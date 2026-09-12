«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурди
Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида ўтказилаётган, мукофот жамғармаси нақ 1 миллион АҚШ долларини ташкил этувчи муҳташам Tech Mahindra Global Chess League (GCL) жамоавий турнирида чемпионлик тугуни тобора ечилиб бормоқда. Сайёранинг энг кучли олти юлдузли клуби иштирок этаётган мусобақада ўзбекистонлик ёш даҳо Жавоҳир Синдаров етакчилигидаги «Fyers American Gambits» жамоаси дунё шахматининг афсонаси Магнус Карлсен сардорлигидаги «Alpine Apl Pipers» жамоаси билан тўқнаш келди. Мусобақанинг рамзий бош тахтаси — «Icon board»да кечган Синдаров ва Карлсен дуэли бутун шахмат оламининг диққат марказида бўлди. Кескин курашлар остида кечган ушбу марказий матч ва 9:7 ҳисобидаги натижа турнир жадвалидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Хўш, биринчи тахтада Карлсен билан баҳс қандай якун топди, нима сабабдан Синдаров жамоаси пешқадамликни бой берди ва бугунги 10-турда франциялик Максим Вашье-Лагравга қарши бўлиб ўтадиган ўйин «Gambits»нинг финал йўлланмасини ҳал қила оладими?
Синдаров — Карлсен дуэли: 1-тахтадаги шиддат ва «Pipers»нинг 9:7 ҳисобидаги ғалабаси
Турнирнинг энг муҳим принципиал тўқнашувларидан бири драматик лаҳзаларга бой бўлди:
«Icon» тахтасида Карлсен билан жанг: Жавоҳир Синдаров жамоанинг бош лидери сифатида 1-тахтада қора доналарда шахмат қироли Магнус Карлсенга қарши ҳаракат қилди, аммо мураккаб тактик курашда номдор норвегиялик рақибига имкониятни бой берди;
Дубовнинг мағлубияти ва учта дуранг: Жамоадошлардан россиялик Даниил Дубов ҳиндистонлик гроссмейстер Видит Гужратҳига имкониятни бой берди, қолган уч тахтада эса томонлар муроса кўчасини танлаб, дуранг қайд этди;
Асаубаеванинг қаҳрамонлиги камлик қилди: Қозоғистонлик малика Бибисара Асаубаева ўз партиясида ишончли ғалабага эришган бўлса-да, бу умумий муваффақият учун етарли бўлмади — якунда Магнус Карлсеннинг «Alpine Apl Pipers» жамоаси 9:7 ҳисобида ғалабани илиб кетди;
Етакчилик қўлдан кетди: Ушбу тур олдидан 15 очкодан жамғариб, қўшимча кўрсаткичларга кўра карвонбоши бўлиб турган «Gambits» 18 очко жамғарган Карлсен жамоасини олдинга ўтказиб юборди.
Турнир жадвалида кескин бурилиш: Пойгада 3-ўрин ва «Ganges»нинг реванш умиди
Биргина турнинг натижаси 1 миллион долларлик лигадаги поғоналарни алмаштириб юборди:
Ян Непомняший клуби 1-ўринда: Қўшимча кўрсаткичлар бўйича 18 очко тўплаган «Ganges Grandmasters» жамоаси жадвалда пешқадамликни қўлга олди;
Кечаги 13:5 ҳисобидаги сабоқ: Эслатиб ўтамиз, ундан бир кун аввал Синдаров жамоаси айнан Ян Непомняший бошлиқ ушбу «Ganges Grandmasters» клубини 13:5 ҳисобида аёвсиз тор-мор этиб, мусобақада сенсация кўрсатган эди;
«Fyers American Gambits» 3-поғонада: Афсуски, Карлсен жамоасидан учралган мағлубиятдан сўнг Жавоҳир жамоаси 15 очко билан турнир жадвалининг 3-ўрнига тушди, бироқ чемпионлик учун имкониятлар ҳали ҳам сақланиб қолмоқда.
Бугун 10-тур: Жавоҳир Синдаров — Максим Вашье-Лаграв қарама-қаршилиги!
Мусобақанинг бугунги кун тартиби янада қайноқ тўқнашувни ваъда қилмоқда:
Рақиб — «Cheq Mumba Masters»: Бугун бўлиб ўтадиган ҳал қилувчи 10-турда «Fyers American Gambits» кучли «Cheq Mumba Masters» жамоасига қарши тахтага ўтиради;
Синдаров ва Вашье-Лаграв баҳси: Биринчи «Icon» тахтасида Жавоҳир Синдаров дунё блиц ва рапид усталаридан бири, франциялик супергроссмейстер Максим Вашье-Лаграв билан куч синашади;
Юлдузлар тўқнашуви: Рақиб жамоа таркибида Шахрияр Мамедьяров, Владимир Федосеев, Кларисса Йип, Ҳарика Дроновалли ва Бардия Данешвар каби хавфли гроссмейстерлар жамланган;
Ғалаба — ҳаёт-мамот масаласи: Финал босқичига йўл олиш ва мукофот жамғармаси учун курашни давом эттириш учун Синдаров, Бибисара Асаубаева, Даниил Дубов, Ниҳал Сарин, Марк-Андриа Маурицци ва Сара Ҳадемдан иборат жамоа фақат ғалаба учун жанг қилиши шарт.
Tech Mahindra Global Chess League мусобақасидаги ушбу кескин бурилишлар Жавоҳир Синдаровнинг жаҳон элитаси орасида нақадар улкан кучга айланганини кўрсатмоқда. Карлсенга қарши олинган тажриба ўзбек шахматчисига бугунги франциялик рақиб билан баҳсда янги ғалаба келтириши кутилмоқда.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров бугунги 10-турда франциялик Максим Вашье-Лагравни мағлуб этиб, жамоасини яна турнир пешқадамига айлантира оладими? 1 миллион долларлик кубок якунда Карлсенга насиб этадими ёки Синдаров ва Асаубаева жамоаси шоҳсупани забт этадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Ҳиндистондаги ушбу бебаҳо шахмат жанги таҳлилини барча шахмат ихлосмандларига улашинг!
…