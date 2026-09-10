Apple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқда
Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгаллаган Жон Тернус ўзининг илк тақдимотидаёқ iPhone қурилмаси бренд марказида қолишини қатъий таъкидлади. Ушбу ёндашув сунъий интеллект даврида смартфонларнинг келажагига оид шубҳаларга қарши муҳим жавоб бўлиб, компания стратегиясида туб бурилиш ясамоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Жон Тернус ўзининг чоршанба куни бўлиб ўтган илк тақдимотида iPhone смартфонини сунъий интеллект давридаги асосий маҳсулот сифатида эълон қилди. Унинг сўзларига кўра, дунёда шахсий интеллектуал марказ вазифасини iPhone'дан кўра яхшироқ бажарадиган бошқа маҳсулот йўқ.
Стив Жобс ғоясининг замонавий талқиниМазкур ёндашув аввалги раҳбар Тим Кук сиёсатидан сезиларли даражада фарқ қилади. Тим Кук ўз даврида Валл Стреэт таҳлилчиларига Apple фақатгина битта маҳсулот — iPhone'дан иборат эмаслигини тушунтиришга уриниб келган эди. Қолаверса, сўнгги пайтларда интернет нашрларида смартфонлар даври ўтиб бораётгани ва компания iPhone'дан кейинги даврни ўйлаб топиши кераклиги ҳақида танқидий мақолалар кўпайганди.
Бироқ Жон Тернус бу фикрларга қўшилмаган ҳолда, iPhone'ни янги интеллектуал ёрдамчи стратегиясининг ўзагига айлантирди. Ушбу қараш компаниянинг келгуси йиллардаги асосий ривожланиш йўналишини белгилаб бериши кутилмоқда.
Тарихий ўхшашликлар ва келажак истиқболлариКомпания тарихига назар ташласак, Стив Жобс бундан 25 йил муқаддам — 2001-йилда худди шундай стратегияни Мак компьютерлари учун қўллаган эди. Ўша пайтда ҳам кўплаб кузатувчилар шахсий компьютерлар даври тугаётганини башорат қилишганди.
Макворлд Нев Ёрк тақдимотида Стив Жобс ўша даврдаги пессимистик башоратларга қарши чиқиб, Мак компьютерлари ўз аҳамиятини йўқотмаслигини, аксинча, учинчи буюк даврига қадам қўяётганини таъкидлаган эди. Ўша пайтда Мак турли рақамли қурилмаларни бирлаштирувчи рақамли марказ вазифасини ўтаган бўлса, бугунги кунда Жон Тернус худди шу ғояни iPhone атрофида шакллантирмоқда.
…