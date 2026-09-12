Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!
Германия Бундеслигасининг 3-тури чинакам драматик курашлар, кутилмаган натижалар ва голлар ёмғирига бой тарзда якунланди. Дортмунднинг «Боруссия» клуби «Сигнал Идуна Парк»да «Падерборн»ни қабул қилиб, йирик ва ишончли 3:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди ҳамда 100 фоизлик натижа билан пешқадамлик пойгасини давом эттирди. Амалдаги чемпион Леверкузеннинг «Байер» жамоаси эса Аугсбургда оғир синовга дуч келиб, мағлубиятдан атиги 89-дақиқада Патрик Шикнинг нажот голи эвазига қутулиб қолди. Турнинг энг шов-шувли воқеаси эса Фрайбургда қайд этилди: майдон эгалари Менхенгладбахнинг «Боруссия» клубини 5:0 ҳисобида аёвсиз тор-мор этиб, мусобақа жадвалининг мутлақ 1-поғонасига кўтарилиб олди. Хўш, Бундеслиганинг дам олиш кунларидаги баҳсларида кимлар қаҳрамонга айланди ва турнир жадвалида қандай кутилмаган сурилишлар юз берди?
«Боруссия Дортмунд» — «Падерборн» (3:0): Нмечадан дубль ва 9 очколик максимум
Дортмундликлар ўз мухлислари қаршисида хатосиз ҳаракат қилиб, муҳим уч очкони нақд қилди:
5-дақиқадаёқ тезкор гол: Учрашув дебютида Фабио Силва ҳисобни очиб, «асаларилар»га хотиржам устунлик тақдим этди;
Феликс Нмечадан сўнгги нуқта: Баҳс тақдирини 80 ва 89-дақиқаларда иккита гол урган Феликс Нмеча ҳал қилди — унинг дубли 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабани таъминлади;
3 та ўйин — 3 та ғалаба: Дортмунд клуби 9 очко билан мусобақа жадвалида 2-ўринни эгаллаб, чемпионлик учун асосий даъвогар эканини яна бир бор исботлади;
«Падерборн» хавфли ҳудудда: Атиги 1 очкога эга бўлган меҳмонлар 15-поғонага шўнғиди.
«Аугсбург» — «Байер» (2:2): Шикнинг 89-дақиқадаги нажоти
Леверкузенликлар учун сафар баҳси ҳақиқий асаблар жангига айланди:
Кофаненинг устунлиги ва Грегоритч жавоби: 18-дақиқада Кофане ҳисобни очган бўлса-да, иккинчи бўлим бошида «Аугсбург» ҳужумчиси Грегоритч 5 дақиқа ичида (50 ва 55-дақиқалар) иккита тўп киритиб, мезбонларни олдинга олиб чиқди;
89-дақиқадаги драма: Хаби Алонсо шогирдлари кетма-кет босим уюштириб, 89-дақиқада чехиялик тўпурар Патрик Шикнинг аниқ зарбаси эвазига 2:2 ҳисобидаги дурангни илиб кетди;
«Байер» 6-ўринда: Ушбу очко йўқотишдан сўнг леверкузенликлар 4 очко билан 6-ўринда бормоқда, ажойиб старт олган «Аугсбург» эса 7 очко билан кучли учликдан жой олди.
Тур сенсацияси: «Фрайбург»нинг 5:0 ҳисобидаги шафқатсиз зарбаси ва «Ҳоффенҳайм» ғалабаси
Турнинг қолган тўқнашувлари ҳам мухлисларни бефарқ қолдирмади:
«Фрайбург» — мутлақ пешқадам (5:0): Ўз уйида Менхенгладбахнинг «Боруссия»сини қабул қилган «Фрайбург» рақиб дарвозасига жавобсиз бешта гол урди (Энгелҳардт ва Матановичдан дубль, Эггестеиндан битта гол). 3 турда 9 очко тўплаган жамоа тўплар нисбатига кўра Бундеслига карвонбошисига айланди;
Гладбах тубда (0 очко): Менхенгладбах клуби уч турдан сўнг бирорта ҳам очко жамғара олмай, 18-ўринда инқироз кўчасига кирди;
«Ҳоффенҳайм» — «Штутгарт» (2:1): Хлозекнинг дубли мезбонларга муҳим ғалабани тақдим этди (Миттелстадтнинг жавоб голи «Штутгарт»ни қутқара олмади).
Бундеслигада кутилмаган номлар — «Фрайбург» ва «Боруссия Дортмунд» турнир жадвали чўққисини эгаллаб олди. Грандларнинг очко йўқотиши ва ўртамиёна клубларнинг шиддати Германия чемпионатида бу мавсум мисли кўрилмаган рақобат кечишидан дарак бермоқда.
Сизнингча, бу мавсумда Бундеслигада «Байер» ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қила оладими ёки «Боруссия Дортмунд» ва сюрприз кўрсатаётган «Фрайбург» тахтга эгалик қиладими? Патрик Шикнинг сўнгги сониялардаги голи Леверкузенни катта инқироздан қутқариб қолдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболидаги ушбу қайноқ тур таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…