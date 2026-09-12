Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот берди
Бутун дунё шахмат ҳамжамияти нафасини ютиб, тарихдаги энг ёш ва шиддатли қарама-қаршиликлардан бирига айланиши кутилаётган жаҳон тожи учун баҳсни кутмоқда. Шахмат тарихининг тирик афсонаси, 16-жаҳон чемпиони ва сайёранинг 1-рақамли гроссмейстери Магнус Карлсен ўзбекистонлик вундеркинд Жавоҳир Синдаров ҳамда ҳиндистонлик амалдаги шахмат қироли Гукеш Доммаражу ўртасида бўлиб ўтадиган дунё биринчилиги баҳсига доир ўз баҳосини очиқлади. Норвегиялик даҳонинг фикрича, Гукешга нисбатан «тожни ҳимоя қилиш» иборасини ишлатиш мантиқан нотўғри, чунки ҳинд шахматчиси ҳали ҳам улкан чўққиларни забт этишга қодир ҳолатда турибди. Бироқ Карлсен ушбу қарама-қаршиликда ҳамма нарсани ҳал қилувчи асосий психологик калит айнан ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаровнинг қўлида эканини очиқ-ойдин таъкидлади.
Хўш, Карлсеннинг назарида Гукешнинг ожиз нуқтаси нимада, ўйиннинг дастлабки партиялари нима сабабдан бутун матч тақдирини ҳал қилади ва Синдаров тожни Ўзбекистонга олиб келиш учун қандай режага таяниши керак?
«Ҳимоя қилиш эмас, янги ғалабалар сари»: Карлсен Гукешнинг позицияси ҳақида
Магнус Карлсен бўлажак чемпионлик жангига таҳлилий назар ташлар экан, ҳиндистонлик гроссмейстернинг руҳий ҳолатига алоҳида эътибор қаратди:
«Ҳимоя қилиш» тушунчаси нотўғри: «Менимча, “ҳимоя қилиш” деган сўз бу ерда унчалик тўғри эмас. Чунки Гукеш сўнгги икки йилда қандай ўйнаганини ҳисобга олсак, у ниманидир ҳимоя қилишга мажбур бўлган ҳолатда бўлмаслиги керак», дея таъкидлади норвегиялик афсона;
Чўққиларни кенгайтириш имконияти: Карлсеннинг фикрича, Гукеш ўзини қуршовдаги ҳимоячи эмас, балки ўз салтанатини янада кенгайтиришга шайланган ҳужумчи позициясида ҳис қилиши керак;
2024 йилги олтин чўққи: Ҳинд шахматчиси 2024 йилда барча воқеалар унинг фойдасига ишлаган пайтда қандай феноменал ва юқори даражадаги ўйин кўрсата олишини бутун дунёга исботлаб қўйган эди.
«Синдаровнинг илк ғалабаси Гукешни довдиратади»: Баҳснинг бош интригаси
Жаҳон тожи учун кечадиган бундай узоқ ва машаққатли матчларда биринчи берилган зарба бутун серия йўналишини белгилаб бериши мумкин:
Дастлабки босқич — ҳал қилувчи синов: Карлсен Синдаров ва Гукеш тўқнашувининг очилиши ниҳоятда хавфли кечишини башорат қилди: «Менимча, агар Синдаров ўйиннинг дастлабки босқичларида олдинга чиқиб олса, бу Гукеш учун жуда ёмон сигнал бўлади»;
Гукешнинг психологик заифлиги: Агар ўзбек гроссмейстери биринчи бўлиб ҳисобда олдинга чиқиб олса, амалдаги чемпион босим остида қолиб, хатоларга йўл қўйиши мумкин;
«Агар Гукеш етакчиликни олса — автоматик фаворит»: Норвегиялик собиқ чемпион танганинг иккинчи томонини ҳам очиқлади: агар ҳинд гроссмейстери биринчи партияларданоқ олдинга чиқиб олса, у ташаббусни бой бермайди ва автоматик равишда яққол фаворитга айланади.
Жаҳон тожининг келажаги: Синдаров тарих ярата оладими?
Жавоҳир Синдаровнинг даъвогар сифатида ушбу саҳнага чиқиши Ўзбекистон ва бутун дунё шахматида янги саҳифа очмоқда:
Синдаровнинг темир иродаси: Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси қаҳрамони бўлган Жавоҳир мураккаб вазиятларда ўзини йўқотмаслик, совуққонлик билан рақиб хатосини кутиш бўйича энг кучли мактабни намоён этган;
Тактик жанг ва кутилмаган тайёргарлик: Жаҳон чемпионлиги баҳслари ойлаб давом этадиган махфий дебют тайёргарликларини талаб қилади — ўзбек гроссмейстерининг илк турлардаги кутилмаган дебют юришлари Гукешни мувозанатдан чиқариши кутилмоқда;
Марказий Осиё шахматининг чўққиси: Агар Синдаров ушбу матчда Карлсен тилга олган старт устунлигига эришса, у нафақат жаҳон тожини қўлга киритиши, балки жаҳон шахматида янги мутлақ даврни бошлаб бериши мумкин.
Магнус Карлсеннинг ушбу таҳлилий баёноти икки буюк истеъдод тўқнашуви олдидан шиддатни максимал даражага кўтарди. Эндиликда барча эътибор баҳснинг дастлабки партияларига қаратилади — айнан ўша ерда жаҳоннинг янги шахмат қироли номи ҳал бўлади.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров баҳснинг илк партиялариданоқ Гукеш устидан устунликни ўз қўлига олиб, Магнус Карлсен айтган сценарийни амалга ошира оладими? Ушбу тарихий жанг тақдири қайси тахтада ва нечанчи партияда ҳал бўлади деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон шахматидаги ушбу мислсиз тўқнашув таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
…