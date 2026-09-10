Apple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширди
Американинг технология гиганти Apple компанияси ўзининг анъанавий стратегиясидан воз кечиб, янги тақдим этилган смартфонлар нархини ўзгартирди. ixbt.com маълумотига кўра, одатда янги авлод қурилмалари чиққандан сўнг олдинги моделлар қиймати пасайиши кузатилар эди, бироқ бу сафар вазият бутунлай бошқача тус олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания ҳеч қандай расмий изоҳ бермасдан iPhone 17 қурилмалар қатори нархини оширганини эълон қилди. Таҳлилчилар ва харидорларни ажаблантирган бу қарор бозордаги нарх сиёсатига сезиларли даражада таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Янги моделларнинг нарх сиёсатиМаълумотларга кўра, тақдим этилган асосий линиядаги барча қурилмалар нархи 100 долларга қимматлашган. Хусусан, 256 GB хотирага эга базавий iPhone 17 эндиликда 900 долларга баҳоланмоқда. Ушбу моделнинг 512 GB версиясини харид қилиш учун эса фойдаланувчилар 1100 доллар тўлашига тўғри келади.
Ҳамёнбоп ҳисобланган iPhone 17e модели ҳам нарх ўзгаришидан четда қолмади. Ушбу смартфоннинг 256 GB талқини 700 доллар, 512 GB хотирали версияси эса 900 долларни ташкил этмоқда. Шунингдек, харидорлар ўртасида қизиқиш уйғотган янги қурилмалар қаторига ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда.
iPhone Air модели ва хотира версиялариҚатор ичида энг катта ўзгаришлар iPhone Air моделига тааллуқли бўлди. 256 GB ва 512 GB хотирага эга iPhone Air версиялари мос равишда 1100 ҳамда 1300 долларгача қимматлашди. Бироқ энг катта сакраш энг юқори конфигурацияли моделлар учун қайд этилди.
Хусусан, 1 TB хотирага эга энг юқори версиядаги iPhone Air биратўла 300 долларга қимматлашиб, унинг нархи 1700 долларга етди. Шу билан бирга, расмий савдоларда ўтган авлод вакили бўлган iPhone 16 ҳам қолди ва унинг бошланғич нархи 800 доллардан бошланиши белгиланди.
Тарқалган миш-мишларга кўра, Apple компанияси смартфонлар оиласининг янада қулай ва ҳамёнбоп қисмини тўлақонли янгилашни фақат 2027 йилнинг баҳорига мўлжалламоқда. Ўша вақтга қадар эса Apple ҳозирги авлодга мансуб iPhone 17, 17e ҳамда Air моделларини келгусида чиқиши кутилаётган iPhone 18 Pro ва iPhone Дуо билан параллел равишда сотишда давом этиши тахмин қилинмоқда.
…