«Бунёдкор»нинг кечаги мағлубиятидан сўнг Иван Бошкович бор ҳақиқатни очди

·1·Спорт
«Бунёдкор»нинг кечаги мағлубиятидан сўнг Иван Бошкович бор ҳақиқатни очди

Ўзбекистон футболининг яқин ўтмишдаги энг ёрқин грандларидан бири бўлган «Бунёдкор» клуби ўз тарихидаги энг оғир инқирозли даврлардан бирини бошдан кечирмоқда. Жамоага нажоткор сифатида чақирилган черногориялик мутахассис Иван Бошкович бош мураббий сифатида қайтганига қарамай, қалтис мағлубиятли серия давом этди — тошкентликлар 21-турда Қаршида «Насаф»га 0:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Бироқ учрашув якунлангач ўтказилган матбуот анжумани натижадан кўра кўпроқ шов-шувга сабаб бўлди: Бошкович жамоа ичидаги оғир муҳит, кетма-кет кетган мураббийлар штаби ва энг муҳими — ойлаб маош олмай оила боқаётган футболчиларнинг аянчли ҳолати ҳақидаги ўткир саволларга очиқ ва жасур жавоб қайтарди. Хўш, нима учун Бошкович инқироздаги клубга қайтишга рози бўлди, кимлар жамоани ташлаб кетди ва «қалдирғочлар» қуйи лигага тушиб кетмаслик учун қандай имкониятга эга? Мақола охирида эса асосий интрига — «Бунёдкор»нинг ҳозирги энг бош вазифаси ва молиявий бўҳронга қарши мураббийнинг ягона нажот формуласи ҳақидаги барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Қаршидаги 0:3 ва жамоанинг ички руҳияти: «Йигитлар таслим бўлишмади»

Қаршида кечган беллашувда мағлубият қайд этилган бўлса-да, Бошкович шогирдларининг курашчанлигини алоҳида эътироф этди:

  • Хатолар жазоланди: Мураббий рақиб дарвозаси олдида имкониятлар яратилгани, аммо биттагина хато туфайли рақиб уларни тезда жазолаб кетганини таъкидлади;

  • Мажбурий таваккалчилик: Ҳисобни ўзгартириш учун жамоа таваккал қилишга мажбур бўлди; бу услуб баъзида вазиятлар олиб келган бўлса, баъзида қарши ҳужумларга йўл очди;

  • Иккинчи бўлимдаги фаоллик: Танаффусдан кейин футболчилар босим ва ҳаяжондан қутулиб, анча дадил ҳаракат қилди ва охиригача курашди.

«Бугун биз яхши формада эканимизни кўрсатдик. Энг муҳими — ўйиндан тушиб қолмадик ва таслим бўлмадик. Бизда энди йўқотадиган нарса деярли қолмади, шу боис йигитлар фақат ниманидир ютиб олиш учун бор кучларини майдонга ташламоқда», — дея таъкидлади Иван Бошкович.

Маошсиз футболчилар, ташлаб кетганлар ва молиявий муаммолар

Матбуот анжуманининг энг оғриқли қисми клубдаги молиявий инқирозга қаратилди:

  • Ойликсиз қолган таркиб: Журналистларнинг «Оиласига маош олиб бора олмаётган футболчиларни бошқариш қанчалик оғир?» деган саволига мураббий шикоят қилишдан наф йўқлигини билдирди;

  • Истамаганлар кетди, қолганлар эса футбол учун қолди: Мураббийнинг очиқлашича, бу мураккаб шароитда баъзи футболчилар ўз хоҳиши билан жамоани тарк этган; ҳозир таркибда қолганлар эса нолиш учун эмас, балки майдонда ҳалол футбол ўйнаш ва ўз устида ишлаш учун қолганлардир;

  • Мураббийлар штабидаги бўшлиқ: Аввалги мураббийлар штаби кетганидан сўнг янги штабни шакллантириш масаласи долзарб бўлиб турибди, аммо ҳозир бор куч машғулотларга йўналтирилган.

Асосий ечим ва «Бунёдкор»ни элитада сақлаб қолиш вазифаси

Кўпчилик ўзбек футболи ихлосмандлари ва мутахассисларини қизиқтирган энг муҳим масала — молиявий ва кадрлар инқирозига юз тутган «Бунёдкор» Суперлигадан тушиб кетадими-йўқми, деган саволдир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Иван Бошкович клубга қайтишини шахсий манфаат ёки қулайлик эмас, балки «Бунёдкор»га бўлган кўп йиллик чексиз меҳри ва жамоа академияснинг катта салоҳиятига ишониши билан изоҳлади. Мураббий молиявий масалалар раҳбарият томонидан ҳал этилиши кераклигини, унинг вазифаси эса фақат футбол билан шуғулланиш эканини қатъий билдирди. Бугунги кунда жамоанинг бирдан-бир бош вазифаси — ҳар қандай қийинчилик ва йўқотишларга қарамай, «Бунёдкор»ни Суперлигада сақлаб қолишдир. Агар маошсиз қолган футболчилар руҳан синмасдан, мана шундай ички бирдамликни сақлай олишса, жамоа элитадаги ўрнини ҳимоя қилиб қолиш имкониятига эга.

Сизнингча, Иван Бошкович молиявий инқироз ва маошлар тўланмаётган оғир шароитда «Бунёдкор»ни қуйи лигага тушиб кетишдан асраб қола оладими ёки клуб бошқарувидаги хатолар жамоани Про лигага етаклайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу оғриқли муаммо таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!

БунёдкорИван БошковичФутболМолиявий кризисЎзбекистон футболКлубнинг ички муаммолариҚуйи лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар берди«Бунёдкор» тор-мор этилгач, Рўзиқул Бердиев муҳим баёнотлар бердиБугун, 06:39ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиБугун, 06:34Ламине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиЛамине Ямал Чемпионлар лигасида тарих ёзди ва Барселона Feyenoordни тор-мор этдиКеча, 23:59«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилинди«Ливерпуль» – «Атлетико», «Наполи» – «Арсенал» баҳслари асосий таркиблари эълон қилиндиКеча, 23:25Хавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиХавер Тебас Лионель Мессининг Испания клубини сотиб олиши ҳақида фикр билдирдиКеча, 22:38Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиКеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди