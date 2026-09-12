Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!

·5·Спорт
Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!

Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида бўлиб ўтаётган энг нуфузли ва юқори мукофот жамғармасига эга бўлган жамоавий турнир — Tech Mahindra Global Chess League-2026 мусобақасида ҳақиқий шахмат драмаси ва шов-шувли лаҳзалар кузатилмоқда. Дунёнинг энг иқтидорли шахмат маликаларидан бири, икки карра блиц бўйича жаҳон чемпиони ҳисобланган қозоғистонлик Бибисара Асаубаева турнирдаги илк шахсий ғалабасини ниҳоят қўлга киритди. Мусобақанинг дастлабки баҳсларида кетма-кет омадсизликка учраган қозоқ шахматчиси ушбу партиядан сўнг қалбидаги барча ҳиссиётларини тўкиб солди. Энг қизиғи, Бибисаранинг таъкидлашича, ўзбекистонлик ёш вундеркинд, олимпиада чемпиони Жавоҳир Синдаров унинг бу муваффақиятсизликлари устидан самимий ҳазил қилиб, руҳий далда берган экан. Россиялик Полина Шуваловадан олинган шафқатсиз реванш, 13:5 ҳисобидаги йирик ғалаба ва баҳснинг энг яхши ўйинчиси унвони — буларнинг бари Асаубаевани яна эътибор марказига олиб чиқди. Хўш, Жавоҳир Синдаров жамоадошига айнан нима деган эди ва ушбу ғалаба «FYERS American Gambits» жамоасининг тақдирини қандай ўзгартирди?

«Жавоҳир менга: “Ғалабаларим жуда кўп, биттасини сенга берайми?” деди»: Бибисаранинг самимий иқрори

Бангалордаги баҳсдан сўнг Бибисара Асаубаева ўзининг узоқ кутилган ғалабаси ва жамоадоши Жавоҳир Синдаров билан бўлган қизиқарли суҳбат тафсилотларини очиқлади:

  • «Умуман ютказа олмайдигандек туюлаётганди»: «Ниҳоят, ушбу турнирдаги биринчи партиямда ғалаба қозондим. Чунки баъзи партияларимда қандай ўйнаганимга қараб, бу умуман амалга ошмайдигандек туюлаётганди», дея турнир стартидаги психологик босимни тан олди шахматчи;

  • Синдаровдан ноодатий троллинг ва далда: Қозоғистонлик гроссмейстер ўзбек шахматчисининг ҳазилини эслади: «Кеча эса Жавоҳир мен билан ҳазиллашиб: “Балким, ғалабаларимдан бирини сенга бериб қўяйми? Менда улар жуда кўп”, деди»;

  • «Энди ўз ғалабам бор!»: Бибисара Жавоҳирнинг ҳазилига муносиб жавоб бериб: «Аммо, ўйлайманки, энди ўз ғалабам бор ва жамоамиз билан бирга матчда ғалаба қозонганимиздан жуда хурсандман», дея қувончини яширмади.

3:0 ҳисобидаги тотал тор-мор: Полина Шуваловадан олинган ширин қасос

8-тур доирасида кечган учрашув аёллар тахтасидаги мутлақ принципиал тўқнашувга айланди:

  • Асаубаева ва Шувалова дуэли: Турнирнинг 8-турида Бибисара россиялик кучли шахматчи Полина Шуваловага қарши оқ доналарда доно ҳаракат қилди;

  • 3:0 — шафқатсиз реванш: Биринчи даврада Шуваловага имкониятни бой берган Асаубаева бу гал рақибасига ҳеч қандай имконият қолдирмади ва 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, аламли мағлубиятнинг қасосини олди;

  • Учрашувнинг энг яхши ўйинчиси: Ушбу шиддатли ва бенуқсон партияси учун Бибисара Асаубаева ташкилотчилар томонидан бутун учрашувнинг энг яхши шахматчиси деб топилиб, махсус индивидуал соврин билан тақдирланди.

13:5 ҳисобидаги тор-мор: «FYERS American Gambits» рақибини янчиб ташлади

Асаубаеванинг ушбу ёрқин ғалабаси бутун жамоанинг умумий муваффақиятида ҳал қилувчи туртки бўлди:

  • «Ganges Grandmasters» тор-мор этилди: Бибисара ва Жавоҳир Синдаров тўп сураётган «FYERS American Gambits» жамоаси ушбу турда кучли таркибга эга «Ganges Grandmasters» клуби устидан 13:5 ҳисобидаги йирик ва шафқатсиз ғалабага эришди;

  • Жавоҳир Синдаровнинг ғалабалар серияси: Ўзбекистонлик ёш гроссмейстер ушбу мусобақада ўзининг стабил ва юқори даражадаги ўйини билан жамоанинг асосий «тўпурари» бўлиб келмоқда;

  • Турнир пешқадамлиги сари дадил қадам: Ушбу ғалаба эвазига «Gambits» жамоавий ҳисобда турнир жадвалидаги мавқейини кескин мустаҳкамлади ва финал босқичига йўл олиш имкониятини сезиларли даражада оширди.

Марказий Осиё шахмат юлдузларининг халқаро майдонда бир жамоа байроғи остида бирлашиб, бир-бирини руҳий қўллаб-қувватлаши ва бундай самимий ҳазиллар устида ғалабаларга эришиши мухлислар қалбида катта фахр туйғусини уйғотмоқда.

Сизнингча, Жавоҳир Синдаров ва Бибисара Асаубаева тандеми «FYERS American Gambits» жамоасини Бангалордаги глобал шахмат лигаси чемпионлигигача олиб чиқа оладими? Марказий Осиё шахматчиларининг жаҳон саҳнасида бундай доминантлик кўрсатишига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спорт оламидаги ушбу қувончли воқелик таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилдиБугун, 18:13Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиЭнцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиБугун, 18:05«Мақсад — АПЛ чемпионлиги!»: Хаби Алонсо «Челси»ни чўққига қайтаришга ваъда берди«Мақсад — АПЛ чемпионлиги!»: Хаби Алонсо «Челси»ни чўққига қайтаришга ваъда бердиБугун, 18:03Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?Бугун, 17:48Бруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБугун, 15:33Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?