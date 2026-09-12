Конор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширди
Профессионал бокс олами яна бир мисли кўрилмаган анатомик ва жисмоний трансформацияга гувоҳ бўлди. Британиялик 29 ёшли чарм қўлқоп устаси Конор Бенн ярим ўрта вазн тоифасида WBC камари соҳиби, келиб чиқиши мексикалик бўлган машҳур Райан Гарсияга қарши бўлиб ўтадиган супержанг олдидан барчани ҳайратда қолдирди. Расмий тарози маросимидан атиги саккиз соат ўтиб, Бенн ўз танасига нақ 14,7 килограмм вазн қўшишга муваффақ бўлганини эълон қилди. АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ташкил этилаётган «Zuffa Boxing» турнирининг марказий баҳси сифатида кутилаётган ушбу тўқнашув шартномасида қайта тарози чекловининг йўқлиги британиялик боксчининг рингга ҳақиқий «оғир вазнли монстр» қиёфасида чиқишига йўл очди.
Хўш, Бенн қандай қилиб қисқа фурсатда 80,9 килограммгача «семирди», Гарсия бундай жисмоний босимга қандай дош беради ва эртага, 13 сентябрь тонгида Лас-Вегас рингида кимнинг қўли баланд келади?
66,2 дан 80,9 кг гача: 8 соатлик шов-шувли сакраш
Тарози маросимидан кейинги қисқа вақт ичида содир бўлган ўзгариш ҳатто тажрибали мутахассисларни ҳам ёқа ушлашга мажбур қилди:
Кеча оқшомдаги натижа — 66,2 кг: Кеча расмий тарозига чиққан Конор Бенн белгиланган лимитни аниқ бажариб, 66,2 килограмм вазн кўрсатган эди;
Бугунги сакраш — 80,9 кг (178,4 фунт): Орадан атиги 8 соат ўтиб, организмни қайта регидратация қилиш ва озиқлантириш орқали унинг вазни 80,9 кг гача кўтарилди — бу нақ 14,7 килограммлик кескин ўсиш демакдир;
Шартномада лимит йўқлиги қўл келди: Энг муҳим жиҳати, боксчилар ўртасидаги келишувда жанг куни қайта тарозига тушиш ёки вазнни маълум чекловда ушлаб туриш бўйича ҳеч қандай шарт қўйилмаган;
Рингдаги вазн устунлиги: Бу ҳолат британиялик жангчига рингда рақибидан анча оғирроқ, гавдалироқ ва зарба жиҳатдан кучлироқ бўлиш имкониятини беради.
Рисоладаги нокаутчилар тўқнашуви: Гарсия ва Бенн кўрсаткичлари
Икки рақибнинг профессионал рингдаги тажрибаси ва статистикаси шиддатли жангни ваъда қилмоқда:
Райан Гарсия (27 ёш, АҚШ): 2016 йилда профессионал фаолиятини бошлаган ва 2023 йилдан буён ярим ўрта вазнда жанг олиб бораётган чарм қўлқоп устаси ўз ҳисобига 24 та ғалаба (20 таси нокаут билан) ёзиб қўйган, атиги 2 марта мағлубиятга учраган;
Конор Бенн (29 ёш, Буюк Британия): 2016 йилнинг апрелида катта боксга қадам қўйган Бенн ҳисобида 25 та ғалаба (14 таси муддатидан олдин) ва 1 та мағлубият мавжуд;
Зарба қуввати ва тезлик тўқнашуви: Гарсиянинг чап қўл хуки ва чақмоқдек тезлиги Бенннинг вазн оғирлиги, агрессив босими ва жисмоний кучига қарши синовдан ўтади.
13 сентябрь тонги, Лас-Вегас: «Zuffa Boxing» турнирида нималар кутилмоқда?
Чарм қўлқоп мухлисларининг нигоҳи эртага саҳарда океан ортига қаратилади:
«Zuffa Boxing» лойиҳаси: Янги промоушен доирасида ташкил этилаётган ушбу мусобақа йилнинг энг ёрқин ва муросасиз шоуларидан бири бўлиши кутилмоқда;
Жанг вақти: Мазкур марказий баҳс эртага, 13 сентябрь куни тонг саҳарда Лас-Вегас шаҳридан тўғридан-тўғри эфирга узатилади;
Ҳаёт-мамот жанги: Ғалаба қозонган томон ярим ўрта вазннинг мутлақ етакчисига айланиб, супер-гонорарли жанглар эшигини очади, ютқазган боксчи эса элита сафидан сезиларли даражада орқага чекинади.
Конор Бенннинг саккиз соатлик бу жисмоний найранги унга ҳақиқий устунлик берадими ёки ортиқча вазн унинг тезлигини ўлдириб, Гарсиянинг нишонига айлантирадими — бунга ринг берадиган жавоб жуда яқин.
Сизнингча, Конор Бенннинг жанггача қарийб 15 килограмм оғирлашиб олиши унга ғалаба келтирадими ёки Райан Гарсиянинг чақмоқдек тезкор нокаут зарбалари бу режани чиппакка чиқарадими? Лас-Вегасдаги ушбу супержангда қайси боксчи муддатидан олдин ғалаба қозонади деб ўйлайсиз? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва бокс оламидаги ушбу қайноқ тўқнашув таҳлилини барча мухлисларга улашинг!
…