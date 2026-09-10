Apple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширди

·0·Техно
Apple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширди

Американинг технология гиганти Apple компанияси ўзининг анъанавий стратегиясидан воз кечиб, янги тақдим этилган смартфонлар нархини ўзгартирди. ixbt.com маълумотига кўра, одатда янги авлод қурилмалари чиққандан сўнг олдинги моделлар қиймати пасайиши кузатилар эди, бироқ бу сафар вазият бутунлай бошқача тус олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания ҳеч қандай расмий изоҳ бермасдан iPhone 17 қурилмалар қатори нархини оширганини эълон қилди. Таҳлилчилар ва харидорларни ажаблантирган бу қарор бозордаги нарх сиёсатига сезиларли даражада таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Янги моделларнинг нарх сиёсати

Маълумотларга кўра, тақдим этилган асосий линиядаги барча қурилмалар нархи 100 долларга қимматлашган. Хусусан, 256 GB хотирага эга базавий iPhone 17 эндиликда 900 долларга баҳоланмоқда. Ушбу моделнинг 512 GB версиясини харид қилиш учун эса фойдаланувчилар 1100 доллар тўлашига тўғри келади.

Ҳамёнбоп ҳисобланган iPhone 17e модели ҳам нарх ўзгаришидан четда қолмади. Ушбу смартфоннинг 256 GB талқини 700 доллар, 512 GB хотирали версияси эса 900 долларни ташкил этмоқда. Шунингдек, харидорлар ўртасида қизиқиш уйғотган янги қурилмалар қаторига ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда.

iPhone Air модели ва хотира версиялари

Қатор ичида энг катта ўзгаришлар iPhone Air моделига тааллуқли бўлди. 256 GB ва 512 GB хотирага эга iPhone Air версиялари мос равишда 1100 ҳамда 1300 долларгача қимматлашди. Бироқ энг катта сакраш энг юқори конфигурацияли моделлар учун қайд этилди.

Хусусан, 1 TB хотирага эга энг юқори версиядаги iPhone Air биратўла 300 долларга қимматлашиб, унинг нархи 1700 долларга етди. Шу билан бирга, расмий савдоларда ўтган авлод вакили бўлган iPhone 16 ҳам қолди ва унинг бошланғич нархи 800 доллардан бошланиши белгиланди.

Тарқалган миш-мишларга кўра, Apple компанияси смартфонлар оиласининг янада қулай ва ҳамёнбоп қисмини тўлақонли янгилашни фақат 2027 йилнинг баҳорига мўлжалламоқда. Ўша вақтга қадар эса Apple ҳозирги авлодга мансуб iPhone 17, 17e ҳамда Air моделларини келгусида чиқиши кутилаётган iPhone 18 Pro ва iPhone Дуо билан параллел равишда сотишда давом этиши тахмин қилинмоқда.

AppleiPhone 17iPhone AirТехнологияларСмартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқдаApple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқдаБугун, 01:56Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиБугун, 01:20Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаБугун, 01:20Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиApple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиБугун, 00:54Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиБугун, 00:50Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиApple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиБугун, 00:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди