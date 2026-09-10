«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар берди
Ўзбекистон Суперлигасининг 21-тури доирасида Қаршининг «Насаф» клуби ўз майдонида Тошкентнинг «Бунёдкор» жамоасини 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди. Мазкур ишончли ғалабадан сўнг қаршиликлар бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, журналистларнинг барча долзарб саволларига батафсил ва очиқ жавоб қайтарди. Мураббий учрашув таҳлилидан ташқари, жамоадаги янги жароҳатлар, Олимпия термасига чақирилган 5 нафар футболчи йўқлиги ва яқинлашиб келаётган ОЧЛ 2 баҳсларидаги асосий мақсадларни ошкор қилди. Хўш, Бекжон Раҳматов ва Шаланинг аҳволи қандай, ОЧЛ 2 гуруҳидаги рақибларнинг кучи нимада ва нега Бердиев уларни «Нефтчи»дан устун эмас деб ҳисоблади? Мақола охирида эса асосий интрига — «Насаф»нинг халқаро майдондаги вазифалари ва тиғиз тақвим олдидан кўрилаётган чоралар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
«Бунёдкор» устидан ғалаба ва жамоадаги жароҳатлар ҳолати
Рўзиқул Бердиев дастлаб йирик ҳисобдаги ғалаба ва футболчиларнинг саломатлигига тўхталиб ўтди:
Тажриба ва стандартлар самараси: Мураббий рақиб тажриба бобида кучсизроқ бўлганини ва тезкор гол ҳамда стандарт вазиятлар ўйинни тўлиқ назорат қилишда қўл келганини таъкидлади;
Мухлислар ташрифи: Қаршидаги «Марказий» стадионга мухлислар ташрифи ортиб бораётгани жамоа ва раҳбарият учун катта руҳий далда бўлаётгани эътироф этилди;
Жароҳатлар рўйхати кенгаймоқда: Учрашувда гол урган Бекжон Раҳматов жароҳат сабаб алмаштирилди ва тиббий кўрикдан ўтади; шунингдек, Мурод ҳам жароҳатда;
Шаланинг ҳолати: Футболчида енгил жароҳат ва шамоллаш бўлгани сабабли ушбу баҳсда майдонга тушмади, бироқ кейинги баҳсгача сафга қайтиши кутилмоқда;
Шароф Муҳитдинов фойдаси: Гол муаллифига айланган Шароф айни пайтда бир нечта позицияларда ишончли ўйнаб, ғалабаларга улкан ҳисса қўшмоқда.
«Рақибга кучли босим ўтказишга ҳаракат қилдик ва уларнинг хатолари эвазига голлар урдик. Бу бизнинг ғалабамизга асосий сабаб бўлди», — деди Рўзиқул Бердиев.
Тиғиз тақвим ва 5 нафар йўқотилган футболчи
«Насаф» яқин кунларда ҳам ички чемпионатда, ҳам қитъа миқёсидаги турнирда мураккаб синовларга дуч келади:
Қисқа вақт ва оғир сафарлар: Жамоа 16-санада сафарда ОЧЛ 2 учрашувини ўтказади ва қайтиб келиб, 20-санада Андижонга қарши Суперлига баҳсида майдонга тушиши керак;
Олимпия термасига берилган ўйинчилар: Терма жамоа манфаатини ўйлаб «Насаф»нинг 5 нафар аъзоси қўйиб юборилди; Бердиев ушбу икки муҳим ўйиндан муваффақиятли ўтиб олишни мақсад қилган.
Асосий ечим ва ОЧЛ 2 даги рақибларнинг савияси
Кўпчилик футбол мухлислари ва таҳлилчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — «Насаф»нинг ОЧЛ 2 мусобақасидаги рақиблари қанчалик кучли экани ва жамоанинг асосий мақсадидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Рўзиқул Бердиев клубнинг бош мақсади — аввало гуруҳдан муваффақиятли чиқиш эканини қатъий белгилаб олди. Гуруҳдаги рақиблар — Баҳрайн чемпиони/вице-чемпиони («Трактор»нинг собиқ хорватиялик ҳужумчиси ва африкалик легионерлар билан кучайтирилган), Қувайт ҳамда «Ал-Ваҳда» клублари бўлиб, уларнинг кучи тенг тақсимланган. Бироқ, журналистнинг «уларнинг савияси "Нефтчи"дан устунми?» деган саволига Рўзиқул Бердиев очиқчасига «Йўқ, "Нефтчи"дан устун дея олмайман» дея жавоб берди ва Фарғона жамоасининг таркиби жуда сифатли эканини, улар ОЧЛ Элитда ўз сўзини айта олишини алоҳида эътироф этди.
Сизнингча, «Насаф» 5 нафар футболчиси Олимпия термасига кетган ва жароҳатлар кўпайган бир пайтда 16 ва 20-саналардаги оғир сафар ўйинларидан очко йўқотмай ўта оладими? Рўзиқул Бердиевнинг ОЧЛ 2 рақибларини «Нефтчи»дан кучли эмас деб баҳолаганига қўшиласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу қайноқ матбуот анжумани таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!
…