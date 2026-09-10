9 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди
Англия Лига Кубогининг 3-босқичи мухлисларга ҳақиқий футбол триллери ва жорий мавсумнинг энг сермаҳсул баҳсларидан бирини тақдим этди. Лондондаги «Стэмфорд Бриж» стадионида «Челси» ўз майдонида азалий рақибларидан бири бўлган «Лидс»ни қабул қилди. Учрашув аввалида ҳисобда ортда қолган «кўклар» иккинчи бўлимда мухлисларни ҳайратда қолдирган ҳужумкор шиддат намойиш этиб, якунда 6:3 ҳисобида фантастик ғалабани расмийлаштирди. Мураббий Хаби Алонсо томонидан танаффусда амалга оширилган кескин ўзгаришлар ўйин тақдирини бутунлай ўзгартириб юборди. Хўш, Лондон оқшомидаги ушбу голлар фестивалида кимлар дубль қайд этди, захирадан тушган қайси юлдузлар баҳс қаҳрамонига айланди ва жамоалар қандай таркибда майдонга чиқди? Мақола охирида эса асосий интрига — тўққизта гол киритилган мазкур беллашувнинг расмий қайдномаси ва «Челси»нинг кубокдаги янги имкониятлари ҳақидаги барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
Тезкор зарбалар ва «Лидс»нинг кутилмаган босими
Баҳснинг биринчи бўлими ва иккинчи тайм боши меҳмонларнинг ўта фаол ҳаракатлари билан бошланди:
«Лидс»нинг эрта голлари: Учрашувнинг 23-дақиқасида Муҳаремович ҳисобни очиб меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса, танаффусдан қайтган заҳоти, 48-дақиқада Бренден Ааронсон ҳисобдаги фарқни оширди;
Калверт-Люиннинг таҳдиди: Меҳмонлар сафида 75-дақиқада заҳирадан майдонга тушган Доминик Калверт-Люин ҳам ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди ва ҳисобни 4:3 кўринишига олиб келди;
Меҳмонларнинг фаоллиги: «Лидс» прессингда муносиб ҳаракат қилди, бироқ иккинчи бўлимда мезбонларнинг юқори классдаги ҳужумчиларини тўхтатиб қолишга кучи етмади.
«Бунақа ўйинлар мухлисларга ҳақиқий завқ бағишлайди. Биз қийин вазиятда қолдик, аммо иккинчи бўлимдаги характер ва ўзгаришлар бизга йирик ҳисобдаги ғалабани келтирди», — дея таъкидланмоқда баҳс таҳлилларида.
Алонсонинг 4 та алмаштириши ва Коул Палмер феномени
Учрашув тақдири айнан танаффусдан кейинги дақиқаларда тубдан ўзгарди:
Танаффусдаги кескин бурилиш: Бош мураббий иккинчи бўлим аввалида бир йўла тўртта алмаштиришни амалга ошириб, майдонга Коул Палмер, Педру Нету, Рис Жеймс ва Морган Рожерсни ташлади;
Палмердан 3 дақиқада дубль: 52-дақиқада пенальтини совуққонлик билан голга айлантирган Палмер орадан атиги 3 дақиқа ўтиб, 55-дақиқада яна бир гол урди ва «Челси»ни олдинга олиб чиқди;
Педру Нету ва Валентин Барко: 60-дақиқада Нету ҳисобни оширган бўлса, 80-дақиқада аргентиналик Барко чиройли зарба билан гол урди;
Дэнни Уэлбекнинг дубли: Тажрибали ҳужумчи Дэнни Уэлбек 65-дақиқада ҳамда қўшиб берилган 90+4-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол этиб, учрашувдаги якуний нуқтани қўйди.
Учрашувнинг тўлиқ расмий қайдномаси
Кўпчилик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу голларга бой триллердан сўнг Англия Лига Кубогида қайси жамоа ўз юришини давом эттириши ва баҳснинг тўлиқ протоколидир. Энг муҳим хулоса шундаки, ўз майдонида 6:3 ҳисобида иродали ва йирик ғалабага эришган «Челси» жамоаси Лига Кубогининг кейинги босқичига расман йўлланмани қўлга киритди.
Майдонга тушган жамоалар таркиби ва голлар қайдномаси қуйидагича:
Англия Лига Кубоги. 3-босқич
«Челси» – «Лидс» 6:3
Голлар: Палмер (52 пенальти, 55), Нету (60), Уэлбек (65, 90+4), Барко (80) — Муҳаремович (23), Ааронсон (48), Калверт-Люин (75).
«Челси»: Пендерс, Ачимпонг, Лакруа, Колвилл (Фофана, 76), Чаваррия, Густо (Рожерс, 46), Барко, Эстевао (Нету, 46), Байно-Гиттенс (Палмер, 46), Уотсон (Жеймс, 46), Уэлбек.
«Лидс»: Цеттерер, Жастин, Муҳаремович, Бийол, Бар, Ампаду, Лонгстафф (Танака, 67), Жеймс (Стач, 66), Ааронсон (Окафор, 67), Уилсон, Нмеча (Калверт-Люин, 66).
Сизнингча, «Челси»нинг ҳужум чизиғидаги бундай сермаҳсуллик ва захира ўйинчиларининг баҳс тақдирини ҳал қилиши клубга жорий мавсумда Англия Лига Кубоги бош совринини олиб бера оладими? 3 та тўп ўтказиб юборган мудофаадаги хатолар каттароқ рақибларга қарши ўйинда қимматга тушмайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Англия футболидаги ушбу шов-шувли 9 голли тўқнашув таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
…