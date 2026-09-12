Конор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширди

·21·Спорт
Конор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширди

Профессионал бокс олами яна бир мисли кўрилмаган анатомик ва жисмоний трансформацияга гувоҳ бўлди. Британиялик 29 ёшли чарм қўлқоп устаси Конор Бенн ярим ўрта вазн тоифасида WBC камари соҳиби, келиб чиқиши мексикалик бўлган машҳур Райан Гарсияга қарши бўлиб ўтадиган супержанг олдидан барчани ҳайратда қолдирди. Расмий тарози маросимидан атиги саккиз соат ўтиб, Бенн ўз танасига нақ 14,7 килограмм вазн қўшишга муваффақ бўлганини эълон қилди. АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида ташкил этилаётган «Zuffa Boxing» турнирининг марказий баҳси сифатида кутилаётган ушбу тўқнашув шартномасида қайта тарози чекловининг йўқлиги британиялик боксчининг рингга ҳақиқий «оғир вазнли монстр» қиёфасида чиқишига йўл очди.

Хўш, Бенн қандай қилиб қисқа фурсатда 80,9 килограммгача «семирди», Гарсия бундай жисмоний босимга қандай дош беради ва эртага, 13 сентябрь тонгида Лас-Вегас рингида кимнинг қўли баланд келади?

66,2 дан 80,9 кг гача: 8 соатлик шов-шувли сакраш

Тарози маросимидан кейинги қисқа вақт ичида содир бўлган ўзгариш ҳатто тажрибали мутахассисларни ҳам ёқа ушлашга мажбур қилди:

  • Кеча оқшомдаги натижа — 66,2 кг: Кеча расмий тарозига чиққан Конор Бенн белгиланган лимитни аниқ бажариб, 66,2 килограмм вазн кўрсатган эди;

  • Бугунги сакраш — 80,9 кг (178,4 фунт): Орадан атиги 8 соат ўтиб, организмни қайта регидратация қилиш ва озиқлантириш орқали унинг вазни 80,9 кг гача кўтарилди — бу нақ 14,7 килограммлик кескин ўсиш демакдир;

  • Шартномада лимит йўқлиги қўл келди: Энг муҳим жиҳати, боксчилар ўртасидаги келишувда жанг куни қайта тарозига тушиш ёки вазнни маълум чекловда ушлаб туриш бўйича ҳеч қандай шарт қўйилмаган;

  • Рингдаги вазн устунлиги: Бу ҳолат британиялик жангчига рингда рақибидан анча оғирроқ, гавдалироқ ва зарба жиҳатдан кучлироқ бўлиш имкониятини беради.

Рисоладаги нокаутчилар тўқнашуви: Гарсия ва Бенн кўрсаткичлари

Икки рақибнинг профессионал рингдаги тажрибаси ва статистикаси шиддатли жангни ваъда қилмоқда:

  • Райан Гарсия (27 ёш, АҚШ): 2016 йилда профессионал фаолиятини бошлаган ва 2023 йилдан буён ярим ўрта вазнда жанг олиб бораётган чарм қўлқоп устаси ўз ҳисобига 24 та ғалаба (20 таси нокаут билан) ёзиб қўйган, атиги 2 марта мағлубиятга учраган;

  • Конор Бенн (29 ёш, Буюк Британия): 2016 йилнинг апрелида катта боксга қадам қўйган Бенн ҳисобида 25 та ғалаба (14 таси муддатидан олдин) ва 1 та мағлубият мавжуд;

  • Зарба қуввати ва тезлик тўқнашуви: Гарсиянинг чап қўл хуки ва чақмоқдек тезлиги Бенннинг вазн оғирлиги, агрессив босими ва жисмоний кучига қарши синовдан ўтади.

13 сентябрь тонги, Лас-Вегас: «Zuffa Boxing» турнирида нималар кутилмоқда?

Чарм қўлқоп мухлисларининг нигоҳи эртага саҳарда океан ортига қаратилади:

  • «Zuffa Boxing» лойиҳаси: Янги промоушен доирасида ташкил этилаётган ушбу мусобақа йилнинг энг ёрқин ва муросасиз шоуларидан бири бўлиши кутилмоқда;

  • Жанг вақти: Мазкур марказий баҳс эртага, 13 сентябрь куни тонг саҳарда Лас-Вегас шаҳридан тўғридан-тўғри эфирга узатилади;

  • Ҳаёт-мамот жанги: Ғалаба қозонган томон ярим ўрта вазннинг мутлақ етакчисига айланиб, супер-гонорарли жанглар эшигини очади, ютқазган боксчи эса элита сафидан сезиларли даражада орқага чекинади.

Конор Бенннинг саккиз соатлик бу жисмоний найранги унга ҳақиқий устунлик берадими ёки ортиқча вазн унинг тезлигини ўлдириб, Гарсиянинг нишонига айлантирадими — бунга ринг берадиган жавоб жуда яқин.

Сизнингча, Конор Бенннинг жанггача қарийб 15 килограмм оғирлашиб олиши унга ғалаба келтирадими ёки Райан Гарсиянинг чақмоқдек тезкор нокаут зарбалари бу режани чиппакка чиқарадими? Лас-Вегасдаги ушбу супержангда қайси боксчи муддатидан олдин ғалаба қозонади деб ўйлайсиз? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва бокс оламидаги ушбу қайноқ тўқнашув таҳлилини барча мухлисларга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилдиБугун, 21:13АПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангАПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангБугун, 21:09Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Бугун, 20:51«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурди«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурдиБугун, 19:30Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиМагнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиБугун, 19:20Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!Бугун, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?