Ўзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилди

·20·Спорт
Ўзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилди

Ўзбекистонлик боксчи Жасурбек Йўлдошев профессионал рингда яна бир ишончли ғалабани қўлга киритди. 23 ёшли ҳамюртимиз Германияда ўтказилган бокс оқшомида америкалик рақибини биринчи раунднинг ўзида нокаутга учратди.

2023 йилги Жаҳон чемпионати иштирокчиси бўлган Жасурбек Йўлдошев Людвигсхафен шаҳрида ташкил этилган проф бокс кечасида ярим оғир вазн тоифасида рингга кўтарилди.

Унинг рақиби америкалик Якоб Миллер бўлди.

Жанг 6 раундга мўлжалланган эди

Йўлдошев — Миллер жанги ярим оғир вазн тоифасида 6 раундга мўлжалланган эди.

Бироқ жанг белгиланган масофани босиб ўтишига ҳожат қолмади.

Ҳамюртимиз биринчи раунддаёқ рақибига ҳал қилувчи зарбани бериб, учрашувни нокаут билан якунлади.

Шу тариқа Жасурбек профессионал боксдаги навбатдаги ғалабасини жуда ишончли тарзда расмийлаштирди.

4 жанг — 4 ғалаба

Бу натижа Жасурбек Йўлдошевнинг профессионал фаолиятидаги тўртинчи жангидаги тўртинчи ғалабаси бўлди.

Энг эътиборлиси, 23 ёшли боксчи ҳозирча профессионал рингда мағлубият нималигини билмаяпти.

Йўлдошевнинг натижаси:

Кўрсаткич

Натижа

Профессионал жанглар

4

Ғалабалар

4

Мағлубиятлар

0

Нокаут

1 та

Ушбу ғалаба ўзбек боксчисининг профессионал рингдаги дастлабки қадамлари муваффақиятли кечаётганини кўрсатди.

Жаҳон чемпионатидан профессионал рингга

Жасурбек Йўлдошев ўзбек бокс мактабидан етишиб чиққан истеъдодли спортчилардан бири.

У 2023 йилда Жаҳон чемпионатида иштирок этган ва энди профессионал боксда ўз номини шакллантиришга ҳаракат қилмоқда.

Профессионал рингдаги ҳар бир жанг унинг тажрибасини ошириб, юқори даражадаги рақиблар билан беллашишга тайёргарлигини кучайтириб боради.

Германиядаги жангда эса Йўлдошев ўз имкониятларини яна бир бор намойиш қилди.

Ўзбек боксининг яна бир вакили ўз йўлини бошламоқда

Ўзбекистон бокс мактаби халқаро майдонда кўплаб юқори даражали спортчиларни етиштириб берган.

Олимпия ва жаҳон чемпионлари билан танилган ўзбек боксида профессионал рингда ҳам янги авлод вакиллари тобора кўпроқ кўриниш бермоқда.

Жасурбек Йўлдошевнинг 4 жангда 4 ғалабадан иборат бошланғич натижаси ҳам унинг профессионал фаолиятига қизиқишни ошириши табиий.

Айниқса, навбатдаги жангларнинг қандай рақибларга қарши ўтиши ва боксчининг ярим оғир вазндаги йўли қандай давом этиши мухлислар учун қизиқ бўлади.

Энди навбатдаги қадам қандай бўлади?

Йўлдошев учун Германиядаги ғалаба профессионал фаолиятидаги яна бир муҳим босқич бўлди.

Биринчи раунддаги нокаут унинг техник ва жисмоний имкониятларини намойиш этган бўлса, кейинги жангларда рақиблар даражаси ҳам тобора ошиши мумкин.

Ҳозирча эса рақамлар Жасурбек томонда: 4 та жанг, 4 та ғалаба ва профессионал рингда мағлубиятсиз серия.

23 ёшли ўзбек боксчисининг кейинги жанглари унинг катта профессионал мақсадлар сари қанчалик тез ҳаракатлана олишини кўрсатади.

Жасурбек Йўлдошевпрофессионал боксЎзбекистон боксчисиГерманиядаги жангнокаутярим оғир вазнжаҳон чемпионат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Бугун, 07:12Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиБугун, 07:099 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди9 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 06:57«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирдиБугун, 06:51Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»Кечаги мағлубиятдан сўнг Миржалол Қосимов: «ВАР чизиғини орқадан чизишди, жуда уятли!»Бугун, 06:49Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!Бугун, 06:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди