Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!
Ҳиндистоннинг Бангалор шаҳрида бўлиб ўтаётган энг нуфузли ва юқори мукофот жамғармасига эга бўлган жамоавий турнир — Tech Mahindra Global Chess League-2026 мусобақасида ҳақиқий шахмат драмаси ва шов-шувли лаҳзалар кузатилмоқда. Дунёнинг энг иқтидорли шахмат маликаларидан бири, икки карра блиц бўйича жаҳон чемпиони ҳисобланган қозоғистонлик Бибисара Асаубаева турнирдаги илк шахсий ғалабасини ниҳоят қўлга киритди. Мусобақанинг дастлабки баҳсларида кетма-кет омадсизликка учраган қозоқ шахматчиси ушбу партиядан сўнг қалбидаги барча ҳиссиётларини тўкиб солди. Энг қизиғи, Бибисаранинг таъкидлашича, ўзбекистонлик ёш вундеркинд, олимпиада чемпиони Жавоҳир Синдаров унинг бу муваффақиятсизликлари устидан самимий ҳазил қилиб, руҳий далда берган экан. Россиялик Полина Шуваловадан олинган шафқатсиз реванш, 13:5 ҳисобидаги йирик ғалаба ва баҳснинг энг яхши ўйинчиси унвони — буларнинг бари Асаубаевани яна эътибор марказига олиб чиқди. Хўш, Жавоҳир Синдаров жамоадошига айнан нима деган эди ва ушбу ғалаба «FYERS American Gambits» жамоасининг тақдирини қандай ўзгартирди?
«Жавоҳир менга: “Ғалабаларим жуда кўп, биттасини сенга берайми?” деди»: Бибисаранинг самимий иқрори
Бангалордаги баҳсдан сўнг Бибисара Асаубаева ўзининг узоқ кутилган ғалабаси ва жамоадоши Жавоҳир Синдаров билан бўлган қизиқарли суҳбат тафсилотларини очиқлади:
«Умуман ютказа олмайдигандек туюлаётганди»: «Ниҳоят, ушбу турнирдаги биринчи партиямда ғалаба қозондим. Чунки баъзи партияларимда қандай ўйнаганимга қараб, бу умуман амалга ошмайдигандек туюлаётганди», дея турнир стартидаги психологик босимни тан олди шахматчи;
Синдаровдан ноодатий троллинг ва далда: Қозоғистонлик гроссмейстер ўзбек шахматчисининг ҳазилини эслади: «Кеча эса Жавоҳир мен билан ҳазиллашиб: “Балким, ғалабаларимдан бирини сенга бериб қўяйми? Менда улар жуда кўп”, деди»;
«Энди ўз ғалабам бор!»: Бибисара Жавоҳирнинг ҳазилига муносиб жавоб бериб: «Аммо, ўйлайманки, энди ўз ғалабам бор ва жамоамиз билан бирга матчда ғалаба қозонганимиздан жуда хурсандман», дея қувончини яширмади.
3:0 ҳисобидаги тотал тор-мор: Полина Шуваловадан олинган ширин қасос
8-тур доирасида кечган учрашув аёллар тахтасидаги мутлақ принципиал тўқнашувга айланди:
Асаубаева ва Шувалова дуэли: Турнирнинг 8-турида Бибисара россиялик кучли шахматчи Полина Шуваловага қарши оқ доналарда доно ҳаракат қилди;
3:0 — шафқатсиз реванш: Биринчи даврада Шуваловага имкониятни бой берган Асаубаева бу гал рақибасига ҳеч қандай имконият қолдирмади ва 3:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, аламли мағлубиятнинг қасосини олди;
Учрашувнинг энг яхши ўйинчиси: Ушбу шиддатли ва бенуқсон партияси учун Бибисара Асаубаева ташкилотчилар томонидан бутун учрашувнинг энг яхши шахматчиси деб топилиб, махсус индивидуал соврин билан тақдирланди.
13:5 ҳисобидаги тор-мор: «FYERS American Gambits» рақибини янчиб ташлади
Асаубаеванинг ушбу ёрқин ғалабаси бутун жамоанинг умумий муваффақиятида ҳал қилувчи туртки бўлди:
«Ganges Grandmasters» тор-мор этилди: Бибисара ва Жавоҳир Синдаров тўп сураётган «FYERS American Gambits» жамоаси ушбу турда кучли таркибга эга «Ganges Grandmasters» клуби устидан 13:5 ҳисобидаги йирик ва шафқатсиз ғалабага эришди;
Жавоҳир Синдаровнинг ғалабалар серияси: Ўзбекистонлик ёш гроссмейстер ушбу мусобақада ўзининг стабил ва юқори даражадаги ўйини билан жамоанинг асосий «тўпурари» бўлиб келмоқда;
Турнир пешқадамлиги сари дадил қадам: Ушбу ғалаба эвазига «Gambits» жамоавий ҳисобда турнир жадвалидаги мавқейини кескин мустаҳкамлади ва финал босқичига йўл олиш имкониятини сезиларли даражада оширди.
Марказий Осиё шахмат юлдузларининг халқаро майдонда бир жамоа байроғи остида бирлашиб, бир-бирини руҳий қўллаб-қувватлаши ва бундай самимий ҳазиллар устида ғалабаларга эришиши мухлислар қалбида катта фахр туйғусини уйғотмоқда.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров ва Бибисара Асаубаева тандеми «FYERS American Gambits» жамоасини Бангалордаги глобал шахмат лигаси чемпионлигигача олиб чиқа оладими? Марказий Осиё шахматчиларининг жаҳон саҳнасида бундай доминантлик кўрсатишига қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спорт оламидаги ушбу қувончли воқелик таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
…