг энг машҳур супероғир вазн вакилларидан;
улар ўртасидаги дастлабки икки жанг катта қизиқиш уйғотган;
Фьюри Усикка қарши ғалаба қозониш учун яна бир имкониятга эга бўлишни истамоқда;
Усик эса рақобатни ўз шартлари асосида давом эттириш имкониятига эга.
Шунинг учун учинчи жанг ташкил этилса, у нафақат бокс мухлислари, балки кенг спорт аудиториясининг ҳам диққат марказида бўлиши мумкин.
«Мен сенинг орқангдан келяпман»
Усикнинг мурожаатидаги қисқа жумла ҳам мухлислар учун ўзига хос сигнал бўлди.
Боксда катта жанглар кўпинча расмий шартнома имзоланишидан анча олдин бошланади. Боксчиларнинг интервьюлари, ижтимоий тармоқлардаги мурожаатлари ва бир-бирига ташлаётган чақириқлари эса эҳтимолий жангга бўлган қизиқишни янада оширади.
Усикнинг «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни» деган жавоби ҳам ана шу рақобат муҳитини янада кучайтирди.
Аммо ҳозирча битта муҳим жиҳат бор
Мухлислар учинчи жангни кутаётган бўлса-да, Усик — Фьюри трилогияси ҳали расман тасдиқлангани йўқ.
Жанг ўтказилиши учун томонлар ўртасида келишувга эришилиши, шартнома имзоланиши ва бошқа ташкилий масалалар ҳал қилиниши керак.
Шу сабабли ҳозирча «Усик ва Фьюри учинчи марта жанг қилади» деб эмас, балки икки боксчи ҳам трилогияга қизиқиш билдирмоқда, деб айтиш тўғри бўлади.
Трилогия бокс тарихида қандай ўрин эгаллаши мумкин?
Агар жанг ташкил этилса, Усик — Фьюри трилогияси сўнгги йиллардаги энг катта бокс воқеаларидан бирига айланиши мумкин.
Чунки бу оддий учинчи жанг эмас.
Бу икки супероғир вазн юлдузи ўртасидаги рақобатга яна бир нуқта қўйиш имконияти бўлади.
Фьюри Усикни мағлуб этиб, рақобатдаги биринчи ғалабасини қўлга киритишга уринадими? Ёки Усик учинчи жангда ҳам устунлигини исботлаб, британиялик рақибига қарши серияни 3:0 ҳисобида якунлайдими?
Ҳозирча бу саволларнинг жавоби йўқ.
Аммо Усикнинг сўнгги мурожаатидан кейин бир нарса аниқ: Фьюри чақирди — Усик жавоб берди. Энди навбат келишувга.
…