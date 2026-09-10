Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди
Apple компанияси янги бош директор Жон Тернус раислигидаги илк кузги тақдимотида ўзининг энг сўнгги қурилмалари, жумладан, кўпчилик узоқ кутган илк буклама смартфони ҳамда янги авлод гаджетларини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, "Сурприсе анд Суншине" деб номланган мазкур тадбир технология оламида катта қизиқиш уйғотди ва бренд тарихидаги муҳим бурилиш нуқталаридан бирига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниянинг энг асосий эътибор марказидаги маҳсулоти iPhone Дуо деб номланган буклама телефон бўлди. Ушбу қурилма очилган ҳолатда 7.6 дюймли Ретина дисплейга эга бўлса, унинг ташқи экрани 5.4 дюймни ташкил этади. Apple вакилларининг таъкидлашича, янги қурилма iPad планшетларининг кўп функциядорлигидан илҳомланган ҳолда яратилган.
iPhone Дуо имкониятлари ва камера тизимиБуклама смартфаннинг ички дисплейи бутунлай экрандан иборат кўринишни таъминловчи махсус экраности камераси билан жиҳозланган. Қурилма ички экранда 31 соатгача, ташқи экранда эса 44 соатгача видеони қайта ижро этиш қувватига эга. Техник кўрсаткичларга кўра, у 48 мегапикселли фусион асосий камера ҳамда 2 каррали оптик зоомга эга 48 мегапикселли ультравиде камерани ўз ичига олади.
Шунингдек, фойдаланувчилар бошқа буклама қурилмалардаги каби асосий камера ёрдамида селфи тушиб, ташқи экран орқали тасвирни олдиндан кўриш имкониятига эга бўладилар. iPhone Дуо модели учун махсус ишлаб чиқилган илгич (ҳинге) 5-даражали алюминийдан тайёрланган бўлиб, унинг силлиқ очилиб-ёпилишини таъминлаш учун юздан ортиқ махсус муҳандислик қисмларини ўз ичига олади.
iPhone 18 Pro туркумидаги янгиликларТадбирда, шунингдек, iPhone 18 Pro линияси ҳам эълон қилинди. У ўзидан олдинги моделларнинг дизайнини сақлаб қолган бўлса-да, асосий янгиланишлар камерага қаратилган. Янги Pro серияли камера олтита юпқа пичоқча ёрдамида бошқариладиган ўзгарувчан диафрагмали 48 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган.
Мазкур тизим ёруғлик паст бўлган шароитларда суратга олиш сифатини сезиларли даражада яхшилаши ҳамда тасвирга олиш тезлигини ошириши кутилмоқда. Дастурий таъминот қисмида эса оқ ранг баланси, затвор тезлиги, диафрагма ва гистограммани ўз ичига олган янги профессионал бошқарув элементлари жорий этилди.
Қурилманинг янги "Пҳотограпҳик Стйлес" функцияси текстура ва донадорликни бошқаришда кенгроқ мослашувчанликни тақдим этади. Бундан ташқари, янги камера Долбй HDR Висион форматида 4K видео ёзиб олиш ва тасвирга олиб бўлингандан кейин кинематографик эффектларни қўллаш имкониятини беради.
Маълум қилинишича, iPhone Дуо смартфонининг бошланғич нархи 1,999 долларни ташкил этиб, 256 GB хотира билан икки хил рангда сотувга чиқарилади. Қурилма учун олдиндан буюртмалар жорий йилнинг 16-октабридан бошланади, 23-октабрдан бошлаб эса дўконлар пештахталаридан ўрин олади.
…