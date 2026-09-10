Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди

·8·Техно
Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди

Apple компанияси янги бош директор Жон Тернус раислигидаги илк кузги тақдимотида ўзининг энг сўнгги қурилмалари, жумладан, кўпчилик узоқ кутган илк буклама смартфони ҳамда янги авлод гаджетларини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, "Сурприсе анд Суншине" деб номланган мазкур тадбир технология оламида катта қизиқиш уйғотди ва бренд тарихидаги муҳим бурилиш нуқталаридан бирига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг энг асосий эътибор марказидаги маҳсулоти iPhone Дуо деб номланган буклама телефон бўлди. Ушбу қурилма очилган ҳолатда 7.6 дюймли Ретина дисплейга эга бўлса, унинг ташқи экрани 5.4 дюймни ташкил этади. Apple вакилларининг таъкидлашича, янги қурилма iPad планшетларининг кўп функциядорлигидан илҳомланган ҳолда яратилган.

iPhone Дуо имкониятлари ва камера тизими

Буклама смартфаннинг ички дисплейи бутунлай экрандан иборат кўринишни таъминловчи махсус экраности камераси билан жиҳозланган. Қурилма ички экранда 31 соатгача, ташқи экранда эса 44 соатгача видеони қайта ижро этиш қувватига эга. Техник кўрсаткичларга кўра, у 48 мегапикселли фусион асосий камера ҳамда 2 каррали оптик зоомга эга 48 мегапикселли ультравиде камерани ўз ичига олади.

Шунингдек, фойдаланувчилар бошқа буклама қурилмалардаги каби асосий камера ёрдамида селфи тушиб, ташқи экран орқали тасвирни олдиндан кўриш имкониятига эга бўладилар. iPhone Дуо модели учун махсус ишлаб чиқилган илгич (ҳинге) 5-даражали алюминийдан тайёрланган бўлиб, унинг силлиқ очилиб-ёпилишини таъминлаш учун юздан ортиқ махсус муҳандислик қисмларини ўз ичига олади.

iPhone 18 Pro туркумидаги янгиликлар

Тадбирда, шунингдек, iPhone 18 Pro линияси ҳам эълон қилинди. У ўзидан олдинги моделларнинг дизайнини сақлаб қолган бўлса-да, асосий янгиланишлар камерага қаратилган. Янги Pro серияли камера олтита юпқа пичоқча ёрдамида бошқариладиган ўзгарувчан диафрагмали 48 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган.

Мазкур тизим ёруғлик паст бўлган шароитларда суратга олиш сифатини сезиларли даражада яхшилаши ҳамда тасвирга олиш тезлигини ошириши кутилмоқда. Дастурий таъминот қисмида эса оқ ранг баланси, затвор тезлиги, диафрагма ва гистограммани ўз ичига олган янги профессионал бошқарув элементлари жорий этилди.

Қурилманинг янги "Пҳотограпҳик Стйлес" функцияси текстура ва донадорликни бошқаришда кенгроқ мослашувчанликни тақдим этади. Бундан ташқари, янги камера Долбй HDR Висион форматида 4K видео ёзиб олиш ва тасвирга олиб бўлингандан кейин кинематографик эффектларни қўллаш имкониятини беради.

Маълум қилинишича, iPhone Дуо смартфонининг бошланғич нархи 1,999 долларни ташкил этиб, 256 GB хотира билан икки хил рангда сотувга чиқарилади. Қурилма учун олдиндан буюртмалар жорий йилнинг 16-октабридан бошланади, 23-октабрдан бошлаб эса дўконлар пештахталаридан ўрин олади.

AppleiPhoneДуоiPhone18ProТехнологияТақдимот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаБугун, 01:20Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиApple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиБугун, 00:54Honor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max камераси имкониятлари намойиш этилдиБугун, 00:50Apple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиApple Watch янги функцияси суҳбатларни тинглаб, уларни хулоса қиладиБугун, 00:28Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этди: Дуо модели сунъий интеллект ёрдамида яратилдиБугун, 00:27Apple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиApple компанияси 2-нанометрли A20 Pro процессорини намойиш этдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди