Apple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқда

·4·Техно
Apple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқда

Apple компаниясининг бош директори лавозимини эгаллаган Жон Тернус ўзининг илк тақдимотидаёқ iPhone қурилмаси бренд марказида қолишини қатъий таъкидлади. Ушбу ёндашув сунъий интеллект даврида смартфонларнинг келажагига оид шубҳаларга қарши муҳим жавоб бўлиб, компания стратегиясида туб бурилиш ясамоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Жон Тернус ўзининг чоршанба куни бўлиб ўтган илк тақдимотида iPhone смартфонини сунъий интеллект давридаги асосий маҳсулот сифатида эълон қилди. Унинг сўзларига кўра, дунёда шахсий интеллектуал марказ вазифасини iPhone'дан кўра яхшироқ бажарадиган бошқа маҳсулот йўқ.

Стив Жобс ғоясининг замонавий талқини

Мазкур ёндашув аввалги раҳбар Тим Кук сиёсатидан сезиларли даражада фарқ қилади. Тим Кук ўз даврида Валл Стреэт таҳлилчиларига Apple фақатгина битта маҳсулот — iPhone'дан иборат эмаслигини тушунтиришга уриниб келган эди. Қолаверса, сўнгги пайтларда интернет нашрларида смартфонлар даври ўтиб бораётгани ва компания iPhone'дан кейинги даврни ўйлаб топиши кераклиги ҳақида танқидий мақолалар кўпайганди.

Бироқ Жон Тернус бу фикрларга қўшилмаган ҳолда, iPhone'ни янги интеллектуал ёрдамчи стратегиясининг ўзагига айлантирди. Ушбу қараш компаниянинг келгуси йиллардаги асосий ривожланиш йўналишини белгилаб бериши кутилмоқда.

Тарихий ўхшашликлар ва келажак истиқболлари

Компания тарихига назар ташласак, Стив Жобс бундан 25 йил муқаддам — 2001-йилда худди шундай стратегияни Мак компьютерлари учун қўллаган эди. Ўша пайтда ҳам кўплаб кузатувчилар шахсий компьютерлар даври тугаётганини башорат қилишганди.

Макворлд Нев Ёрк тақдимотида Стив Жобс ўша даврдаги пессимистик башоратларга қарши чиқиб, Мак компьютерлари ўз аҳамиятини йўқотмаслигини, аксинча, учинчи буюк даврига қадам қўяётганини таъкидлаган эди. Ўша пайтда Мак турли рақамли қурилмаларни бирлаштирувчи рақамли марказ вазифасини ўтаган бўлса, бугунги кунда Жон Тернус худди шу ғояни iPhone атрофида шакллантирмоқда.

AppleiPhoneЖон ТернусСтив ЖобсТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиБугун, 01:20Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаБугун, 01:20Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиApple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиБугун, 00:54Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиБугун, 00:50Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиApple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиБугун, 00:28Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди