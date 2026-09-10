«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар берди

·2·Спорт
«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар берди

Ўзбекистон Суперлигасининг 21-тури доирасида Қаршининг «Насаф» клуби ўз майдонида Тошкентнинг «Бунёдкор» жамоасини 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди. Мазкур ишончли ғалабадан сўнг қаршиликлар бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, журналистларнинг барча долзарб саволларига батафсил ва очиқ жавоб қайтарди. Мураббий учрашув таҳлилидан ташқари, жамоадаги янги жароҳатлар, Олимпия термасига чақирилган 5 нафар футболчи йўқлиги ва яқинлашиб келаётган ОЧЛ 2 баҳсларидаги асосий мақсадларни ошкор қилди. Хўш, Бекжон Раҳматов ва Шаланинг аҳволи қандай, ОЧЛ 2 гуруҳидаги рақибларнинг кучи нимада ва нега Бердиев уларни «Нефтчи»дан устун эмас деб ҳисоблади? Мақола охирида эса асосий интрига — «Насаф»нинг халқаро майдондаги вазифалари ва тиғиз тақвим олдидан кўрилаётган чоралар бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

«Бунёдкор» устидан ғалаба ва жамоадаги жароҳатлар ҳолати

Рўзиқул Бердиев дастлаб йирик ҳисобдаги ғалаба ва футболчиларнинг саломатлигига тўхталиб ўтди:

  • Тажриба ва стандартлар самараси: Мураббий рақиб тажриба бобида кучсизроқ бўлганини ва тезкор гол ҳамда стандарт вазиятлар ўйинни тўлиқ назорат қилишда қўл келганини таъкидлади;

  • Мухлислар ташрифи: Қаршидаги «Марказий» стадионга мухлислар ташрифи ортиб бораётгани жамоа ва раҳбарият учун катта руҳий далда бўлаётгани эътироф этилди;

  • Жароҳатлар рўйхати кенгаймоқда: Учрашувда гол урган Бекжон Раҳматов жароҳат сабаб алмаштирилди ва тиббий кўрикдан ўтади; шунингдек, Мурод ҳам жароҳатда;

  • Шаланинг ҳолати: Футболчида енгил жароҳат ва шамоллаш бўлгани сабабли ушбу баҳсда майдонга тушмади, бироқ кейинги баҳсгача сафга қайтиши кутилмоқда;

  • Шароф Муҳитдинов фойдаси: Гол муаллифига айланган Шароф айни пайтда бир нечта позицияларда ишончли ўйнаб, ғалабаларга улкан ҳисса қўшмоқда.

«Рақибга кучли босим ўтказишга ҳаракат қилдик ва уларнинг хатолари эвазига голлар урдик. Бу бизнинг ғалабамизга асосий сабаб бўлди», — деди Рўзиқул Бердиев.

Тиғиз тақвим ва 5 нафар йўқотилган футболчи

«Насаф» яқин кунларда ҳам ички чемпионатда, ҳам қитъа миқёсидаги турнирда мураккаб синовларга дуч келади:

  • Қисқа вақт ва оғир сафарлар: Жамоа 16-санада сафарда ОЧЛ 2 учрашувини ўтказади ва қайтиб келиб, 20-санада Андижонга қарши Суперлига баҳсида майдонга тушиши керак;

  • Олимпия термасига берилган ўйинчилар: Терма жамоа манфаатини ўйлаб «Насаф»нинг 5 нафар аъзоси қўйиб юборилди; Бердиев ушбу икки муҳим ўйиндан муваффақиятли ўтиб олишни мақсад қилган.

Асосий ечим ва ОЧЛ 2 даги рақибларнинг савияси

Кўпчилик футбол мухлислари ва таҳлилчиларни қизиқтирган энг муҳим масала — «Насаф»нинг ОЧЛ 2 мусобақасидаги рақиблари қанчалик кучли экани ва жамоанинг асосий мақсадидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Рўзиқул Бердиев клубнинг бош мақсади — аввало гуруҳдан муваффақиятли чиқиш эканини қатъий белгилаб олди. Гуруҳдаги рақиблар — Баҳрайн чемпиони/вице-чемпиони («Трактор»нинг собиқ хорватиялик ҳужумчиси ва африкалик легионерлар билан кучайтирилган), Қувайт ҳамда «Ал-Ваҳда» клублари бўлиб, уларнинг кучи тенг тақсимланган. Бироқ, журналистнинг «уларнинг савияси "Нефтчи"дан устунми?» деган саволига Рўзиқул Бердиев очиқчасига «Йўқ, "Нефтчи"дан устун дея олмайман» дея жавоб берди ва Фарғона жамоасининг таркиби жуда сифатли эканини, улар ОЧЛ Элитда ўз сўзини айта олишини алоҳида эътироф этди.

Сизнингча, «Насаф» 5 нафар футболчиси Олимпия термасига кетган ва жароҳатлар кўпайган бир пайтда 16 ва 20-саналардаги оғир сафар ўйинларидан очко йўқотмай ўта оладими? Рўзиқул Бердиевнинг ОЧЛ 2 рақибларини «Нефтчи»дан кучли эмас деб баҳолаганига қўшиласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу қайноқ матбуот анжумани таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!

НасафБунёдкорСуперлигаОЧЛ 2Рўзиқул Бердиевжўноблар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор»нинг кечаги мағлубиятидан сўнг Иван Бошкович бор ҳақиқатни очди«Бунёдкор»нинг кечаги мағлубиятидан сўнг Иван Бошкович бор ҳақиқатни очдиБугун, 06:43ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиБугун, 06:34Ламине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиЛамине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиКеча, 23:59«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:25Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиХавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиКеча, 22:38Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиКеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди