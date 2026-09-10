Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»
Ўзбекистон Суперлигасининг 21-тури доирасида Олмалиқда кечган марказий баҳсда ОКМК жамоаси Тошкентнинг «Пахтакор» клубига 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Мезбонлар шиддатли, ҳужумкор ва чиройли ўйин намойиш этиб, сон-саноқсиз хавфли вазиятларни юзага келтирган бўлса-да, якунда яна мағлубиятга учради. Учрашувдан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида ОКМК бош мураббийи Миржалол Қосимов иштирок этиб, ҳакамлик қарорлари, ВАР чизиқларидаги шубҳали ҳолатлар, футболчиларнинг панд берган вазиятлари ҳамда ўз истеъфоси ҳақида гапираётган танқидчиларга нисбатан ниҳоятда кескин ва ҳиссиётли баёнотлар берди. Хўш, Қосимов ВАР тизимини қайси машҳур фильм ибораси билан мазах қилди, ОКМКнинг «эски касали» нимада ва мураббий ўсишдан тўхтади деганларга қандай жавоб қайтарди? Мақола охирида эса асосий интрига — жамоанинг совриндорлар қаторига кириш режаси ва Миржалол Қосимовнинг қатъий принципи бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
«Қози поччанинг қонунлари»: ВАР чизиқлари ва бекор қилинган гол можароси
Миржалол Қосимов учрашув тақдирига жиддий таъсир кўрсатган ҳакамлик қарорига киноя ва қаттиқ эътироз билан муносабат билдирди:
Шубҳали офсайд: Мураббий жамоа куч топиб гол урган паллада ҳакамлар қайси асос билан офсайд белгилаганига мутлақо тушунмаганини айтди;
Кинояли кино иқтибоси: «Менга битта расм кўрсатишди. Ҳалиги кино бор-ку, "қози почча, сизлар чиқарган қонунинглар ҳамма нарсага тўғри келаверади-я!". ВАРда чизиқни орқадан олиб чизишганига ҳайрон қолдим», — дея норозилик билдирди мутахассис;
Камералар ва ҳақиқат талаби: Қосимов бундай қарорлар стадиондаги мухлислар кайфияти ва оғир жисмоний юклама олаётган футболчилар меҳнатини чиппакка чиқаришини, чизиқларни ҳақиқатга яқинроқ тортиш кераклигини очиқ таъкидлади;
Рақиб устунлиги: «Пахтакор» яратган имкониятларидан 100 фоиз фойдаланганини тан олган мураббий, рақибни ғалаба билан табриклаб, ОЧЛ баҳсларида омад тилади.
«Билмадим, мен бунақасини биринчи марта кўришим. Менимча, янги қонун чиққан бўлса, эшитмагандирман, маълумотдан орқада юргандирмиз. Бироқ бу жуда уятли, тушунганим йўқ», — деди Миржалол Қосимов.
«Эски касал» ва 3 метрдан урилмаган тўп: Йўқотилган очколар серияси
ОКМК устози жамоанинг асосий муаммоси ҳимоя ёки ўйин услубида эмас, балки айнан вазиятларни голга айлантиришда эканини билдирди:
Фойдаланилмаган вазиятлар: Баҳс давомида ОКМК бемалол ҳисобда олдинга ўтиб оладиган ўнлаб голли имкониятлар яратди;
Бурилиш нуқтаси бўлиши мумкин бўлган вазият: Ҳисоб 0:2 бўлиб турган паллада Нодир Абдураззоқов 3 метрлик масофадан бўш қолган дарвозага тўпни кирита олмади;
Августдан бошланган омадсизлик: Мураббий очколар йўқотиш «Насаф» билан ўйиндан бошланганини, сўнгра «Динамо», «Сурхон» ва «Бухоро»га қарши баҳсларда ҳам юзлаб фоизлик вазиятлар кўкка совурилганини афсус билан эслади.
Танқидчиларга мутлақ жавоб: «Бировнинг фикрига қараб яшамайман!»
Кўпчилик ўзбек футболи мухлислари ва экспертларни қизиқтирган энг муҳим масала — ОКМКнинг кетма-кет очко йўқотишларидан сўнг «Миржалол Қосимов ўсишдан тўхтади, клубга янги қон керак» деган гап-сўзларга мураббийнинг қандай қарашидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Миржалол Қосимов танқидчиларнинг фикрига мутлақо эътибор бермаслигини ва ўз йўлидан чекинмаслигини кескин билдирди. «Ҳамманинг ўз шахсий фикри бор. Тилнинг суяги йўқ, ҳамма ўзича мутахассис. Лекин негадир ўзлари ишлашмайди, четдан ҳаммаси осон туюлади. Мен бировнинг фикрига қараб яшамайман», дея жавоб қайтарди мураббий. Қосимов жамоа кўрсатаётган ҳужумкор ўйиндан қониқишини, мақсад ҳамон ўзгармагани — мавсум якунида Суперлига медаллари ва совриндорлар сафига кириш эканини қатъий таъкидлади.
Сизнингча, Миржалол Қосимов ҳакамлик ва ВАР чизиқлари борасида ҳақми ёки муаммо фақат ОКМК футболчиларининг вазиятлардан фойдалана олмаётганидами? «Миржалол Қосимов ўсишдан тўхтаб қолди» деган танқидларга қандай қарайсиз — ОКМКга ростдан ҳам янги мураббий керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу қайноқ матбуот анжумани таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!
…