Осиё ўйинлари. Равшан Ҳайдаров шогирдлари Филиппинни 5:1 ҳисобида тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг футбол дастурида Ўзбекистон У-23 терма жамоаси Филиппинни 5:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнирга ишончли старт олди.
- Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги жамоа ўйин давомида тўлиқ устунликни қўлга олиб, Ўринбоев, Саиднуруллаев (дубл), Файзуллаев ва Реимовнинг голлари эвазига йирик ғалабага эришди.
- Филиппинликлар 51-дақиқада бир футболчиси Муенснинг четлатилиши ва Мерино томонидан урилган ягона гол билан жавоб қайтара олмади.
Осиё ўйинларининг футбол дастури Янги Ўзбекистон олимпия терма жамоасининг ёрқин ва шиддатли ғалабаси билан старт олди. Мусобақанинг 1-тури доирасида Ўзбекистон U-23 терма жамоаси Филиппин ёшларига қарши майдонга тушиб, рақиб дарвозасига жавобсиз бешта гол урди ва 5:1 ҳисобидаги ишончли йирик ғалабани расмийлаштирди. Тажрибали мутахассис Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги «оқ бўрилар» учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ тўлиқ ташаббусни қўлга олиб, рақиб жарима майдонида ҳақиқий босим ўрнатди. Ўйиндаги ҳисоб 30-дақиқада Ўринбоев томонидан очилган бўлса, иккинчи бўлимда майдонга тушган Саиднуруллаевнинг дубли, Файзуллаевнинг чаққон голи ҳамда Реимовнинг аниқ зарбаси филиппинликларни бутунлай таслим этди.
Рақибнинг 51-дақиқада бир футболчиси (Муэнс) четлатилиб, камчиликда қолиши ва Мерино томонидан урилган ягона жавоб тўпи ҳам ўйин сценарийсини ўзгартира олмади. Ушбу ёрқин ғалаба билан гуруҳ пешқадамига айланган вакилларимиз эндиликда 18 сентябрь куни бўлиб ўтадиган 2-турда Кувайтга қарши баҳс олиб боради. Хўш, Ҳайдаров шогирдлари турнирдаги фаворитлик мақомини қай даражада оқлади, Кувайт билан бўлажак учрашув олдидан кучлар нисбати қандай ва олтин медаль сари йўл қандай шаклланмоқда?
«Яшил майдонда тўлиқ устунлик»: Ўзбекистоннинг 5:1 ҳисобидаги ғалаба хроникаси
Учрашув тақдирини ҳал қилган муҳим дақиқалар ва қаҳрамонлар:
30-дақиқа — Ўринбоевдан гол: Муратбаев, Ҳамидов ва Баҳромов бошлаган кетма-кет ҳужумлар тўлқини ярим соат ичида самара берди ва Ўринбоев ҳисобни очди;
51-дақиқа — Қизил карточка: Филиппинликларнинг қўпол ҳаракати қимматга тушди — Муэнс тўғридан-тўғри майдондан четлатилиб, рақиб бир киши кам бўлиб қолди;
60 ва 71-дақиқалар — Саиднуруллаевдан бенуқсон дубль: Ҳужум чизиғида фаоллик кўрсатган Саиднуруллаев ўзининг юксак маҳоратини намойиш этиб, икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди;
73-дақиқа — Файзуллаевнинг маҳорати: Тезкор ва комбинацион ўйин намойиш этган Файзуллаев Филиппин ҳимоясини шошириб қўйиб, ҳисобни 4:1 кўринишига келтирди (рақиб сафида 63-дақиқада Мерино битта гол урди);
80-дақиқа — Реимовдан якуний нуқта: Ўйин охирида фаол босим уюштирган Реимов филиппинликлар дарвозасига 5-тўпни киритиб, йирик ҳисобдаги муваффақиятни мустаҳкамлади.
Равшан Ҳайдаров тактикаси ва асосий таркиб танлови
Терма жамоамиз мураббийлар штаби ўйинга жанговар таркибни туширди:
Ишончли мудофаа ва ярим ҳимоя: Дарвозани Муратбаев қўриқлаган бўлса, ҳимоя ва марказда Ҳамидов, Муртазоев, Ризақулов, Ҳайруллаев ҳамда Каримов мустаҳкам тартибни сақлади;
Ҳужумкор шиддат: Олдинги сафда Жумаев, Баҳромов ва Ўринбоев триоси рақиб қанотларини тинимсиз ёриб ўтиб, Саиднуруллаев ҳамда Файзуллаевга қулай вазиятлар яратиб берди;
Тезкор алмаштиришлар: Иккинчи бўлимдаги фаол тактик ўзгаришлар ўйин суръатини янада ошириб, рақибнинг чарчаб қолган мудофаасини осонликча енгиш имконини тақдим этди.
2-тур чорлови: Кувайт тўсиғи ва 18 сентябрдаги ҳал қилувчи жанг
Гуруҳдан чиқиш ва кейинги босқич режалари:
Навбатдаги рақиб — Кувайт: Осиё ўйинларининг 2-турида Ўзбекистон U-23 термаси араб футболининг жиддий вакилларидан бири бўлган Кувайт билан тўқнаш келади;
18 сентябрь, соат 15:00: Мазкур беллашув Тошкент вақти билан кундузги соат 15:00 да старт олади;
Плей-оффга йўл: Агар Ҳайдаров шогирдлари Кувайт устидан ҳам ғалаба қозонса, муддатидан аввал кейинги босқич йўлланмасини амалда ҳал этиб, гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлайди.
Ўзбекистон ёшлар терма жамоасининг Осиё ўйинларидаги ушбу бешафқат ва юқори шиддатли старти футболчиларимизнинг фақат бош соврин — олтин медаллар сари дадил қадам ташлаётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон U-23 терма жамоаси 18 сентябрь куни бўлиб ўтадиган 2-турда Кувайт тўсиғини ҳам худди шундай ишончли тарзда енгиб ўта оладими? Равшан Ҳайдаров жамоаси бу йилги Осиё ўйинларида бош чемпионлик шоҳсупасига кўтарилиш учун асосий фаворит бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболининг Осиё майдонларидаги ёрқин ғалабаси ҳақидаги ушбу мақолани барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…