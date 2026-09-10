«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Ўзбекистон Суперлигаси 21-турида турнир жадвали пешқадами — Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида Термизнинг «Сурхон» жамоасини 2:1 ҳисобида таслим этиб, қимматли 3 очкони қўлга киритди. Бироқ учрашув мезбонлар учун кутилганидан анча оғир ва асабий кечди: 2:0 ҳисобидаги устунликдан сўнг фарғоналиклар катта босим остида қолди ва рақибнинг кучли қаршилигига дуч келди. Учрашув якунлангач, «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида қатнашиб, жамоа нега қийинчиликка учрагани, биринчи гол муаллифи Владимир Йововичнинг жароҳати ва клубга эндигина келиб қўшилган бразилиялик янги легионерларнинг тақдири ҳақидаги саволларга очиқ ойдинлик киритди. Хўш, «Нефтчи» нега беш ҳимоячилик схемага ўтди, янги легионерларга асосий таркибдан жой кафолатланганми ва Исмоилов майдон сифатини баҳона қилдими? Мақола охирида эса асосий интрига — ОЧЛ Элит олдидан «Нефтчи» штаби танлаган кескин рақобат принципи ва жамоанинг бош хулосаси ҳақидаги барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
«Сурхон»нинг шижоати ва босим остидаги хатолар
Ислом Исмоилов рақиб ёш бўлишига қарамай, ниҳоятда жиддий кураш таклиф этганини тан олди:
Рақибнинг кучи ва етакчиларга хавфи: Мураббий «Сурхон»нинг аввалги баҳслари таҳлил қилингани, улар «Пахтакор»дан очко олиб, Наманганда «Навбаҳор»ни ҳам қаттиқ қийнаганини таъкидлади;
2:0 дан кейинги руҳий босим: Учрашувда 2:0 ҳисобида олдинда бораётган фарғоналиклар иккинчи бўлим бошида гол ўтказиб юборгач, ҳисобни сақлаб қолиш босими сабабли хатоларга йўл қўйиб, ўйин суръатини қўлдан чиқарган;
Майдон ҳолатига баҳона йўқ: Майдон сифати ҳақидаги саволга мураббий қатъий жавоб берди: «Иккала жамоа ҳам бир майдонда ўйнади. Майдонни баҳона қилишга мутлақо ҳаққимиз йўқ».
«Барибир ўзимиз хоҳлагандек ўйин ўтказа олмадик. Аслида баҳсни ёмон бошламагандик, аммо хатолар туфайли шогирдларимизда ортиқча босим пайдо бўлди. Шунга қарамай, йигитлар охиригача курашиб, қийин ғалабани илиб кетишди», — дея тан олди Ислом Исмоилов.
Йововичнинг ҳолати ва бешталик ҳимоя тактикаси
Мураббий матбуот анжуманида таркибдаги ўзгаришлар ва жароҳатлар борасида муҳим маълумотларни очиқлади:
Владимир Йововичдаги муаммо: Учрашувда ҳисобни очган черногориялик яримҳимоячи танаффус арафасида жароҳат олиб алмаштирилган эди; Исмоиловнинг маълум қилишича, футболчида мускул тортишиши кузатилган ва якуний ташхис тиббий текширувдан сўнг аниқ бўлади;
Ҳимоявий схема: Баҳс сўнгида 5 нафар ҳимоячи билан ўйналгани кейинги ўйин режаси эмас, балки Аброр Исмоиловнинг қаттиқ чарчаб қолгани ва захирадан Анвар Ғофуровга ўйин амалиёти бериш мақсадида қилинган мажбурий қарор бўлган.
ОЧЛ олдидан янги бразилияликларга қўйилган қатъий талаб
Кўпчилик фарғоналик мухлислар ва спорт экспертларини қизиқтирган энг муҳим масала — ОЧЛ баҳслари олдидан «Нефтчи» сафига қўшилган икки нафар янги бразилиялик легионер жамоага қанчалик тез киришиб кетиши ва уларга асосий таркиб берилиши ёки берилмаслигидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Ислом Исмоилов бразилияликларга ҳеч қандай имтиёз берилмаслигини, жамоада ҳеч кимга жой кафолатланмаганини қатъий маълум қилди. Улар маълум вақт жамоавий машғулотлардан четда қолиб, фақат якка тартибда шуғулланишгани сабабли, штаб уларни махсус режа асосида жамоавий ўйинга мослаштиради. Исмоиловнинг таъкидлашича, номи ёки мақомидан қатъи назар, фақат машғулотларда ҳалол меҳнат қилиб, ички рақобатда ғолиб чиққан футболчигина майдонга тушади. Бундай соғлом муҳит эса «Нефтчи»нинг ҳам Суперлигада, ҳам ОЧЛда юқори натижалар учун курашишига хизмат қилади.
Сизнингча, «Нефтчи» «Сурхон»га қарши ўйиндаги хатолардан тўғри хулоса чиқариб, яқинлашиб келаётган ОЧЛ баҳсларида ишончли ўйин намойиш эта оладими? Янги қўшилган бразилиялик легионерлар жамоа ҳужумини кучайтира оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Нефтчи»нинг чемпионлик йўлидаги ушбу муҳим таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
…