Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот берди

·1·Спорт
Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот берди

Бутун дунё шахмат ҳамжамияти нафасини ютиб, тарихдаги энг ёш ва шиддатли қарама-қаршиликлардан бирига айланиши кутилаётган жаҳон тожи учун баҳсни кутмоқда. Шахмат тарихининг тирик афсонаси, 16-жаҳон чемпиони ва сайёранинг 1-рақамли гроссмейстери Магнус Карлсен ўзбекистонлик вундеркинд Жавоҳир Синдаров ҳамда ҳиндистонлик амалдаги шахмат қироли Гукеш Доммаражу ўртасида бўлиб ўтадиган дунё биринчилиги баҳсига доир ўз баҳосини очиқлади. Норвегиялик даҳонинг фикрича, Гукешга нисбатан «тожни ҳимоя қилиш» иборасини ишлатиш мантиқан нотўғри, чунки ҳинд шахматчиси ҳали ҳам улкан чўққиларни забт этишга қодир ҳолатда турибди. Бироқ Карлсен ушбу қарама-қаршиликда ҳамма нарсани ҳал қилувчи асосий психологик калит айнан ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаровнинг қўлида эканини очиқ-ойдин таъкидлади.

Хўш, Карлсеннинг назарида Гукешнинг ожиз нуқтаси нимада, ўйиннинг дастлабки партиялари нима сабабдан бутун матч тақдирини ҳал қилади ва Синдаров тожни Ўзбекистонга олиб келиш учун қандай режага таяниши керак?

«Ҳимоя қилиш эмас, янги ғалабалар сари»: Карлсен Гукешнинг позицияси ҳақида

Магнус Карлсен бўлажак чемпионлик жангига таҳлилий назар ташлар экан, ҳиндистонлик гроссмейстернинг руҳий ҳолатига алоҳида эътибор қаратди:

  • «Ҳимоя қилиш» тушунчаси нотўғри: «Менимча, “ҳимоя қилиш” деган сўз бу ерда унчалик тўғри эмас. Чунки Гукеш сўнгги икки йилда қандай ўйнаганини ҳисобга олсак, у ниманидир ҳимоя қилишга мажбур бўлган ҳолатда бўлмаслиги керак», дея таъкидлади норвегиялик афсона;

  • Чўққиларни кенгайтириш имконияти: Карлсеннинг фикрича, Гукеш ўзини қуршовдаги ҳимоячи эмас, балки ўз салтанатини янада кенгайтиришга шайланган ҳужумчи позициясида ҳис қилиши керак;

  • 2024 йилги олтин чўққи: Ҳинд шахматчиси 2024 йилда барча воқеалар унинг фойдасига ишлаган пайтда қандай феноменал ва юқори даражадаги ўйин кўрсата олишини бутун дунёга исботлаб қўйган эди.

«Синдаровнинг илк ғалабаси Гукешни довдиратади»: Баҳснинг бош интригаси

Жаҳон тожи учун кечадиган бундай узоқ ва машаққатли матчларда биринчи берилган зарба бутун серия йўналишини белгилаб бериши мумкин:

  • Дастлабки босқич — ҳал қилувчи синов: Карлсен Синдаров ва Гукеш тўқнашувининг очилиши ниҳоятда хавфли кечишини башорат қилди: «Менимча, агар Синдаров ўйиннинг дастлабки босқичларида олдинга чиқиб олса, бу Гукеш учун жуда ёмон сигнал бўлади»;

  • Гукешнинг психологик заифлиги: Агар ўзбек гроссмейстери биринчи бўлиб ҳисобда олдинга чиқиб олса, амалдаги чемпион босим остида қолиб, хатоларга йўл қўйиши мумкин;

  • «Агар Гукеш етакчиликни олса — автоматик фаворит»: Норвегиялик собиқ чемпион танганинг иккинчи томонини ҳам очиқлади: агар ҳинд гроссмейстери биринчи партияларданоқ олдинга чиқиб олса, у ташаббусни бой бермайди ва автоматик равишда яққол фаворитга айланади.

Жаҳон тожининг келажаги: Синдаров тарих ярата оладими?

Жавоҳир Синдаровнинг даъвогар сифатида ушбу саҳнага чиқиши Ўзбекистон ва бутун дунё шахматида янги саҳифа очмоқда:

  • Синдаровнинг темир иродаси: Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси қаҳрамони бўлган Жавоҳир мураккаб вазиятларда ўзини йўқотмаслик, совуққонлик билан рақиб хатосини кутиш бўйича энг кучли мактабни намоён этган;

  • Тактик жанг ва кутилмаган тайёргарлик: Жаҳон чемпионлиги баҳслари ойлаб давом этадиган махфий дебют тайёргарликларини талаб қилади — ўзбек гроссмейстерининг илк турлардаги кутилмаган дебют юришлари Гукешни мувозанатдан чиқариши кутилмоқда;

  • Марказий Осиё шахматининг чўққиси: Агар Синдаров ушбу матчда Карлсен тилга олган старт устунлигига эришса, у нафақат жаҳон тожини қўлга киритиши, балки жаҳон шахматида янги мутлақ даврни бошлаб бериши мумкин.

Магнус Карлсеннинг ушбу таҳлилий баёноти икки буюк истеъдод тўқнашуви олдидан шиддатни максимал даражага кўтарди. Эндиликда барча эътибор баҳснинг дастлабки партияларига қаратилади — айнан ўша ерда жаҳоннинг янги шахмат қироли номи ҳал бўлади.

Сизнингча, Жавоҳир Синдаров баҳснинг илк партиялариданоқ Гукеш устидан устунликни ўз қўлига олиб, Магнус Карлсен айтган сценарийни амалга ошира оладими? Ушбу тарихий жанг тақдири қайси тахтада ва нечанчи партияда ҳал бўлади деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон шахматидаги ушбу мислсиз тўқнашув таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!Бугун, 19:13“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилдиБугун, 18:13Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиЭнцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиБугун, 18:05«Мақсад — АПЛ чемпионлиги!»: Хаби Алонсо «Челси»ни чўққига қайтаришга ваъда берди«Мақсад — АПЛ чемпионлиги!»: Хаби Алонсо «Челси»ни чўққига қайтаришга ваъда бердиБугун, 18:03Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?Бугун, 17:48Бруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБугун, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?