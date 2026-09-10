«Бунёдкор»нинг кечаги мағлубиятидан сўнг Иван Бошкович бор ҳақиқатни очди
Ўзбекистон футболининг яқин ўтмишдаги энг ёрқин грандларидан бири бўлган «Бунёдкор» клуби ўз тарихидаги энг оғир инқирозли даврлардан бирини бошдан кечирмоқда. Жамоага нажоткор сифатида чақирилган черногориялик мутахассис Иван Бошкович бош мураббий сифатида қайтганига қарамай, қалтис мағлубиятли серия давом этди — тошкентликлар 21-турда Қаршида «Насаф»га 0:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Бироқ учрашув якунлангач ўтказилган матбуот анжумани натижадан кўра кўпроқ шов-шувга сабаб бўлди: Бошкович жамоа ичидаги оғир муҳит, кетма-кет кетган мураббийлар штаби ва энг муҳими — ойлаб маош олмай оила боқаётган футболчиларнинг аянчли ҳолати ҳақидаги ўткир саволларга очиқ ва жасур жавоб қайтарди. Хўш, нима учун Бошкович инқироздаги клубга қайтишга рози бўлди, кимлар жамоани ташлаб кетди ва «қалдирғочлар» қуйи лигага тушиб кетмаслик учун қандай имкониятга эга? Мақола охирида эса асосий интрига — «Бунёдкор»нинг ҳозирги энг бош вазифаси ва молиявий бўҳронга қарши мураббийнинг ягона нажот формуласи ҳақидаги барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Қаршидаги 0:3 ва жамоанинг ички руҳияти: «Йигитлар таслим бўлишмади»
Қаршида кечган беллашувда мағлубият қайд этилган бўлса-да, Бошкович шогирдларининг курашчанлигини алоҳида эътироф этди:
Хатолар жазоланди: Мураббий рақиб дарвозаси олдида имкониятлар яратилгани, аммо биттагина хато туфайли рақиб уларни тезда жазолаб кетганини таъкидлади;
Мажбурий таваккалчилик: Ҳисобни ўзгартириш учун жамоа таваккал қилишга мажбур бўлди; бу услуб баъзида вазиятлар олиб келган бўлса, баъзида қарши ҳужумларга йўл очди;
Иккинчи бўлимдаги фаоллик: Танаффусдан кейин футболчилар босим ва ҳаяжондан қутулиб, анча дадил ҳаракат қилди ва охиригача курашди.
«Бугун биз яхши формада эканимизни кўрсатдик. Энг муҳими — ўйиндан тушиб қолмадик ва таслим бўлмадик. Бизда энди йўқотадиган нарса деярли қолмади, шу боис йигитлар фақат ниманидир ютиб олиш учун бор кучларини майдонга ташламоқда», — дея таъкидлади Иван Бошкович.
Маошсиз футболчилар, ташлаб кетганлар ва молиявий муаммолар
Матбуот анжуманининг энг оғриқли қисми клубдаги молиявий инқирозга қаратилди:
Ойликсиз қолган таркиб: Журналистларнинг «Оиласига маош олиб бора олмаётган футболчиларни бошқариш қанчалик оғир?» деган саволига мураббий шикоят қилишдан наф йўқлигини билдирди;
Истамаганлар кетди, қолганлар эса футбол учун қолди: Мураббийнинг очиқлашича, бу мураккаб шароитда баъзи футболчилар ўз хоҳиши билан жамоани тарк этган; ҳозир таркибда қолганлар эса нолиш учун эмас, балки майдонда ҳалол футбол ўйнаш ва ўз устида ишлаш учун қолганлардир;
Мураббийлар штабидаги бўшлиқ: Аввалги мураббийлар штаби кетганидан сўнг янги штабни шакллантириш масаласи долзарб бўлиб турибди, аммо ҳозир бор куч машғулотларга йўналтирилган.
Асосий ечим ва «Бунёдкор»ни элитада сақлаб қолиш вазифаси
Кўпчилик ўзбек футболи ихлосмандлари ва мутахассисларини қизиқтирган энг муҳим масала — молиявий ва кадрлар инқирозига юз тутган «Бунёдкор» Суперлигадан тушиб кетадими-йўқми, деган саволдир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Иван Бошкович клубга қайтишини шахсий манфаат ёки қулайлик эмас, балки «Бунёдкор»га бўлган кўп йиллик чексиз меҳри ва жамоа академияснинг катта салоҳиятига ишониши билан изоҳлади. Мураббий молиявий масалалар раҳбарият томонидан ҳал этилиши кераклигини, унинг вазифаси эса фақат футбол билан шуғулланиш эканини қатъий билдирди. Бугунги кунда жамоанинг бирдан-бир бош вазифаси — ҳар қандай қийинчилик ва йўқотишларга қарамай, «Бунёдкор»ни Суперлигада сақлаб қолишдир. Агар маошсиз қолган футболчилар руҳан синмасдан, мана шундай ички бирдамликни сақлай олишса, жамоа элитадаги ўрнини ҳимоя қилиб қолиш имкониятига эга.
Сизнингча, Иван Бошкович молиявий инқироз ва маошлар тўланмаётган оғир шароитда «Бунёдкор»ни қуйи лигага тушиб кетишдан асраб қола оладими ёки клуб бошқарувидаги хатолар жамоани Про лигага етаклайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу оғриқли муаммо таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
…