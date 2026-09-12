Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!

·4·Спорт
Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!

Германия Бундеслигасининг 3-тури чинакам драматик курашлар, кутилмаган натижалар ва голлар ёмғирига бой тарзда якунланди. Дортмунднинг «Боруссия» клуби «Сигнал Идуна Парк»да «Падерборн»ни қабул қилиб, йирик ва ишончли 3:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди ҳамда 100 фоизлик натижа билан пешқадамлик пойгасини давом эттирди. Амалдаги чемпион Леверкузеннинг «Байер» жамоаси эса Аугсбургда оғир синовга дуч келиб, мағлубиятдан атиги 89-дақиқада Патрик Шикнинг нажот голи эвазига қутулиб қолди. Турнинг энг шов-шувли воқеаси эса Фрайбургда қайд этилди: майдон эгалари Менхенгладбахнинг «Боруссия» клубини 5:0 ҳисобида аёвсиз тор-мор этиб, мусобақа жадвалининг мутлақ 1-поғонасига кўтарилиб олди. Хўш, Бундеслиганинг дам олиш кунларидаги баҳсларида кимлар қаҳрамонга айланди ва турнир жадвалида қандай кутилмаган сурилишлар юз берди?

«Боруссия Дортмунд» — «Падерборн» (3:0): Нмечадан дубль ва 9 очколик максимум

Дортмундликлар ўз мухлислари қаршисида хатосиз ҳаракат қилиб, муҳим уч очкони нақд қилди:

  • 5-дақиқадаёқ тезкор гол: Учрашув дебютида Фабио Силва ҳисобни очиб, «асаларилар»га хотиржам устунлик тақдим этди;

  • Феликс Нмечадан сўнгги нуқта: Баҳс тақдирини 80 ва 89-дақиқаларда иккита гол урган Феликс Нмеча ҳал қилди — унинг дубли 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабани таъминлади;

  • 3 та ўйин — 3 та ғалаба: Дортмунд клуби 9 очко билан мусобақа жадвалида 2-ўринни эгаллаб, чемпионлик учун асосий даъвогар эканини яна бир бор исботлади;

  • «Падерборн» хавфли ҳудудда: Атиги 1 очкога эга бўлган меҳмонлар 15-поғонага шўнғиди.

«Аугсбург» — «Байер» (2:2): Шикнинг 89-дақиқадаги нажоти

Леверкузенликлар учун сафар баҳси ҳақиқий асаблар жангига айланди:

  • Кофаненинг устунлиги ва Грегоритч жавоби: 18-дақиқада Кофане ҳисобни очган бўлса-да, иккинчи бўлим бошида «Аугсбург» ҳужумчиси Грегоритч 5 дақиқа ичида (50 ва 55-дақиқалар) иккита тўп киритиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди;

  • 89-дақиқадаги драма: Хаби Алонсо шогирдлари кетма-кет босим уюштириб, 89-дақиқада чехиялик тўпурар Патрик Шикнинг аниқ зарбаси эвазига 2:2 ҳисобидаги дурангни илиб кетди;

  • «Байер» 6-ўринда: Ушбу очко йўқотишдан сўнг леверкузенликлар 4 очко билан 6-ўринда бормоқда, ажойиб старт олган «Аугсбург» эса 7 очко билан кучли учликдан жой олди.

Тур сенсацияси: «Фрайбург»нинг 5:0 ҳисобидаги шафқатсиз зарбаси ва «Ҳоффенҳайм» ғалабаси

Турнинг қолган тўқнашувлари ҳам мухлисларни бефарқ қолдирмади:

  • «Фрайбург» — мутлақ пешқадам (5:0): Ўз уйида Менхенгладбахнинг «Боруссия»сини қабул қилган «Фрайбург» рақиб дарвозасига жавобсиз бешта гол урди (Энгелҳардт ва Матановичдан дубль, Эггестеиндан битта гол). 3 турда 9 очко тўплаган жамоа тўплар нисбатига кўра Бундеслига карвонбошисига айланди;

  • Гладбах тубда (0 очко): Менхенгладбах клуби уч турдан сўнг бирорта ҳам очко жамғара олмай, 18-ўринда инқироз кўчасига кирди;

  • «Ҳоффенҳайм» — «Штутгарт» (2:1): Хлозекнинг дубли мезбонларга муҳим ғалабани тақдим этди (Миттелстадтнинг жавоб голи «Штутгарт»ни қутқара олмади).

Бундеслигада кутилмаган номлар — «Фрайбург» ва «Боруссия Дортмунд» турнир жадвали чўққисини эгаллаб олди. Грандларнинг очко йўқотиши ва ўртамиёна клубларнинг шиддати Германия чемпионатида бу мавсум мисли кўрилмаган рақобат кечишидан дарак бермоқда.

Сизнингча, бу мавсумда Бундеслигада «Байер» ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қила оладими ёки «Боруссия Дортмунд» ва сюрприз кўрсатаётган «Фрайбург» тахтга эгалик қиладими? Патрик Шикнинг сўнгги сониялардаги голи Леверкузенни катта инқироздан қутқариб қолдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболидаги ушбу қайноқ тур таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширдиКонор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширдиБугун, 20:36«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурди«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурдиБугун, 19:30Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиМагнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиБугун, 19:20Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!Бугун, 19:13“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилдиБугун, 18:13Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиЭнцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиБугун, 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?