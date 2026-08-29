Ёпиқ чегаралар зарбаси: Финляндиянинг шарқий минтақаларида нималар бўлмоқда?
Финляндия ҳукуматининг Россия билан чегараларни тўлиқ ёпиш ҳақидаги сиёсий қарори мамлакатнинг шарқий ва чегараолди минтақаларида жиддий иқтисодий ҳамда демографик бўҳронни келтириб чиқарди. Россиялик сайёҳлар оқимининг тўхташи маҳаллий бизнес ва туризм соҳасига кескин зарба берди.
Финляндиянинг «Naapuriseura» жамоат ташкилоти раиси Яури Варвикко маълум қилишича, чегара ҳудудларидаги маҳаллий ҳокимият органлари аҳолининг ўз туғилиб ўсган масканларидан тез суръатда ва оммавий равишда кўчиб кетиши хавфига тўқнаш келмоқда.
Ишсизлик 20 фоизга яқинлашмоқда: Шарқ ва Ғарб ўртасидаги икки карра фарқ
Чегаралар ёпилиши мамлакат ички иқтисодиётида кескин номутаносибликни келтириб чиқарди:
Иш ўринларининг йўқолиши: Туризм, савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаларидаги кескин қисқаришлар аҳолини кундалик даромад манбаидан маҳрум қилди;
Икки баравар юқори ишсизлик: Финляндиянинг шарқий чегараолди округларида ишсизлик кўрсаткичи қарийб 20 фоизга етди. Бу мамлакатнинг ғарбий ҳудудларидаги кўрсаткичдан қарийб икки баробар юқоридир;
Иш излаб кўчиш: Иш топа олмаётган маҳаллий фуқаролар ўз уйларини ташлаб, бошқа шаҳарлар ва марказий ҳудудларга кўчиб кетишга мажбур бўлмоқда.
2023 йил ноябридан буён давом этаётган бўҳрон
Финляндия расмийлари томонидан 2023 йилнинг ноябрь ойида Россия билан чегара пунктларини ёпиш тўғрисида қабул қилинган қарор ҳудудларнинг ижтимоий қиёфасини тубдан ўзгартириб юборди:
Хавфли тенденция: Яури Варвикконинг таъкидлашича, агар мавжуд вазият ўзгармаса, чегараолди ҳудудларининг ҳувиллаб қолиши ва тўлиқ иқтисодий таназзулга учраши муқаррар бўлиб бормоқда.
…