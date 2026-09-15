Фарғонада 1,5 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган ота-она қамалди

·7·Жамият
Фарғонада 1,5 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган ота-она қамалди

Фарғона вилояти Тошлоқ туманида 1,5 ёшли ўғлини 35 минг долларга сотмоқчи бўлган эр-хотинга суд ҳукми ўқилди.

Суд ҳужжатларига кўра, оилада уч нафар вояга етмаган фарзанд бўлган. Эр-хотин қарз ва оғир молиявий шароит сабаб кенжа фарзандини пул эвазига беришга рози бўлган.

2026 йил апрель ойида улар нотаниш шахс билан болани бериш масаласида келишиб, уни 35 минг долларга сотишга қарор қилган. Харидор сифатида мулоқот қилган шахс эса бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар берган.

11 апрель куни ўтказилган тезкор тадбирда аёл тилхат ёзаётган, эркак эса келишилган пулни олаётган вақтда ушланган.

Суд ҳукми билан эркак 6 йилга, аёл эса 5 йилга озодликдан маҳрум қилинди. Улар жазони умумий тартибли колонияларда ўтайди.

Эр-хотиннинг уч нафар вояга етмаган фарзанди қариндоши қарамоғига топширилган.

Фарғона вилоятиТошлоқ туманибаланинг сотишисуд ҳукми
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Урганчда 15 яшар ўқувчи “Жигули”да ЙПХдан қочдиУрганчда 15 яшар ўқувчи “Жигули”да ЙПХдан қочдиБугун, 15:46Чирчиқда юк машинасининг ярим тиркамаси хонадонга урилдиЧирчиқда юк машинасининг ярим тиркамаси хонадонга урилдиБугун, 15:29Наманганда 66 ёшли аёл 4 метрлик қудуққа тушиб кетдиНаманганда 66 ёшли аёл 4 метрлик қудуққа тушиб кетдиБугун, 15:06Истанбулда икки ўзбекистонлик аёлни ўлдирган шахсларга суд ҳукми ўқилдиИстанбулда икки ўзбекистонлик аёлни ўлдирган шахсларга суд ҳукми ўқилдиБугун, 14:05Бухоролик 3 ёшли Муҳаммад Алининг орзуси ушалди: севимли хонандаси Хчо унинг ёнига келдиБухоролик 3 ёшли Муҳаммад Алининг орзуси ушалди: севимли хонандаси Хчо унинг ёнига келдиБугун, 13:57Самарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топдиСамарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топдиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди