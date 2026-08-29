Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?

·11·Дунё
Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?

Финляндия ҳукуматининг Россия билан чегараларни тўлиқ ёпиш ҳақидаги сиёсий қарори мамлакатнинг шарқий ва чегараолди минтақаларида жиддий иқтисодий ҳамда демографик бўҳронни келтириб чиқарди. Россиялик сайёҳлар оқимининг тўхташи маҳаллий бизнес ва туризм соҳасига кескин зарба берди.

Финляндиянинг «Naapuriseura» жамоат ташкилоти раиси Яури Варвикко маълум қилишича, чегара ҳудудларидаги маҳаллий ҳокимият органлари аҳолининг ўз туғилиб ўсган масканларидан тез суръатда ва оммавий равишда кўчиб кетиши хавфига тўқнаш келмоқда.

Ишсизлик 20 фоизга яқинлашмоқда: Шарқ ва Ғарб ўртасидаги икки карра фарқ

Чегаралар ёпилиши мамлакат ички иқтисодиётида кескин номутаносибликни келтириб чиқарди:

  • Иш ўринларининг йўқолиши: Туризм, савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаларидаги кескин қисқаришлар аҳолини кундалик даромад манбаидан маҳрум қилди;

  • Икки баравар юқори ишсизлик: Финляндиянинг шарқий чегараолди округларида ишсизлик кўрсаткичи қарийб 20 фоизга етди. Бу мамлакатнинг ғарбий ҳудудларидаги кўрсаткичдан қарийб икки баробар юқоридир;

  • Иш излаб кўчиш: Иш топа олмаётган маҳаллий фуқаролар ўз уйларини ташлаб, бошқа шаҳарлар ва марказий ҳудудларга кўчиб кетишга мажбур бўлмоқда.

2023 йил ноябридан буён давом этаётган бўҳрон

Финляндия расмийлари томонидан 2023 йилнинг ноябрь ойида Россия билан чегара пунктларини ёпиш тўғрисида қабул қилинган қарор ҳудудларнинг ижтимоий қиёфасини тубдан ўзгартириб юборди:

  • Хавфли тенденция: Яури Варвикконинг таъкидлашича, агар мавжуд вазият ўзгармаса, чегараолди ҳудудларининг ҳувиллаб қолиши ва тўлиқ иқтисодий таназзулга учраши муқаррар бўлиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаПентагонда шошилинч йиғилиш: Ҳегсет юзлаб генералларни сирли базага йиғмоқдаБугун, 16:58Бўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБўстонлиқда 320 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 16:58Россия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борРоссия бўйлаб даҳшатли тун: 313 та дрон ҳужуми қайтарилди, жабрланганлар борБугун, 16:54Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Европа қишда музлаб қоладими? Газ омборлари бўш, кўмир нархи эса сакраб кетди!Бугун, 16:51Киев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиКиев яқинида даҳшатли портлаш: Ўқ-дорилар омбори ёниб кетди, 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 16:38Юзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиЮзини таранглаштириш муолажаси вақтида 45 ёшли эркак вафот этдиБугун, 16:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди