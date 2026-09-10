Ўзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилди
Ўзбекистонлик боксчи Жасурбек Йўлдошев профессионал рингда яна бир ишончли ғалабани қўлга киритди. 23 ёшли ҳамюртимиз Германияда ўтказилган бокс оқшомида америкалик рақибини биринчи раунднинг ўзида нокаутга учратди.
2023 йилги Жаҳон чемпионати иштирокчиси бўлган Жасурбек Йўлдошев Людвигсхафен шаҳрида ташкил этилган проф бокс кечасида ярим оғир вазн тоифасида рингга кўтарилди.
Унинг рақиби америкалик Якоб Миллер бўлди.
Жанг 6 раундга мўлжалланган эди
Йўлдошев — Миллер жанги ярим оғир вазн тоифасида 6 раундга мўлжалланган эди.
Бироқ жанг белгиланган масофани босиб ўтишига ҳожат қолмади.
Ҳамюртимиз биринчи раунддаёқ рақибига ҳал қилувчи зарбани бериб, учрашувни нокаут билан якунлади.
Шу тариқа Жасурбек профессионал боксдаги навбатдаги ғалабасини жуда ишончли тарзда расмийлаштирди.
4 жанг — 4 ғалаба
Бу натижа Жасурбек Йўлдошевнинг профессионал фаолиятидаги тўртинчи жангидаги тўртинчи ғалабаси бўлди.
Энг эътиборлиси, 23 ёшли боксчи ҳозирча профессионал рингда мағлубият нималигини билмаяпти.
Йўлдошевнинг натижаси:
Кўрсаткич
Натижа
Профессионал жанглар
4
Ғалабалар
4
Мағлубиятлар
0
Нокаут
1 та
Ушбу ғалаба ўзбек боксчисининг профессионал рингдаги дастлабки қадамлари муваффақиятли кечаётганини кўрсатди.
Жаҳон чемпионатидан профессионал рингга
Жасурбек Йўлдошев ўзбек бокс мактабидан етишиб чиққан истеъдодли спортчилардан бири.
У 2023 йилда Жаҳон чемпионатида иштирок этган ва энди профессионал боксда ўз номини шакллантиришга ҳаракат қилмоқда.
Профессионал рингдаги ҳар бир жанг унинг тажрибасини ошириб, юқори даражадаги рақиблар билан беллашишга тайёргарлигини кучайтириб боради.
Германиядаги жангда эса Йўлдошев ўз имкониятларини яна бир бор намойиш қилди.
Ўзбек боксининг яна бир вакили ўз йўлини бошламоқда
Ўзбекистон бокс мактаби халқаро майдонда кўплаб юқори даражали спортчиларни етиштириб берган.
Олимпия ва жаҳон чемпионлари билан танилган ўзбек боксида профессионал рингда ҳам янги авлод вакиллари тобора кўпроқ кўриниш бермоқда.
Жасурбек Йўлдошевнинг 4 жангда 4 ғалабадан иборат бошланғич натижаси ҳам унинг профессионал фаолиятига қизиқишни ошириши табиий.
Айниқса, навбатдаги жангларнинг қандай рақибларга қарши ўтиши ва боксчининг ярим оғир вазндаги йўли қандай давом этиши мухлислар учун қизиқ бўлади.
Энди навбатдаги қадам қандай бўлади?
Йўлдошев учун Германиядаги ғалаба профессионал фаолиятидаги яна бир муҳим босқич бўлди.
Биринчи раунддаги нокаут унинг техник ва жисмоний имкониятларини намойиш этган бўлса, кейинги жангларда рақиблар даражаси ҳам тобора ошиши мумкин.
Ҳозирча эса рақамлар Жасурбек томонда: 4 та жанг, 4 та ғалаба ва профессионал рингда мағлубиятсиз серия.
23 ёшли ўзбек боксчисининг кейинги жанглари унинг катта профессионал мақсадлар сари қанчалик тез ҳаракатлана олишини кўрсатади.
…